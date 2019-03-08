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ບັນ​ຫາ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຊາວ​ຢິວ ທີ່​ມີ​ການຖົງ​ຖຽງກັນ ພາ​ໃຫ້ມີເກີດ​ສະ​ພາບຟົດ​ເດືອດ ​ຢູ່​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສ​ຫລ

ຜູ້​ແທນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ Ilhan Omar, ສັງ​ກັດ​ພັກ​ດີ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຈາກ​ລັດ ມິນ​ເນ​ໂຊ​ຕາ (ກາງ) ກ່າວ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ ຢູ່​ຕຶກ​ຫ້ອງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ, ວັນ​ທີ 10, 2019

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ນັບ​ວ່າ​ເປັນ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ແລ້ວ​ໃນ​ຊ່ວງ​ໄລ​ຍະ​ບໍ່​ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ເດືອນ​ຜ່ານ​ມານີ້ ທີ່ມີການ ປະ​ນາມຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳສະ​ຫະ​ລັດ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ຕໍ່ການ​ໃຊ້​ຄຳ​ເວົ້າ ​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ກຽດ​ຊັງ ໃນ​ທຸກ​ຮູບ​ການ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ພວກ​ສັງ​ກັດພັກ​ດີ​ໂມ​ແຄ​ຣັດທີ່ຈະ​ຍຸ​ຕິ​ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ອອກ​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພວກ​ເພິ່ນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຫລາຍ​ຄົນເບິ່ງ​ເຫັນຄ້າຍກັບ​ວ່າ ​ເປັນ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຊາວ​ຢີວນັ້ນ.

ສະ​ພາ​ຕ່ຳໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ດັ່ງ​ກ່າວຢ່າງ​ຖ້ວມ​ລົ້ນດ້ວຍ​ຄະ​ແນນສຽງ 407 ຕໍ່ 23. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ມະ​ຕິ​ນັ້ນ​ຈະ​ບໍ່ໄດ້​ກ່າວເຖິງຊື່ຂອງສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຍິງ, ທ່ານ​ນາງອີ​ລ​ຮານ ໂອ​ມາ (Ilhan Omar) ຈາກ​ລັດ​ມິນ​ເນ​ໂຊ​ຕາ ​ທີ່​ຫາກໍ່​ເຂົ້າ​ມາ​ຮັບຕຳ​ແໜ່ງໃໝ່ໆກໍ​ຕາມ ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມີ​ເຈດ​ຕະ​ນາ​ທີ່​ຈະຕໍາ​ໜິ​ຄຳຄິດ​ເຫັນທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ງານອັນ​ນຶ່ງ ທີ່​ຈັດ​ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າ​ວ່າ "ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຈະເວົ້າ ​ກ່ຽວ​ກັບອິດ​ທິ​ພົນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດນີ້ ທີ່​ເຫັນ​ວ່າ​ການ​ພັກ​ດັນ​ໃຫ້ມີ​ຄວາມ​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ​ຕໍ່​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ແມ່ນ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່ບໍ່​ຜິດ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ເລີຍ."

ການ​ສະ​ແດງອອກ​ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານ​ນາງໂອ​ມາ ທີ່​ຢາກບອກວ່າ ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ​ທີ່​ເປັນ​ຊາວ​ຢີວ ຫລື ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລຢ່າງ​ແຮງ ມີ​ຄວາມ​ຈົງ​ຮັກ​ພັກ​ດີ ​ຕໍ່​ສອງ​ປະ​ເທດ ກໍ​ຄື ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ແລະ​ກໍຂ້ອນ​ຂ້າງ​ໄປ​ກົງ​ກັນ​ກັບ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່​ທ່ານ​ນາງ​ເວົ້າ​ໃນ​ຕົ້ນໆ​ປີນີ້ຢູ່​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ທ່າ​ນ​ນາງໃຫ້​ການ​ປຽບ​ທຽບ ພາບ​ພົດ​ຂອງຊາວ​ຢີວ ກັບ​ເງິນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນລະ​ຫວ່າງອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ກັບ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຫລື AIPAC, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງ​ການວິ່ງ​ຕັ້ນທີ່​ມີ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ສູງ ຕໍ່​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາກ່ຽວ​ກັບ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ.

