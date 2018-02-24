ມີຫຼາຍບໍລິສັດ ຢຸດເຊົາ ໂຄງການຕະຫຼາດ ກັບ ສະມາຄົມປືນຍາວແຫ່ງຊາດ

ອີກສາມບໍລິສັດກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍຸຕິໂຄງການຕະຫລາດ ຮ່ວມກັບສະມາຄົມປືນ
ຍາວແຫ່ງຊາດສະຫະລັດ ຫຼື NRA ໃນຂະນະທີ່ ພວກສະໜັບສະໜູນ ໃຫ້ ຄວບຄຸມປືນ
ໄດ້ເພີ້ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ບໍລິສັດເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຕັດຄວາມສຳພັນກັບອຸດສາຫະກຳປືນ ຫລັງ
ຈາກໄດ້ມີການຍິງສັງຫານຢູ່ໂຮງຮຽນໃນລັດຟລໍຣິດາເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ເຮັດຄຳຮຽກຮ້ອງອອນລາຍ ລະບຸຊື່ບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ສະ
ເໜີໃຫ້ການຫລຸດລາຄາ ແກ່ສະມາຊິກຂອງອົງການ NRA ໃນການເພີ້ມ ຄວາມກົດດັນ
ຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ຕັດຄວາມສຳພັນກັບອົງການປົກປ້ອງ ສິດທິໃນການໃຊ້ປືນ.
ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຍຸຕິໂຄງການຫລຸດລາຄາ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກອົງການ NRA ໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ ແມ່ນຮວມທັງ ບໍລິສັດປະກັນໄພເມັດໄລຟ໌ (MetLife) ບໍລິສັດເຊົ່າລົດເຮີຕສ໌
(Hertz) ແລະບໍລິສັດຊີແມນເຕັກ (Symantec Corp) ທີ່ເປັນບໍລິສັດເຮັດຊອບແວ
ຄອມພິວເຕີ້ ເທັກໂນໂລຈີຕໍ່ຕ້ານໄວຣັສນໍຕັນ ຫລື Norton Antivirus technology.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຫລັງຈາກ ຫລາຍໆບໍລິສັດໄດ້ຕັດຄວາມສຳພັນກັບອົງ
ການ NRA ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ຮວມທັງບໍລິສັດເຊົ່າລົດເອນເຕີພຣາຍສ໌ (Enterprise)
ເຟິສທ໌ ນາເຊີນນານແບັງ ອັອຟ ໂອມາຫາ (First National Bank of Omaha ໂຮງ
ແຮມວີນແຮມ (Wyndham Hotels) ແລະໂຮງແຮມແບັສທ໌ເວັສເທີນ (Best
Western Hotels.)
ອົງການ NRA ແມ່ນນຶ່ງຂອງກຸ່ມວີ້ງເຕັ້ນທີ່ມີອິດທິພົນທີ່ສຸດ ເພື່ອສິດທິໃນການໃຊ້ປືນ
ທີ່ມີສະມາຊິກຢູ່ຫ້າລ້ານຄົນ.
ການຍິງກັນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຢູ່ມັດທະຍົມປາຍຟລໍຣິດາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ 17 ຄົນເສຍຊີວິດ
ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີການອະພິປາຍໃນທົ່ວປະເທດຄືນໃໝ່ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມປືນ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວເພື່ອໃຫ້ມີການຄວບຄຸມປືນໄດ້ເພີ້ມທະວີການປຸກລະດົມທາງ
ທວິດເຕີ້ ຮວມທັງການໃຊ້ຄຳເວົ້າຕໍ່ຕ້ານ hastag #BoycottNRA ພ້ອມດ້ວຍການໃຊ້
ສື່ສັງຄົມ ເພື່ອກົດດັນຢູ່ໃນເວທີຕ່າງໆ ຮວມທັງອາມາຊອນ (Amazon) ເພື່ອໃຫ້ຍົກເລີກ
ຊ່ອງວີດີໂອອອນລາຍ NRATV ທີ່ສະເໜີປືນແບບເປັນມິດ ຊຶ່ງເປັນລາຍການທີ່ຜະລິດໂດຍອົງການ NRA.
ໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ຫົວໜ້າບໍລິຫານອົງການ NRA ທ່ານເວນ ລາປີຣແອຣ ໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມເອົາບົດບາດການເມືອງຫຼື CPAC) ວ່າພວກທີ່ສະໜັບສະ ໜູນຢາກໃຫ້ມີ
ການຄວບຄຸມປືນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກຳລັງສວຍໃຊ້ການຍິງສັງຫານຢູ່ທີ່ລັດຟລໍຣິດາໄປໃນ
ທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
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