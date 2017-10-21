ລມຕ ປ້ອງກັນປະເທດ ສຫລ ພົບປະກັບ ທ່ານ McCain ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີ ຢູ່ໄນເຈີ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ໄດ້ໄປລັດຖະສະພາ ໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ ເພື່ອພົບປະກັບ ສະມາຊິກສະພາສູງ John McCain ຫລັງຈາກປະທານຄະ
ນະກຳມະການກອງທັບຂອງສະພາສູງ ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະສັ່ງໃຫ້ທາງກະຊວງມອບຂໍ້ມູນກ່ຽວ
ກັບການເສຍຊີວິດ ຂອງທະຫານສະຫະລັດສີ່ຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ປະເທດໄນເຈີ. ຫລັງ
ຈາກການພົບປະສ່ວນໂຕກັບ ທ່ານ John McCain ຢູ່ໃນຫ້ອງການຂອງທ່ານໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ ທ່ານ Mattis ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ຈະຮັກສາການຕິດຕໍ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນກັບລັດ
ຖະສະພາ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ດີຂຶ້ນ ພວກເຮົາສາມາດປັບປຸງ
ການຕິດຕໍ່ ແລະນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ເຮົາຈະເຮັດ."
ທ່ານ McCain ກ່າວວ່າ ການພົບປະໄດ້ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທາງໃນການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນດີ
ຂຶ້ນ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ຢ່າງພຽງພໍ
ແລະບັດນີ້ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດໃຫ້ຊ່ອງທາງດັ່ງກ່າວດີຂຶ້ນ.”
ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ທ່ານ McCain ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ວ່າ ຈະໃຊ້ການຮຽກໂຕ ເພື່ອບັງຄັບ ເອົາຂໍ້ມູນ
ຈາກທຳນຽບຫ້າແຈ ແລະບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາກ່ຽວກັບການໂຈມຕີຢູ່ປະເທດໄນເຈີ. ທ່ານໄດ້ຈົ່ມວ່າ ມັນໄດ້ງ່າຍກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ ມູນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດງານຂອງກອງທັບພາຍໃຕ້ລັດຖະບານອະດີດປະທານາ ທິບໍດີ Barack Obama.
ກອງທັບສະຫະລັດ ໄດ້ຖີ້ມໂທດໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ ກ່ຽວກັບການເສຍຊີ
ວິດຂອງກຳລັງພິເສດສີ່ຄົນຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຂອງປະເທດໄນເຈີແລະໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ຕົນກຳລັງທຳການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີ ໃນວັນທີ 4 ເດືອນຕຸລາຢູ່.
ກຳລັງພິເສດສະຫະລັດ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ Green Berets ຫາກໍ່ເສັດສິ້ນປະຊຸມກັບບັນດາຜູ້
ນຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະໄດ້ຍ່າງກັບຄືນໄປຫາລົດຂອງເຂົາເຈົ້າເວລາຖືກໂຈມ ຕີອີງຕາມເຈົ້າ
ໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ ເພາະຍັງຢູ່ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນ.
ພວກທະຫານກ່າວວ່າ ການປະຊຸມໄດ້ມີການຊັກຊ້າ ແລະຈຳນວນນຶ່ງສົງໄສວ່າພວກ
ຊາວບ້ານໄດ້ຕັ້ງໃຈເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງກັບຄືນຂອງເຂົາເຈົ້າຊັກຊ້າ.
ໃນຕອນຕົ້ນ ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ປະກາດວ່າ ທະຫານສີ່ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນການດັກສະ
ກັດຍິງ. ສົບຂອງທະຫານຄົນທີສີ່ ສິບເອກ La David Johnson ໄດ້ຖືກພົບເຫັນດົນ
ກວ່ານຶ່ງມື້ຕໍ່ມາ ແລະໄດ້ມີຄຳຖາມຕ່າງໆວ່າວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນແທ້.
ໂທລະພາບ CNN ໄດ້ລາຍງານ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າສົບຂອງສິບເອກ Johnson ໄດ້
ພົບເຫັນເກືອບນຶ່ງໄມ ຫ່າງຈາກບ່ອນຖືກດັກສະກັດໂຈມຕີ. ລາຍງານກ່າວວ່າ ພວກ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບຍັງພາກັນຊອກຫາສາເຫດຢູ່ວ່າ ເປັນຫຍັງ ແລະເວລາໃດທີ່ ສິບເອກ Johnson ໄດ້ແຍກອອກຈາກຄະນະຂອງລາວ ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ
ການຊອກຫາສິບເອກ Johnson ໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນທັນທີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ມີທະຫານສະຫະລັດປະມານ 800 ຄົນຢູ່ໃນ
ປະເທດໄນເຈີ ໃນການປະຕິບັດງານເປັນເວລາຫ້າປີ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມພວກຫົວຮຸນແຮງ
Boko Haram ແລະອົງການພວກກໍ່ການຮ້າຍອື່ນໆ.
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