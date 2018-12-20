ສານລັດຖະບານກາງໄດ້ທັບມ້າງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ເກືອບໝົດ
ທຸກອັນ ທີ່ພະຍາຍາມປະຕິເສດ ການຂໍລີ້ໄພຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຫາທາງຫລົບ
ໜີຈາກການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບພວກແກັ່ງຢູ່ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ມາຫາບ່ອນປອດໄພ.
ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ, ອະດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ, ທ່ານ ແຈັຟ ແຊັສສັນ
ໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງດ້ວຍຕົວເອງ ໃນຄະດີຂອງແມ່ຍິງຄົນແອລຊາລວາດໍ ຄົນນຶ່ງ ທີ່ຮູ້ກັນ
ວ່າ ນາງ ເອ-ບີ (A-B) ໂດຍໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ໃຫ້ລາວລີ້ໄພຍ້ອນການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງ
ຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະກໍໄດ້ວາງຄຳສັ່ງໃນການເອົາຄົນອອກໜີ ຈາກປະເທດຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ທີ່ໃຫ້ການແນະນຳແກ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບການຂໍລີ້ໄພວ່າ "ໂດຍທົ່ວ
ໄປແລ້ວ" ໃຫ້ປະຕິເສດການ ຕໍ່ຂໍລີ້ໄພຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຜ່ານການກວດຂັ້ນ
ຕົ້ນພົບວ່າມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ ຖ້າຫາກການຂໍລີ້ໄພຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ອີງໃສ່ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງຢູ່ໃນຄອບຄົວ ຫລືການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ພວກແກັ່ງ.
ຜູ້ພິພາກສາປະຈຳເຂດສະຫະລັດ ເອມເມັດ ຊູລິແວນ (Emmet Sullivan) ໄດ້ຕັດ
ສິນສັ່ງໃຫ້ຍຸຕິຄຳສັ່ງຂອງທ່ານແຊັສສັນຢ່າງຖາວອນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຄຳສັ່ງນັ້ນລະເມີດ
ກົດໝາຍດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ ແລະກໍບໍ່ມີ “ບ່ອນອີງທາງກົດໝາຍ
ສຳລັບການຫ້າມແບບເດັດຂາດ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນເລີຍ."
ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ, ຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ຫາກໍ່ມາຮອດໃໝ່ທີ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າມີຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະກັບຄືນບ້ານ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການສຳພາດສຳລັບ
ກວດກາເບິ່ງ ເພື່ອຈະກຳນົດໄດ້ວ່າຄວາມຢ້ານກົວນັ້ນໜ້າເຊື່ອຖືຫລືບໍ່. ສຳລັບຜູ້ທີ່
ເຫັນວ່າຜ່ານຫລັງຈາກຖືກສຳພາດແລ້ວ ກໍຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນ
ການຂໍລີ້ໄພ ຢູ່ສານດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຕໍ່ໄປ.
ຢູ່ໃນຄຳຕັດສິນທີ່ຍາວ 107 ໜ້າຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ຊູລິີແວນເວົ້າວ່າ "ມັນເປັນຄວາມ
ຄິດທີ່ດີຂອງລັດຖະສະພາ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຄິດແບບເພີ້ຝັນຂອງຝ່າຍບໍ ລິຫານ ທີ່ກຳນົດ
ມາດຕະຖານຂອງການເອົາຄົນອອກປະເທດຢ່າງວ່ອງໄວ.”
ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວແມ່ນຍື່ນໂດຍ ສະຫະພັນວ່າດ້ວຍອິດສະລະພາບຂອງພົນລະ
ເມືອງອາເມຣິກັນ ຫລື ACLU ຊຶ່ງຕາງໜ້າໃຫ້ໂຈດ 12 ຄົນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວ
ເຄິ່ງນຶ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຖືກເນລະເທດຢ່າງວ່ອງໄວ.
ສະຫະພັນ ACLU ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ຢູ່ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃໝ່, ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຈະພົບວ່າ ການກ່າວອ້າງຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຈະໜ້າເຊື່ອຖືກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າກໍຕັດສິນວ່າ ພວກແມ່ຍິງເຫລົ່ານັ້ນ ບໍ່ມີ "ຄວາມຢ້ານກົວຕໍ່ການຖືກທຳຮ້າຍທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້" ແລະກໍອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໄປຫາບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບການທຳລາຍຢ່າງຮ້າຍແຮງ.”
ຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ, ພວກທະນາຍຄວາມຂອງລັດຖະບານໄດ້ກ່າວອ້າງວ່າ ສານປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດບໍ່ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ ຍຸຕິ ເພື່ອໃຊ້ໃນການຕັດສິນກ່ຽວກັບເລື້ອງຄົນເຂົ້າເມືອງເທື່ອ ແລະເພາະສະນັ້ນ ຄວນປ່ອຍໃຫ້ໃຊ້ຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງຄະນະລັດຖະບານຕາມເດີມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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