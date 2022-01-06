ສະຫະລັດ ແລະເຢຍຣະມັນ ຢືນຢັນຄືນໃໝ່ວ່າ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອັນແນ່ວແນ່ແກ່ອະທິປະໄຕ ແລະຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຢູເຄຣນ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍກ່າວເຕືອນວ່າຈະມີ "ຜົນຮ້າຍອັນໃຫຍ່ຫລວງ" ແລະ “ຮ້າຍແຮງຕາມມາ” ຖ້າຣັດເຊຍຫາກບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ ທີ່ເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານນັ້ນ.
ການເຕືອນໄພຄືນໃໝ່ນີ້ ມີຂຶ້ນໃນຫຼາຍມື້ກ່ອນຮອດກຳນົດ ການເຈລະຈາລະ ຫວ່າງສະຫະລັດກັບຣັດເຊຍ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາໃນອາທິດໜ້າ.
“ເຢຍຣະມັນ ແລະສະຫະລັດເຫັນວ່າ ການກະທຳຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ແມ່ນການທ້າທາຍຢ່າງໃນທັນທີ ແລະຮີບດ່ວນຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນຢູໂຣບ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກລັນ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດເຢຍຣະມັນ, ທ່ານນາງອານນາເລນາ ແບບັອກ (Annalena Baerbock) ທີ່ກຳລັງຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ພວກເຮົາປະ ນາມການເພີ້ມທະຫານຂອງຣັດເຊຍຂຶ້ນຢູ່ຕາມຊາຍແດນຕິດກັບຢູເຄຣນ ແລະ ການໃຊ້ຖ້ອຍຄຳທີ່ນັບມື້ນັບຮຸນແຮງຂອງມົສກູ."
ຕໍ່ມາທ່ານບລິງເກລັນກໍກ່າວຕື່ມອີກວ່າ "ແຕ່ ຖ້າວ່າແນວໃດຣັດເຊຍກໍເລືອກທີ່ ຈະເພີ່ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ພວກເຮົາກໍຈະຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ."
ໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມວໍຊິງຕັນຄັ້ງທໍາອິດ ໃນຖານະລັດຖະ ມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງເຢຍຣະມັນນັ້ນ ທ່ານນາງແບບັອກ (Baerbock) ໄດ້ກ່າວເຕືອນກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນເພີ້ມອີກວ່າຈະ "ຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນຕາມມາຢ່າງຈະແຈ້ງເລີຍ."
ຫົວໜ້ານັກການທູດສະຫະລັດກ່າວຕື່ມວ່າ ຢູໂຣບສາມາດນຳໃຊ້ນອດສຕຣີມ (Nord Stream) 2, ຊຶ່ງເປັນທໍ່ສົ່ງນ້ຳໃຕ້ທະເລທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຣັດເຊຍແລະເຢຍຣະມັນ ເປັນໄມ້ງັດທີ່ໃຊ້ກັບຣັດເຊຍໄດ້.
ທ່ານບລິງເກລັນກ່າວວ່າ “ຖ້າຣັດເຊຍມີການຮຸກຮານຕໍ່ຢູເຄຣນຄືນໃໝ່ອີກ, ແນ່ ນອນ ມັນຈະເປັນການຍາກທີ່ຈະເຫັນອາຍແກັສໄຫລຜ່ານທໍ່ນັ້ນໄດ້ອີກໃນອະນາຄົດ.”
ສະຫະລັດພວມກົດດັນໃຫ້ເຢຍຣະມັນຕັນທໍ່ສົ່ງອາຍແກັສ Nord Stream 2 ຂອງຣັດເຊຍເຊິ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມາດຕະການລົງໂທດທີ່ອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ຖ້າຫາກຣັດເຊຍບຸກລຸກຢູເຄຣນ.
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