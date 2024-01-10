ສະຫະລັດ ເລື່ອນເວລາກ່ຽວກັບແຜນການໃນການສົ່ງນັກບິນອະວະກາດ ກັບຄືນໄປຢຽບພື້ນດວງຈັນໃນປີ 2025 ໄປໃສ່ 2026 ຫົວໜ້າອົງການນາຊາ ທ່ານບິລ ແນລສັນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຍ້ອນບັນຫາທ້າທາຍ ທາງດ້ານເທັກນິກແລະການຊັກຊ້າຕ່າງໆ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ອາເທມິສ ຊຶ່ງແມ່ນຊື່ຂອງນ້ອງສາວຂອງອາພອລໂລ ໃນເທບນິຍາຍກຣີສ ໄດ້ມີການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ 2017 ນັ້ນ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການອົງການອະວະກາດສະຫະລັດ ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງການມີໜ້າຢ່າງແບບຍືນຍົງ ຢູ່ເທິງ ດວງຈັນ ແລະນຳໃຊ້ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຖອດຖອນຢູ່ທີ່ນັ້ນ ສຳລັບການເດີນທາງໄປຍັງດາວພະອັງຄານ.
ໃນການປະຕິບັດງານຄັ້ງທີນຶ່ງ ໄດ້ມີການສົ່ງຖ້ຽວບິນທົດລອງທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບໄປຍັງດວງຈັນແລະກັບຄືນມ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ອາເທມິສ 1 ເລີ້ມຂຶ້ນປີ 2022 ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການເລື່ອນເວລາຫຼາຍໆເທື່ອ.
ອາເທມິສ 2 ແມ່ນພົວພັນກັບຍານ ທີ່ມີນັກບິນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ລົງຈອດເທິງພື້ນຜິວດວງຈັນ ໄດ້ເລື່ອນເວລາຈາກທ້າຍປີນີ້ ໄປໃສ່ເດືອນກັນຍາປີ 2025 ທ່ານແນລສັນກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ.
ອາເທມິສ 3 ຊຶ່ງຈະສົ່ງນັກບິນອະວະກາດແມ່ຍິງຜູ້ທຳອິດ ແລະຄົນຜິວດຳຜູ້ທຳອິດ ລົງຢຽບພື້ນຂົ້ວໃຕ້ຂອງດວງຈັນນັ້ນ ຈະມີຂຶ້ນໃນເດືອນກັນຍາ ປີ 2026.
ທ່ານແນລສັນກ່າວວ່າ “ຄວາມປອດໄພແມ່ນບູລິມະສິດສຳຄັນສຸດ ແລະອະອຳນວຍໃຫ້ທີມອາເທມິສໄດ້ເຮັດວຽກຜ່ານຜ່າບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ.”
ນອກນັ້ນ ອົງການນາຊາຍັງຈະຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພື່ອສ້າງສະຖານີອະວະກາດ ຢູ່ເທິງດວງຈັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Gateway ບ່ອນທີ່ຍານອະວະກາດ ຈະເຂົ້າຈອດ ໃນການປະຕິບັດງານຂັ້ນຕໍ່ໆໄປ.