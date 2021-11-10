ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນໃຫ້ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ຕົນມີອໍານາດທາງກົດຫມາຍ ທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ນາຍຈ້າງທີ່ເປັນບໍລິສັດຂະຫນາດໃຫຍ່ ຂອງ ສະຫະລັດບັງຄັບໃຫ້ຄົນງານ 84 ລ້ານຄົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບການສັກຢາວັກຊີນ ປ້ອງກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາພາຍໃນວັນທີ 4 ມັງກອນ, ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍໃຫ້ໃສ່ຫນ້າກາກປິດປາກຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະຍື່ນຜົນກວດພະຍາດ ໃນແຕ່ລະອາທິດໃຫ້.
ສານອຸທອນຂອງສະຫະລັດໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຂັດຂວາງລະບຽບບັງຄັບ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເປັນການຊົ່ວຄາວ, ລໍຖ້າການດໍາເນີນການ ຂອງສານຕື່ມອີກ, ໂດຍທີ່ທົ່ວປະເທດຍັງຮັກສາດຳລັດຂອງທ່ານທີ່ທ່ານກ່າວວ່າມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ສະກັດກັ້ນການລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 750,000 ຄົນໃນສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນຈໍານວນຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າປະເທດໃດໝົດ.
ຜູ້ປົກຄອງລັດທີ່ມາຈາກພັກຣີພັບບຣິກັນຫຼາຍຄົນໄດ້ອອກສຽງຄັດຄ້ານຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ມາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ. ຜູ້ປົກຄອງລັດແລະນາຍຈ້າງ ບາງຄົນໄດ້ຍື່ນຄຳຟ້ອງຮ້ອງເພື່ອສະກັດກັ້ນມັນ, ໂດຍອ້າງວ່າການບັງຄັບໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນ ແລະການໃສ່ຫນ້າກາກ ແມ່ນຢູ່ນອກເໜືອສິດອໍານາດ ຂອງລັດຖະ ບານ ທີ່ຈະເຮັດໄດ້.ຄົນຢືນຟັງການກ່າວຄຳປາໄສຂອງຜູ້ນຳໃນການປະທ້ວງຕໍ່ລະບຽບບັງຄັບໃໝ່ທີ່ໃຫ້ສັກຢາວັກຊິນໃນນະຄອນ Los Angeles, ລັດຄາລິຟໍເນຍ, 8 ພະຈິກ, 2021
ແຕ່ໃນການຍື່ນເອກະສານ 28 ໜ້າ ໃນວັນຈັນຜ່ານມາທີ່ສານອຸທອນເຂດທີ 5 ນັ້ນ, ກະຊວງຍຸຕິທຳໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການຮັກສາເຮັດໃຫ້ກົດລະບຽບບັງຄັບນີ້ບໍ່ໃຫ້ຖືກວາງອອກ “ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄົນເສຍຊີວິດຫຼາຍສິບຄົນ ຫຼືແມ່ນແຕ່ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນຕໍ່ມື້, ນອກນັ້ນ ຍັງມີການເຂົ້າໂຮງໝໍເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບແບບຮ້າຍແຮງຢ່າງອື່ນ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມະຫາສານ. ນັ້ນແມ່ນການຮວມເຂົ້າມາໃສ່ກັນຂອງຄວາມເສຍຫາຍໃນອັນດັບສູງສຸດ.”
ອົງການບໍລິຫານດ້ານຄວາມປອດໄພໃນການເຮັດອາຊີບວຽກງານແລະສຸຂະພາບ (OSHA) ຂອງລັດຖະບານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານໄບເດັນນັ້ນ ໄດ້ອອກຄໍາ ສັ່ງໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ບັງຄັບໃຫ້ບໍລິສັດທີ່ມີພະນັກງານຢ່າງຫນ້ອຍ 100 ຄົນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄົນງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນ ໃສ່ຫນ້າກາກໃນອາຄານ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 5 ເດືອນທັນວາເປັນຕົ້ນໄປ ແລະໃຫ້ໄປຮັບການສັກຢາວັກຊີນພາຍໃນນຶ່ງເດືອນຕໍ່ມາ ຫຼືຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນກໍຕ້ອງໄດ້ຮັບການກວດພະຍາດປະຈໍາອາທິດຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ.
ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມາວ່າ ສິ່ງທ້າທາຍທາງກົດໝາຍຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງ ທຳນຽບຂາວ ແມ່ນເປັນເລື້ອງທຳມະດາ ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນາຍຈ້າງບໍ່ໃຫ້ລໍ ຖ້າການຕັດສິນໃຈທາງກົດໝາຍຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ອນທີ່ຈະກຳນົດໃຫ້ຄົນງານຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສັກຢາກັນພະຍາດ ດັ່ງທີ່ບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍແຫ່ງ ໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ.
ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງໃນລັດເທັກຊັສໄດ້ຕັດສິນໃນວັນຈັນຜ່ານມາວ່າ ບໍລິສັດການບິນ United Airlines ເຊິ່ງເປັນສາຍການບິນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະ ລັດ, ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດນີ້ ພັກການໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍການບິນນັ້ນໄດ້ໃຫ້ການຍົກເວັ້ນຍ້ອນ ເຫດຜົນທາງສຸຂະພາບ ຫຼືທາງສາສະຫນາແລ້ວກໍຕາມ.
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