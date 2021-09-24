ທູດພິເສດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງເຮຕີ ລາອອກຍ້ອນ "ບໍ່ມີມະນຸດສະທຳ" ໃນການເນລະເທດຊາວເຮຕີ

ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງເຮຕີ ໄດ້ລາອອກຢ່າງກະທັນຫັນ ໂດຍກ່າວໂຈມຕີ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານກ່າວວ່າ ການຕັດສິນໃຈ “ທີ່ບໍ່ມີມະນຸດສະທຳ” ແລະ “ໃຫ້ຜົນກົງກັນຂ້າມກັບທີ່ຕ້ອງການ” ໃນການເນລະເທດພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວເຮຕີຫຼາຍໆພັນ ກັບຄືນໄປຍັງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ແຄມຝັ່ງທະເລຄາລິບບຽນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແດນຽລ ຟຸດ ທີ່ຫາກໍເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເມື່ອ 2 ເດືອນກ່ອນ ໄດ້ສົ່ງໜັງສືລາອອກ ໄປໃຫ້ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງ ປະເທດແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດຂອງສະຫະລັດຕໍ່ເຮຕີ “ຍັງມີການຂາດຕົກບົກຜ່ອງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ການໃຫ້ຄຳແນະນຳຂອງທ່ານ “ບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາຫົວຊາ ແລະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ” ຢູ່ວໍຊິງຕັນ “ເວລາບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປ່ຽນຕໍ່ໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການບອກເລົ່າຈາກຂອງ
ຂ້ອຍເອງ.”
ນັບແຕ່ວັນອາທິດແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາໄດ້ຈັດສົ່ງພວກເຂົ້າເມືອງຊາວເຮຕີຫຼາຍໆຮ້ອຍຄົນກັບຄືນປະເທດ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼັ່ງໄຫຼມາເຕົ້າໂຮມກັນ ທີ່ເມືອງແດລ ຣີໂອ ໃນລັດເທັກຊັສ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນຊາຍແດນສະຫະລັດ ຕິດກັບເມັກຊິໂກໂດຍຫວັງວ່າຈະໄດ້ເຂົ້າມາ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍອາໄສຢູ່ ໃນສະຫະລັດ.
ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວເຮຕີຫຼາຍໆຄົນ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດເຮຕີມາໄດ້ສິບປີແລ້ວ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນອົບພະຍົບໄປຢູ່ປະເທດຊີເລ່ ບຣາຊີລ ແລະປະເທດໃນອາເມຣິກາໃຕ້ອື່ນໆ ຫຼັງຈາກພາກັນຫຼົບໜີຊາກຫັກພັງຂອງແຜ່ນດິນໃຫວຂະໜາດແຮງໃນປີ 2010.
ສະຫະລັດ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຄົນເຂົ້າເມືອງຊາວເຮຕີຫຼາຍໆພັນຄົນ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດເພື່ອຂໍລີ້ໄພ ແຕ່ກໍໄດ້ສົ່ງຈຳນວນນຶ່ງກັບຄືນປະເທດ ໂດຍທາງເຮືອບິນທີ່ຫຼາຍເຖິງ 7 ຖ້ຽວຕໍ່ມື້ ໄປຍັງນະຄອນຫຼວງປອກໂອແປຣັງ ແລະແຄັບເຮຈຽນຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງເຮຕີ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ໄພຣສ໌ ໄດ້ກ່າວປະຕິເສດໃນການຕໍ່ວ່າຂອງທ່ານຟຸດ ໂດຍເວົ້າວ່າ ທັດສະນະຂອງທ່ານ ພ້ອມກັບຄວາມເຫັນຂອງບຸກຄົນອື່ນໆ “ແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນແລະໂປ່ງໃສໃນຂັ້ນຕອນຂອງນະໂຍບາຍ. ຂໍ້ສະເໜີບາງຢ່າງແມ່ນມີການລົງຄວາມເຫັນວ່າ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ການຊຸກຍູ້ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນເຮຕີ ແລະໄດ້ຖືກປະຕິເສດ ໃນລະຫວ່າງການດຳເນີນຂັ້ນຕອນຂອງນະໂຍບາຍ. ໃນການທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາຫົວຊານັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຖືກ
ຕ້ອງ.”
ຫົວໜ້ານັກການທູດ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ແທນທີ່ຈະປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ ທູດພິເສດຟຸດໄດ້ລາອອກ ແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນ ກ່ຽວກັບສະພາບການໃນການລາອອກຂອງທ່ານ ແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ທ່ານບໍ່ສາມາດຍາດແຍ່ງເອົາໂອກາດທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ເພື່ອສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານກຳຕຳແໜ່ງຢູ່ ແລະໄດ້ເລືອກເອົາການລາອອກແທນ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
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