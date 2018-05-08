ສຫລ ແລະຈີນ ຖຽງກັນ ຍ້ອນຈີນ ຈະລົງໂທດ ສາຍການບິນ ທີ່ລະເມີດ ນະໂຍບາຍ ຈີນດຽວ

ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ພວມພິຈາລະນາ ທີ່ຈະເພີມການເກັບພາສີແລະການເອົາບາດ
ກ້າວອື່ນໆ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ນະໂຍບາຍການເສດຖະກິດຂອງຈີນນັ້ນ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນດ້ານອື່ນໆ ກໍເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນໄລຍະສອງສາມມື້ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຄື ທາງສາຍ
ການບິນຈະເອີ້ນໄຕ້ຫວັນວ່າແນວໃດ.
ທາງທຳນຽບຂາວໄດ້ອອກຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມານີ້
ຕຳໜິ ຈີນ ທີ່ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສາຍການບິນນາໆຊາດ ບໍ່ໃຫ້ກ່າວເຖິງໄຕ້ຫວັນ, ຮົງກົງ
ແລະມາເກົາ ວ່າເປັນປະເທດ. ບັນດາສາຍການບິນທັງຫຼາຍ ໄດ້ລາຍງານໃນໝໍ່ໆ
ມານີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້ເຊົາເອີ້ນ ຂົງເຂດທັງສາມຢູ່ໃນເວັບໄຊຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າ ທີ່ແນະນຳວ່າ ເປັນປະເທດເອກກະລາດແຍກອອກຈາກຈີນນັ້ນ.
ຈີນ ໄດ້ຈັດວ່າ ມາເກົາ ແລະຮົງກົງ ແມ່ນເປັນ “ເຂດປົກຄອງພິເສດ” ແລະເອີ້ນຈີນວ່າ
ເປັນແຂວງທໍລະຍົດ.
ທຳນຽບຂາວເອີ້ນການຮຽກຮ້ອງຂອງຈີນ ນັ້ນວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມໝາຍ” ແລະຍັງໄດ້
ກ່າວວ່ານີ້ແມ່ນ “ພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງແນວໂນ້ມພັກຄອມມຸຍນິສຈີນ ທີ່ຢາກບັງຄັບ
ມຸມມອງການເມືອງຕໍ່ຊາວອາເມຣິກັນ ແລະບໍລິສັດເອກກະຊົນທັງຫຼາຍ.”
ຈີນ ປະຕິເສດຕໍ່ການຕຳໜິຕິຕຽນຂອງສະຫະລັດ.
“ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດທີ່ເຮັດທຸລະກິດໃນຈີນ ຄວນທີ່ຈະນັບຖືອະທິປະໄຕແລະເຂດ
ນ້ຳແດນດິນອັນຄົບຖ້ວນຂອງຈີນ, ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງຈີນ ແລະນັບຖືຄວາມຮູ້ສຶກຂອງປະຊາຊົນຈີນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດຈີນ ທ່ານເກັງ ຊວາງ (Geng Shuang) ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ ຫຼັງຈາກທີ່ບັນດາຜູ້ແທນ
ສະຫະລັດ ທີ່ນຳພາໂດຍ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກາງເງິນ ທ່ານ ສຕິເວັນ ມນູຈິນ (Steven
Mnuchin) ໄດ້ກັບຄືນຈາກຈີນ ລຸນຫລັງກອງປະຊຸມເປັນເວລາ 2 ມື້ ກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍ
ຈີນ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງສົງຄາມການຄ້ານັ້ນ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ແຊນເດຣ໌ສ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວວ່າ ຄະນະ
ຜູ້ແທນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຊາບ ໃນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້
ແລະວ່າ ການເຈລະຈາ ຈະສືບຕໍ່ໄປ ໃນສັບປະດາໜ້າ.
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