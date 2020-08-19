ທູດພິເສດ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ມັນຂຶ້ນກັບ ຣັດເຊຍ ທີ່ຈະດຳເນີນການຕໍ່ໄປ ໃນການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງ ຄວບຄຸມອາວຸດຍຸດທະສາດ

ທູດພິເສດດ້ານອາວຸດຂອງ ສະຫະລັດ ທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ມັນແມ່ນຜຽນຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕໍ່ເງື່ອນໄຂຂອງ ສະຫະລັດ ເພື່ອຕໍ່ອາຍຸສົນທິສັນຍາການຫຼຸດຜ່ອນອາວຸດຍຸດທະສາດ ສະບັບໃໝ່ ຫຼື START ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນນັ້ນ.
ທູດພິເສດປະທານາທິບໍດີສຳລັບການຄວບຄຸມອາວຸດ ທ່ານ ມາຊອລ ບິລລິງ-ສລີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຣັດ ເຊຍ ເຂົ້າໃຈທ່າທີຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສິ່ງທີ່ຍັງບໍ່ແນ່ນອນກໍແມ່ນວ່າ ມັນຈະມີຄວາມເຕັມໃຈທາງ ການເມືອງໃນ ມົສກູ ເພື່ອເຮັດຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໃຫ້ແລ້ວຫຼືບໍ່. ຕອນນີ້ມັນຂຶ້ນກັບ ຣັດເຊຍ ທີ່ຈະທຳການເຄື່ອນໄຫວຕໍ່ໄປ.”
ຄຳເຫັນຂອງທ່ານ ບິລລິງສລີ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານທາງໂທລະສັບ ຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽນນາ ປະເທດ ອອສເຕຣຍ ກັບຮອງລັດຖະ ມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ເຊີເກ ຣຽບຄອຟ.
ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຈະຈຳກັດການຕິດຕັ້ງອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ສຳຄັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ຣັດເຊຍ ແລະ ຈະໝົດອາຍຸໃນເດືອນກຸມພາ ປີໜ້າ.
ສະຫະລັດ ຢາກຈະແກ້ໄຂການສະສົມອາວຸດນິວເຄລຍໄລຍະໃກ້ໃນຄັງຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກປົກຄຸມໂດຍສົນທິສັນຍາ 2010. ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງສຳລັບລະບົບການກວດສອບອາວຸດເຂັ້ມແຂງກວ່າເກົ່າ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລວມເອົາ ຈີນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນທຸກໆຂໍ້ຕົກລົງທີ່ປ່ຽນແທນສົນທິສັຍາ, ແຕ່ທ່ານ ບິລລິງລີ ປາກົດວ່າໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການຮຽກຮ້ອງນັ້ນ, ໂດຍເວົ້າວ່າຈະມີການສ້າງໂຄງຮ່າງນຶ່ງຂຶ້ນມາທີ່ “ສາມາດລວມເອົາ ຈີນ ພາຍໃນເວລາອັນສົມຄວນ.”
ວໍຊິງຕັນ ໄດ້ຖອນຕົວອອກຈາກສົນທິສັນຍາກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງປີ 1987 ຫຼັງຈາກໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຕິດຕັ້ງລູກສອນໄຟນຳວິຖີ ຊຶ່ງເປັນການລະເມີດຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນ. ຣັດເຊຍ ເວົ້າວ່າ ເພາະວ່າໄລຍະຂອງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ, ມັນບໍ່ໄດ້ຖືກປົກຄຸມພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງກຳລັງນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຈລະຈາຂໍ້ຕົກລົງທີ່ປົກຄຸມຫົວລູກສອນໄຟທຸກປະເພດ. ຣັດເຊຍ ເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ຄວນມີເງື່ອນໄຂລ່ວງໜ້າ.
ທ່ານ ຣຽບຄອຟ ໄດ້ກ່າວຜ່ານສະຖານທູດຂອງທ່ານປະຈຳອົງການ ສະຫະປະ ຊາຊາດ ໃນນະ ຄອນຫຼວງ ວຽນນາ ວ່າ “ຣັດເຊຍ ສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ອາຍຸ ສົນທິສັນຍາ START ແຕ່ບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຮັບກຳສຳລັບມັນ.”