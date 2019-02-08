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ເຄື່ອງ​ບັນ​ເທົາ​ທຸກ​​ສຸກ​ເສີນຂອງ ສ​ຫລ ​ແກ່​ຊາວ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ​ຖືກ​ກັ້ນ​ໄວ້ ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ ຕິດ​ກັບໂຄ​ລອມ​ເບ​ຍ

ຂົວ Tienditas ທີ່​ຢູ່​ຕາມ​ຊາຍ​ແດນລະ​ຫວ່າງ​ເມືອງ Cucuta ຂອງ​ໂຄ​ລອມ​ເບຍ ແລະ​ເມືອງTachira ຂອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ຫລັງ​ຈາກ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາໄດ້​ຕັນ​ຂົວ​ນັ້ນ​ໂດຍ​ຕູ້​ຄອນ​ເທັນ​ເນີ ໃນ​ວັນ​ທີ 6 ກຸມ​ພາ, 2019

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ສະ​ພາບຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ໄດ້ຖີບ​ຕົວ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ເມືອງກູ​ກູ​ຕາ (Cucuta) ທີ່ຢູ່ຊາຍ​ແດນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ລົດ​ບັນ​ທຸກ​ຂະ​ບວນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ຂົນ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ໄປ​ເຖິງ​ທີ່ນັ້ນ ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ເພື່ອຈະ​ຂ້າມ​ຊາຍແດນໄປ​ຍັງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.

ລົດ​ບັນ​ທຸກໃຫຍ່​ສອງ​ຄັນໄດ້​ຂົນເອົາ​ສະ​ບຽງອາ​ຫານ​ແບບ​ສຸກ​ເສີນ ແລະ​ຢຸກ​ຢາ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸ​ດ​ສະ​ທຳປະ​ເພດ​ອື່ນ ກຳ​ລັງ​ລໍ​ຖ້າ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ຈາກທ່ານ ນີ​ໂຄ​ລັ​ສ ມາ​ດູ​ໂຣ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ທີ່​ພົບ​ບັນ​ຫາ​ຢູ່ນັ້ນ ເພື່ອ​ໃຫ້ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດນັ້ນ​ໄດ້. ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ແລະ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທະ​ຫານ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ສະ​ບຽງ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ໃຫ້​ຂ້າມ​ຂົວ​ທີ່​ເຊື່ອມຕໍ່​ລະຫວ່າງ​ໂຄ​ລອມ​ເບຍກັບ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ໄດ້ ແລະ​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ບໍ່ໄດ້​ມີວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ​ເລີຍຢູ່​ໃນເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ.

ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ຂອງເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ​ໄດ້​ຕັນ​ຊ່ອງ​ທາງເຂົ້າດ່ານຊາຍ​ແດນ​ທີ່​ມີສາມ​ຊ່ອງຂ້າ​ມ​ມາ​ຈາກ​ເມືອງ​ກູ​ກູ​ຕານັ້ນ​ໄວ້ ໂດຍ​ໃຊ້​ຕູ້​ຄອນ​ເທັນ​ເນີ​ໃຫຍ່​ສອງ​ອັນ ແລະ​ຖັງ​ຂົນສົ່ງນ້ຳ​ມັນ​ໜ່ວຍ​ນຶ່ງ. ພວກ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ແລະ​ພົນ​ລະ​ເມືອງເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ໄປ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ​ຢູ່​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ເພື່ອ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມາ​ດູ​ໂຣ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ສຸກ​ເສີນ ​ຂ້າມ​ຂົວ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສອງ​ປະ​ເທດ​ເພື່ອນ​ບ້ານນັ້ນ​ໄດ້.

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Guaido Calls for Support for Venezuela's Transition to Democracy
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Guaido Calls for Support for Venezuela's Transition to Democracy

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​ທ່ານ ຮ​ວານ ກວາ​ອີ​ໂດ, ຜູ້​ນຳ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານທີ່​ປະ​ກາດ​ຕົນ​ເອງວ່າ ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ ແລະ​ຂໍ​ເອົາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອນັ້ນເຕືອນ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ຫລາຍ​ຄົນ ​ແມ່ນ​ປະ​ສົບ​ກັບໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ຖ້າບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ສາ​ກົນ.

ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຊື້​ເຄື່ອ​ງ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ຂໍ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພຂອງເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາປ່ອຍ​ໃຫ້​ສະ​ບຽງ​ຕ່າງໆ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ໄດ້.

ຊາຍ​ຊາວ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ຄົນ​ນຶ່ງແບກ​ແກັດ​ເຂົ້າ​ຈີ່ກັບ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຕົນ ຜ່ານ​ເມືອງກູ​ກູ​ຕາຂອງ​ໂຄ​ລອມ​ເບຍທີ່​ຕິ​ດ​ກັບ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ວັນ​ທີ 4 ກຸມ​ພາ 2019
ຊາຍ​ຊາວ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ​ຄົນ​ນຶ່ງແບກ​ແກັດ​ເຂົ້າ​ຈີ່ກັບ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ຕົນ ຜ່ານ​ເມືອງກູ​ກູ​ຕາຂອງ​ໂຄ​ລອມ​ເບຍທີ່​ຕິ​ດ​ກັບ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ, ວັນ​ທີ 4 ກຸມ​ພາ 2019

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທ່ານ ແອນ​ໂຕ​ນີ​ໂອ ກູ​ແທ​ເຣັ​ສ (Antonio Guterres), ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ "ເຄື່ອງ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ບໍ່​ຄວນ​ຖືກ​ເອົາ​ໄປ​ໃຊ້​ເປັນ​ຕົວ​ປະ​ກັນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ" ແລະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ “ໄປ​ຕາມຫລັກ​ການ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ, ຄວາມເປັນ​ກາງ, ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ​ແບບ​ມີ​ອິດ​ສະ​ຫລະ."

ທ່ານ ມາ​ດູ​ໂຣ ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ທີ່​ຖືກ​ກົດ​ດັນ​ຈາກ​ສາ​ກົນໃຫ້​ລົງ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ນັບ​ມື້ ນັບ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ໃຫຍ່ໆ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ພາບ​ຢູ​ໂຣບ ໄດ້​ເຮັດ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ກາ​ນາ​ດາ, ແລະ​ກຸ່ມ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ເຂດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ລາ​ຕິນ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ​ ໃນ​ອາ​ທິດນີ້ ທີ່​ຮັບ​ຮູ້​ວ່າ​ທ່ານກວາ​ອີ​ໂດ ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຂ້າມ​ຜ່ານ​ທີ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອ​ລາ ​ພາຍຫລັງ​ທີ່ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຄືນ​ຂອງ​ທ່ານມາ​ດູ​ໂຣໃນ​ປີ​ກາຍນີ້ມີ​ຜົນອອກ​ມາ ທີ່​ພວກວິ​ຈານ​ເວົ້າ​ວ່າ ເປັນ​ການ​ສໍ້​ກົງທັງ​ນັ້ນ ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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