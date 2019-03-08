ນັບວ່າເປັນຄັ້ງທີສອງແລ້ວໃນຊ່ວງໄລຍະບໍ່ພໍເທົ່າໃດເດືອນຜ່ານມານີ້ ທີ່ມີການ ປະນາມຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ຊຶ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຕໍ່ການໃຊ້ຄຳເວົ້າ ທີ່ມີລັກສະນະກຽດຊັງ ໃນທຸກຮູບການ ຊຶ່ງເປັນການພະຍາຍາມຂອງພວກສັງກັດພັກດີໂມແຄຣັດທີ່ຈະຍຸຕິການຖົກຖຽງກັນກ່ຽວກັບການອອກຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກພວກເພິ່ນຄົນນຶ່ງ ທີ່ຫລາຍຄົນເບິ່ງເຫັນຄ້າຍກັບວ່າ ເປັນການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢີວນັ້ນ.
ສະພາຕ່ຳໄດ້ໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາມະຕິດັ່ງກ່າວຢ່າງຖ້ວມລົ້ນດ້ວຍຄະແນນສຽງ 407 ຕໍ່ 23. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມະຕິນັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງຊື່ຂອງສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຍິງ, ທ່ານນາງອີລຮານ ໂອມາ (Ilhan Omar) ຈາກລັດມິນເນໂຊຕາ ທີ່ຫາກໍ່ເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ໆກໍຕາມ ການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວມີເຈດຕະນາທີ່ຈະຕໍາໜິຄຳຄິດເຫັນທີ່ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນງານອັນນຶ່ງ ທີ່ຈັດຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງໃນນັ້ນທ່ານນາງເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບອິດທິພົນທາງການເມືອງຢູ່ໃນປະເທດນີ້ ທີ່ເຫັນວ່າການພັກດັນໃຫ້ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ຕ່າງປະເທດ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ບໍ່ຜິດແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ."
ການສະແດງອອກໃນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງໂອມາ ທີ່ຢາກບອກວ່າ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ທີ່ເປັນຊາວຢີວ ຫລື ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ອິສຣາແອລຢ່າງແຮງ ມີຄວາມຈົງຮັກພັກດີ ຕໍ່ສອງປະເທດ ກໍຄື ສະຫະລັດ ແລະອິສຣາແອລ ແລະກໍຂ້ອນຂ້າງໄປກົງກັນກັບຄຳເຫັນທີ່ທ່ານນາງເວົ້າໃນຕົ້ນໆປີນີ້ຢູ່ໃນທວີດເຕີ ຊຶ່ງໃນນັ້ນ ທ່ານນາງໃຫ້ການປຽບທຽບ ພາບພົດຂອງຊາວຢີວ ກັບເງິນ ໃນຂະນະທີ່ເວົ້າເຖິງອິດທິພົນຂອງຄະນະກຳມະການປະຊາສຳພັນລະຫວ່າງອາເມຣິກາກັບອິສຣາແອລ ຫລື AIPAC, ຊຶ່ງເປັນອົງການວິ່ງຕັ້ນທີ່ມີອິດທິພົນສູງ ຕໍ່ການຕັດສິນໃຈຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບອິສຣາແອລ.
ໃນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານນາງ ໃນປີກາຍນີ້ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນແມ່ຍິງອາເມຣິກັນທີ່ເປັນຊາວມຸສລິມຄົນນຶ່ງຢູ່ໃນຈຳນວນສອງຄົນເທົ່ານັ້ນ ທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງໃຫ້ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ, ທ່ານນາງໂອມາ ຍັງໄດ້ກ່າວຂໍຂະມາໂທດ ຕໍ່ຄຳເວົ້າທີ່ໝາຍເຖິງການຕໍ່ຕ້ານຊາວຢີວຢູ່ໃນຄຳເວົ້າທີ່ຂຽນໃນທວີດເຕີ ແລະໃນການກ່າວຄຳເວົ້າບາງຄຳ.
ມະຕິທີ່ປະນາມຢ່າງເຈາະຈົງ ຕໍ່ຄຳເວົ້າຕໍ່ຕ້ານຊາວຢີວສະບັບນຶ່ງ ເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາງໂອມາ ທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີກ່ຽວກັບ AIPAC ແລະອິດທິພົນຂອງເງິນທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການຊຸກຍູ້ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍທີ່ສະໜັບສະໜຸນອິສຣາແອລໄດ້ຖືກຮັບເອົາຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາ ຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານນາງໂອມາຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະທະກັນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ຕ່າງໄວ ລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ມີພູມຖານອັນແໜ້ນໜາ ມາແຕ່ດົນແລ້ວ ກັບສະມາຊິກພັກໃໝ່ ເຊັ່ນທ່ານນາງ ໂອມາ ແລະ ສະມາຊິກ ລັດຖະສະພາ ຣາຊີດາ ຕລາອິບ (Rashida Tlaib) ຈາກລັດມິຊິແກນ ແລະທ່ານນາງອາເລັກຊານເດຣຍ ໂອກາຊິໂອ ຄໍເຕສ (Alexandria Ocasio-Cortez) ຈາກລັດນີວຢອກ.
ພວກທີ່ເຂົ້າມາໃໝ່ບໍ່ໄດ້ເກງໃຈໃຜທີ່ຈະທຳການໂຕ້ວາທີກັນຢ່າງຟົດເດືອດກ່ຽວກັບທຸກເລື້ອງເລີຍ ນັບແຕ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຈົນເຖິງການປົດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ. ຕາມປະເພນີແລ້ວ ສະມາຊິກທີ່ເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງໃໝ່ໃນລັດຖະສະພາ ຈະຕ້ອງໄດ້ກຽມເນື້ອກຽມຕົວ ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ ຫາກໍ່ເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃໝ່ ໃນຊຸມເດືອນທຳອິດ.
ແຕ່ວ່າ ຢູ່ໃນສະໄໝທີ່ມີການກະຈາຍຂ່າວຢ່າງເນື່ອງນິດລຽນຕິດ ໂດຍສື່ສັງຄົມອອນລາຍນັ້ນ, ທ່ານນາງໂອມາ, ອົບພະຍົບຊາວໂຊມາເລຍ ແລະຄົນອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຄວາມສຳຄັນຫລາຍແບບພິເສດ ໃນການຖົງຖຽງກັນ ທາງການເມືອງ ໂດຍການເວົ້າອອກມາແບບບໍ່ຈົ່ງຈຽມໃຜໂລດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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