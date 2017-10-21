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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ພົບປະກັບ ທ່ານ McCain ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີ ຢູ່ໄນເຈີ

ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານ John McCain ຈາກລັດ Arizona (ຊ້າຍ) ແລະລັດຖະມົນຕີ ປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານ James Mattis.

ລັດຖະມົນຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ​ໄດ້​ໄປ​ລັດຖະສະພາ ​ໃນ​ວັນ
​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ເພື່ອ​ພົບ​ປະ​ກັບ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ John McCain ຫລັງ​ຈາກ​ປະທານຄະ
ນະ​ກຳມະການກອງທັບ​ຂອງສະພາ​ສູງ ຂົ່ມຂູ່​ວ່າ ​ຈະສັ່ງໃຫ້ທາງກະຊວງມອບຂໍ້ມູນກ່ຽວ​
ກັບ​ການ​ເສຍຊີວິດ ​ຂອງທະຫານ​ສະຫະລັດ​ສີ່​ຄົນທີ່​ຖືກຂ້າຕາຍ​ຢູ່ປະເທດ​ໄນ​ເຈີ. ຫລັງ​
ຈາກ​ການ​ພົບ​ປະ​ສ່ວນ​ໂຕ​ກັບ ທ່ານ John McCain ​ຢູ່​ໃນ​ຫ້ອງການ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ
ສຸກ​ວານ​ນີ້ ທ່ານ Mattis ​ໄດ້ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນຍາ​ທີ່​ຈະ​ຮັກສາ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ
ຖະສະພາ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ "ພວກເຮົາ​ສາມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ດີ​ຂຶ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ສາມາດ​ປັບປຸງ
​ການຕິດ​ຕໍ່ ​ແລະ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ."

ທ່ານ McCain ກ່າວ​ວ່າ ການພົບ​ປະ​ໄດ້​ຊ່ວຍ​ເຮັດ​ໃຫ້ຊ່ອງທາງໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດີ
ຂຶ້ນ. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາ​ມ​ຮູ້ສຶກ​ວ່າພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບຂໍ້ມູນ ຢ່າງ​ພຽງພໍ​ ​
ແລະ​ບັດ​ນີ້ພວກ​ເຮົາ​ກຳລັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວດີ​ຂຶ້ນ.”

​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາທິດ​ນີ້ ທ່ານ McCain ​ໄດ້​ຂົ່ມຂູ່​ວ່າ ​ຈະ​ໃຊ້​ການ​ຮຽກ​ໂຕ​ ເພື່ອ​ບັງຄັບ ເອົາ​ຂໍ້ມູນ
ຈາກ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ​ແລະ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ທ່ານທຣໍາກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢູ່​ປະເທດໄນ​ເຈີ. ທ່ານ​ໄດ້​ຈົ່ມວ່າ ມັນ​ໄດ້​ງ່າຍ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້ຮັບຂໍ້ ມູນກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານຂອງກອງທັບພາຍ​ໃຕ້​ລັດຖະບານອະດີດ​ປະທານ​າ ທິບໍດີ Barack Obama.

ກອງທັບ​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຖີ້ມ​ໂທດໃສ່​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງລັດ​ອິສລາມ ກ່ຽວກັບການ​ເສຍຊີ
ວິດຂອງ​ກຳລັງ​ພິ​ເສດ​ສີ່​ຄົນ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກສຽງໃຕ້ ​ຂອງປະເທດໄນ​ເຈີ​ແລະ​ໄດ້ກ່າວ​
ວ່າ ຕົນກຳລັງທຳການ​ສືບ​ສວນ ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ໃນ​ວັນທີ 4 ​ເດືອນ​ຕຸລາຢູ່.

ກຳລັງພິ​ເສດ​ສະຫະລັດ ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນຊື່ Green Berets ຫາ​ກໍ່​ເສັດ​ສິ້ນ​ປະຊຸມກັບ​ບັນດາ​ຜູ້
ນຳ​ທ້ອງຖິ່ນ ​ແລະ​ໄດ້ຍ່າງ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ຫາ​ລົດ​ຂອງເຂົາ​ເຈົ້າ​ເວລາ​ຖືກ​ໂຈມ ​ຕີອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​
ໜ້າ​ທີ່ສະຫະລັດ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອເອ ທີ່​ບໍ່​ປະສົງ​ອອກ​ຊື່ ​ເພາະ​ຍັງ​ຢູ່​ໃນລະຫວ່າງ​ການ​ສືບສວນ.

