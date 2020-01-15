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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ ຈີນ ຈະ​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ການ​ຄ້າ

ຮ​ອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈີນ ທ່ານ ຫຼິວ ເຮ ​ສະ​ແດ​ງ​ທ່າ​ທີ​ຕໍ່​ສື່ມວນ​ຊົນ ລະ​ຫວ່າງ ທູດ​ການ​ຄ້າ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ໂຣ​ເບີ ໄລ​ໄຕ​ເຊີ (ຊ້າຍ) ແລະ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕ​ີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ ທ່ານ ສ​ຕີ​ຟ ມະ​ນູ​ຊິນ ກ່ອນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດ້ານກ​ານ​ຄ້າ. 10 ຕຸ​ລາ, 2019. REUTERS…

ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ ຈີນ ແມ່ນ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ເຊັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໃນ​ວັນ​ພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບາງ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເປັນ​ສູນ​ກາງ​ຂອງ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ທີ່​ໄດ້​ມີ​ມາ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ໂລກ ​ສຳ​ລັບ 18 ເດືອນ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຈະ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຈີນ ທ່ານ ຫຼິວ ເຮ ສຳ​ລັບ​ພິ​ທີ​ເຊັນ​ສັນ​ຍາ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ກັນ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໄລ​ຍະ​ທີ 1 ໃນ​ກາງ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ປີ​ກາຍນີ້.

ມັນ​ຈະ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ ຈີນ ເພີ່ມ​ການ​ຊື້​ສິນ​ຄ້າ​ຂອງ ສະ​ຫະ​ລັດ, ຢຸດ​ການ​ກະ​ທຳ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ບັງ​ຄັບ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ໂອນ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ, ແລະ ບໍ່​ໃຫ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້​າ​ມີ​ລາ​ຄາ​ຖືກ​ລົງ.

ສະ​ຫະ​ລັດ ແມ່ນ​ໄດ້​ຖອນ​ ຈີນ ອອກ​ຈາກ​ການເປັນ​ຜູ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ກຸນ​ເງິນ​ແລ້ວ, ແລະ ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ການ​ຄ້າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຢຸດ​ແຜນ​ການ​ຕ່າງໆ​ເພື່ອ​ເພີ່ມ​ພາ​ສີ​ໃໝ່​ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ ຈີນ ມູນ​ຄ່າຫຼາຍ​ພັນ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ, ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຕັດ​ພາ​ສີ​ສິນ​ຄ້າ ຈີນ ລົງ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ປະ​ມານ 110 ຕື້​ໂດ​ລາ.

ພາ​ສີ ສະ​ຫະ​ລັດ ຕໍ່​ສິນ​ຄ້າ​ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ ຈີນ ປະ​ມານ 360 ຕື້​ໂດ​ລາແມ່ນ​ຍັງ​ຈະ​ຄົງ​ຢູ່​ຄື​ເກົ່າ.

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່​ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ການສົງ​ເຄາະ​ເງິນ ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ຈີນ ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ, ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ວ່າ ​ຈະ​ຖືກ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາກ​ການ​ຄ້າໄລ​ຍະ​ຕໍ່​ໄປ.

ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ແມ່ນບໍ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້.

ທ່ານ ເອັດ​ເຫວີດ ອາ​ລ​ເດັນ, ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ອາ​ວຸ​ໂສ​ຈາກ​ສະ​ພາ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ພົວ​ພັນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຫຼາຍພໍ​ ກັບ​ການ​ຕົກ​ລົງນີ້ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາຫຼັກ​ກໍ​ຕາມ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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