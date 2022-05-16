ສະຫະລັດ ແລະສະຫະພາບຢູໂຣບມີແຜນທີ່ຈະປະກາດໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມ ທີ່ແນໃສ່ລະບຸການຢຸດສະງັກ ຂອງການສະໜອງເຊມີຄອນດັກເຕີ ພ້ອມທັງການຕ້ານການອອກໃຫ້ຂ່າວທີ່ບິດເບືອນຂອງຣັດເຊຍ, ອີງຕາມພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າ ແລະລາຍງານໂດຍອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ (AFP)
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສູນວິທະຍາສາດ ຊາເຄລ (Saclay) ຂອງຝຣັ່ງ ເພື່ອພົບປະກັບສະພາການຄ້າ ແລະເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນປີກາຍນີ້ ໃນຂະນະທີ່ຈີນເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານເທັກໂນໂລຈີຂອງຕົນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຮັບຮູ້ວ່າ ການບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍໄດ້ເປີດກວ້າງຂອບເຂດຂອງສະພາ, ແຕ່ກ່າວວ່າ ກຸ່ມປະເທດຕາເວັນຕົກຍັງມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ການແຂ່ງຂັນຈາກຈີນ.
ທັງສອງຝ່າຍຈະປະກາດ "ລະບົບເຕືອນໄພແຕ່ຕົ້ນ" ໃນການຢຸດສະງັກຂອງການສະໜອງເຊມີຄອນດັກເຕີ້ (semiconductor) ດ້ວຍຄວາມຫວັງວ່າຈະຫຼີກລ່ຽງການແຂ່ງຂັນຫຼາຍເກີນໄປລະຫວ່າງບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດຕາເວັນຕົກ ສຳລັບຊິ້ນສ່ວນເທັກໂນໂລຈີທີ່ສຳຄັນ.
ອຸດສາຫະກໍາດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກກະທົບກະເທືອນຈາກການຂາດແຄນຊິ້ນສ່ວນສໍາ ລັບການຜະລິດຊີບ ໂດຍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ການເພີ້ມສູງຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຂອງຄວາມຕ້ອງການໃນທົ່ວໂລກສໍາລັບຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂທຣນິກ ແລະ ການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ລະບົບຕ່ອງໂສ້ສະຫນອງ ສິນຄ້າ.
ທ່ານນາງມາເກຣດເຕີ ແວສເຕເຈີ (Margrethe Vestager), ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການດ້ານການແຂ່ງຂັນຂອງຢູໂຣບ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນອາ ທິດວານນີ້ວ່າ "ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບການໃຫ້ເງິນອຸດຫນູນໃນລະດັບສູງ -- ວ່າມັນຈະບໍ່ເກີນລະດັບທີ່ຈຳເປັນ ແລະໃນອັດຕາທີ່ສົມສ່ວນ ແລະ ເໝາະສົມ.
ຈຸດປະສົງກໍແມ່ນວ່າ "ໃນຂະນະທີ່ທັງວໍຊິງຕັນແລະບຣັສເຊີລສ໌ ຊອກຫາທາງ ຊຸກຍູ້ການລົງທຶນໃນການຜະລິດເຊມີຄອນດັກເຕີ ໃນແຕ່ລະປະເທດຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ໃນລັກສະນະທີ່ມີການປະສານງານກັນ ແລະບໍ່ແມ່ນຈະມີແຕ່ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນກັນໃນການໃຫ້ເງິນອຸດຫນູນໂລດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດຄົນນຶ່ງທີ່ບໍ່ປະສົງບອກນາມເວົ້າເປັນການຕ່າງຫາກ.
ສະຫະລັດໄດ້ວາງລະບົບເຕືອນໄພແຕ່ຕົ້ນຂອງຕົນ ໃນປີ 2021 ທີ່ເບິ່ງລະບົບຕ່ອງໂສ້ສະໜອງສິນຄ້າໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ "ໄດ້ມີປະ ໂຫຍດຫຼາຍໃນການຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາກະກຽມລ່ວງໜ້າກ່ອນການ ປິດປະຕູສອງສາມຄັ້ງ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ ໃນຕົ້ນປີນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດທ່ານນັ້ນ.