​ພວກ​ທະຫານ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ປະຊຸມ​ໄດ້ມີການ​ຊັກຊ້າ ​ແລະ​ຈຳນວນນຶ່ງ​ສົງ​ໄສ​ວ່າພວກ​
ຊາວ​ບ້ານໄດ້ຕັ້ງ​ໃຈເຮັດ​ໃຫ້ການ​ເດີນທາງກັບຄືນຂອງເຂົາເຈົ້າຊັກຊ້າ.

ຮູບພາບບັນດາທະຫານກຳລັງພິເສດ ສະຫະລັດ (ຈາກຊ້າຍໄປຫາຂວາ) ສິບເອກ Jeremiah Johnson, ສິບເອກ Bryan Black, ສິບເອກ Dustin Wright ແລະສິບເອກ La David Johnson ທີ່ຖືກສັງຫານຢູ່ໄນຈີ ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ວັນທີ 4 ຕຸລາ 2017.
ຮູບພາບບັນດາທະຫານກຳລັງພິເສດ ສະຫະລັດ (ຈາກຊ້າຍໄປຫາຂວາ) ສິບເອກ Jeremiah Johnson, ສິບເອກ Bryan Black, ສິບເອກ Dustin Wright ແລະສິບເອກ La David Johnson ທີ່ຖືກສັງຫານຢູ່ໄນຈີ ອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ ວັນທີ 4 ຕຸລາ 2017.

ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ທະຫານ​ສີ່​ຄົນ​ໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໃນ​ການ​ດັກ​ສະ
ກັດ​ຍິງ. ສົບ​ຂອງທະຫານ​ຄົນ​ທີ​ສີ່ ສິບ​ເອກ La David Johnson ​ໄດ້​ຖືກພົບ​ເຫັນ​ດົນ​
ກວ່າ​ນຶ່ງ​ມື້​ຕໍ່​ມາ ​ແລະ​ໄດ້ມີຄຳ​ຖາມ​ຕ່າງໆ​ວ່າ​ວ່າ ​ເປັນ​ຫຍັງ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ໃຊ້​ເວລາ​ດົນແທ້​.

​ໂທລະພາບ CNN ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານ​ນີ້​ວ່າສົບ​ຂອງ​ສິບ​ເອກ Johnson ​ໄດ້​
ພົບເຫັນ​ເກືອບ​ນຶ່ງ​ໄມ​ ຫ່າງຈາກ​ບ່ອນ​ຖືກ​ດັກ​ສະກັດໂຈມຕີ. ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ພວກ
ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ກອງທັບຍັງ​ພາກັນ​ຊອກ​ຫາ​ສາ​ເຫດ​ຢູ່ວ່າ ເປັນ​ຫຍັ​ງ ແລະ​ເວລາ​ໃດ​ທີ່ ສິບ​ເອກ Johnson ​ໄດ້​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ຄະນະຂອງ​ລາວ ​ແຕ່​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ
ການ​ຊອກ​ຫາ​ສິບ​ເອກ Johnson ​ໄດ້​ເລີ້ມຂຶ້ນ​ໃນ​ທັນ​ທີ.

່ນາງ Myeshia Johnson ຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ຫີບສົບ ຢູ່ນະຄອນ Miami ລັດ Florida ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2017 ຫລັງຈາກສາມີ ສິບເອກ La David Johnson ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກດັກສະກັດສັງຫານຢູ່ ໄນເຈີ.
່ນາງ Myeshia Johnson ຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ຫີບສົບ ຢູ່ນະຄອນ Miami ລັດ Florida ວັນທີ 17 ຕຸລາ 2017 ຫລັງຈາກສາມີ ສິບເອກ La David Johnson ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກດັກສະກັດສັງຫານຢູ່ ໄນເຈີ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ທະຫານ​ສະຫະລັດປະມານ 800 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ
ປະເທດ​ໄນ​ເຈີ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ເປັນ​ເວລາ​ຫ້າ​ປີ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ
Boko Haram ​ແລະອົງການພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ອື່ນໆ.

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