ໃນ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ໄດ້​ເປັນ​ແມ່​ຍິງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທີ່ເປັນ​ຊາວມຸ​ສ​ລິມ​ຄົນ​ນຶ່ງຢູ່ໃນ​ຈຳ​ນວນ​ສອງຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ, ທ່ານ​ນາງ​ໂອ​ມາ ​ຍັງໄດ້​ກ່າວ​ຂໍ​ຂະ​ມາ​ໂທດ ຕໍ່​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ໝາຍ​ເຖິງ​ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຊາວ​ຢີວ​ຢູ່​ໃນຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ຂຽນໃນ​ທວີດ​ເຕີ ແລະ​ໃນ​ການ​ກ່າວຄຳ​ເວົ້າ​ບາງ​ຄຳ.

​ທ່ານ​ນາງອາ​ເລັກ​ຊານ​ເດ​ຣຍ ໂອ​ກາ​ຊິ​ໂອ ຄໍ​ເຕ​ສ (ຊ້າຍ) ຈາກ​ລັດ​ນີວຢອກ ແລະ ທ່າ​ນາ​ນາງ Rashida Tlaib ຈາກ​ລັດ​ມິ​ຊີ​ແກນ
​ທ່ານ​ນາງອາ​ເລັກ​ຊານ​ເດ​ຣຍ ໂອ​ກາ​ຊິ​ໂອ ຄໍ​ເຕ​ສ (ຊ້າຍ) ຈາກ​ລັດ​ນີວຢອກ ແລະ ທ່າ​ນາ​ນາງ Rashida Tlaib ຈາກ​ລັດ​ມິ​ຊີ​ແກນ

ມະ​ຕິ​ທີ່ປະ​ນາມຢ່າງ​ເຈາະ​ຈົງ​ ຕໍ່​ຄຳ​ເວົ້າ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ຊາວ​ຢີວ​ສະ​ບັບ​ນຶ່ງ ເພື່ອຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ໂອ​ມາ ທີ່​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີກ່ຽວ​ກັບ AIPAC ແລະ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຂອງ​ເງິນທີ່​ໃຊ້ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້ເຮັດ​ໃຫ້​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ​ໄດ້​ຖືກຮັບ​ເອົາຢູ່​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແມ່ນໄດ້​ຖືກ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ໂອ​ມາຍັງ​ໄດ້ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ການ​ປະ​ທະ​ກັນ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ຕ່າງ​ໄວ ລະ​ຫວ່າງບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທີ່​ມີພູມ​ຖານ​ອັນແໜ້ນ​ໜາ ມາ​ແຕ່ດົນ​ແລ້ວ ກັບ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ໃໝ່ ເຊັ່ນ​ທ່ານ​ນາງ ໂອ​ມາ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຣາ​ຊີ​ດາ ຕ​ລາ​ອິ​ບ (Rashida Tlaib) ຈາກ​ລັດ​ມິ​ຊິ​ແກນ ແລະ​ທ່ານ​ນາງອາ​ເລັກ​ຊານ​ເດ​ຣຍ ໂອ​ກາ​ຊິ​ໂອ ຄໍ​ເຕ​ສ (Alexandria Ocasio-Cortez) ຈາກ​ລັດ​ນີວຢອກ.

ພວກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ໃໝ່​ບໍ່​ໄດ້​ເກງ​ໃຈໃຜ​ທີ່​ຈະ​ທຳ​ການ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ກັນຢ່າງ​ຟົດເດືອດກ່ຽວ​ກັບທຸກ​ເລື້ອງເລີຍ ນັບ​ແຕ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ ຈົນ​ເຖິງ​ການ​ປົດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ​ທ​ຣຳ ອອກ​ຈາກຕຳ​ແໜ່ງ​. ຕາມ​ປະ​ເພ​ນີ​ແລ້ວ ສະ​ມາ​ຊິກ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ໃໝ່​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກຽ​ມ​ເນື້ອ​ກຽ​ມ​ຕົວ ​ຢູ່​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່ ຫາກໍ່​ເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ວຽກ​ໃໝ່ ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ທຳ​ອິດ.

ແຕ່​ວ່າ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ທີ່​ມີການ​ກະ​ຈາຍ​ຂ່າວຢ່າງ​ເນື່ອງ​ນິດ​ລຽນ​ຕິດ​ ໂດຍ​ສື່​ສັງ​ຄົມ​ອອນ​ລາຍນັ້ນ, ທ່ານ​ນາງ​ໂອ​ມາ, ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຊາວ​ໂຊ​ມາ​ເລຍ ແລະຄົນ​ອື່ນໆ ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນຫລາຍ​ແບບພິ​ເສດ ໃນ​ການ​ຖົງ​ຖຽງ​ກັນ​ ທາງ​ການ​ເມືອງ ໂດຍ​ການ​ເວົ້າ​ອອກ​ມາ​ແບບບໍ່​ຈົ່ງ​ຈຽມ​ໃຜ​ໂລດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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