ຈີນ​ໄດ້​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ກ່ຳ​ປັ່ນ​ຂອງກອງ​ທັບ​ເຮືອ ແລະ​ເຮືອ​ບິນ​ທະ​ຫານຂອງ ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ເພື່ອ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ກົດ​ໝາຍ​ດ້ານ​ສິດ​ທະ​ມະ​ນຸດ ແລະ ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕຢູ່​ຮົງ​ກົງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນິ​ຕິ​ກຳ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕຢູ່ໃນ​ຮົງ​ກົງ. ຮ່າງ​ກົດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ເຊັນ​ໂດຍ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້. Cindy Saine, ນັກ​ຂ່າວ​ດ້ານ​ກາ​ນທູດ​ ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຈາກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ຊຶ່ງ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.



ພວກ​ປະ​ທ້ວງ​ພາ​ກັນ​ເດີນ​ຂະ​ບວນ​ໄປ​ຫາ​ສະ​ຖານ​ກົງ​ສຸນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຜ່ານ​ມາ ແລະ​ຮ້ອງ​ເພງ​ຊາດ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ເພື່ອສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ ​ຕໍ່ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ໄດ້​ເຊັນ​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາຮ່າງກົດ​ໝາຍ​ສອງ​ສະ​ບັບ ທີ່​ຈະ​ຫ້າມ​ການ​ສົ່ງ​ອອກລູກ​ປືນ​ ຕໍ່​ຕ້ານ​ການກໍ່​ຈະ​ລາ​ຈົນ​ໄປ​ຍັງ​ຈີນ ແລະ​ວາງ​ມາດ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ຕໍ່​ປັກ​ກິ່ງ ​ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ວິ​ທີ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕໍ່​ຮົງ​ກົງ.

ແຕ່​ວ່າ ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຂອງຈີນ ກັບ​ມີ​ປາ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕອບ​ໂຕ້ທີ່ແຕກ​ຕ່າງ​ຈາກນັ້ນ ໂດຍ​ການ​ປະ​ນາມ​ກົດ​ໝາຍ​ສົ່ງ​ເສີມ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ່ານ​ນາງ ຫົວ ຈຸ້ນ​ຢິງ (Hua Chunying), ໂຄ​ສົກ​ປະ​ຈຳ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ ປະ​ເທດ​ຈີນ​ກ່າວ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມານີ້​ວ່າ:

"ໂດຍ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ​ຕໍ່ການ​ປະ​ພຶດ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ເຫດ​ຜົນ​ໃດໆ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈງົດ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຄຳ​ຮ້ອງຂໍເຂົ້າໄປ​ໃນ​ຮົງ​ກົງ​ຂອງ​ບັນ​ດາກຳປັ່ນ ​ແລະ​ເຮືອ​ບິນ​ທະ​ຫານຂອງສະ​ຫະ​ລັດ ນັບຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ຈັນ​ນີ້ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ."



​ນອກ​ຈາກ​ມີ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕໍ່​ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ແລ້ວ ຈີນ​ຍັງຈະໄດ້ເອົາມາ​ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ ຕໍ່​ອົງ​ການບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ບາງອົງ​ການ​ທີ່​ມີ​ບົດ​ບາດ​ໃນ​ການກໍ່ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມບໍ່​ສະ​ຫງົ​ບ​ຢູ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງກຸ່ມ​ສິ້ງ​ຊອມ​ສິດ​ທິ​ມະ​ນຸດ Human Rights Watch ແລະ​ອົງ​ການ​ Freedom House ອີກ​ດ້ວຍ.

ເມື່ອ​ຖືກ​ຖາມ​ວ່າ ແມ່ນ​ຫຍັງຄືຜົນ​ກະ​ທົບຂອງປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ຕອບ​ໂຕ້​ແບບ​ໂກດ​ແຄ້ນ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່ອາດ​ຈະ​ມີ ​ຕໍ່ການ​ເຈ​ລະ​ຈາທາງ​ການ​ຄ້າ​ ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ກັບ​ປັກ​ກິ່ງໄດ້ນັ້ນ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ມີ​ຄຳ​ເວົ້າ​ດັ່ງ​ນີ້ກ່ອນ​ທ່ານ​ຈະ​ອອກ​ຈາກ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ໄປ ໃນ​ວັນຈັນ​ຜ່ານ​ມາວ່າ:

"ມັນ​ບໍ່ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ, ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ດອກວ່າ​ ຈະ​ມີ​ຫຍັງເກີດ​ຂຶ້ນ."



ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຕໍ່​ຝູງ​ນັກ​ສຶກ​ສາຢູ່​ໃນ​ລັດ​ເຄັນ​ຕັກ​ກີ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ຜ່ານ​ມານັ້ນ, ທ່ານ ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ, ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້ ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຈີນ ຮັກ​ສາ​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ຕົນ ​ທີ່ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້​ຕໍ່​ຊ​າວ​ຮົງ​ກົງ.

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້:

"​ພວກ​ທ່ານ​ໄດ້​ເຫັນ​ທຸງ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ປີວ​ສະ​ບັດ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ເຫລົ່າ​ນີ້. ພວກເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກທ່ານທຸກ​ຄົນ​ຢາກ​ໄດ້ ສິ່ງ​ທີ່​ຄົນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ລຸ້ນ​ຕໍ່​ໄປ​ຢາກ​ໄດ້. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ເສ​ລີ​ພາບ, ຢາກ​ໄດ້ໂອ​ກາດ​ທີ່​ຈະສ້າງ​ຄອບ​ຄົວ, ໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື​ທາງ​ສາ​ສະ​ໜາ ​ໃນ​ແບບ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ເຮັດ. ສິ່ງ​ເຫລົ່ານັ້ນ ຄື ຄວາມໝັ້ນ​ໝາຍຕໍ່​ການ​ໃ​ຫ້ອະ​ນຸ​ຍາດ ທີ່​ພັກ​ຄອມ​ມີວ​ນິ​ດຈີນ​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້."



ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ແລະ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້​ພາ​ກັນ​ຮຽກ​ຮ້ອງ ຄັ້ງ​ແລ້ວຄັ້ງ​ເຫລົ່າ ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນເຮັດ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ​ຂອງ​ຕົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້​ໄວ້​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໃນຮົງ​ກົງຜູ້ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ໄດ້​ຮັບ​ເສ​ລີ​ພາບ ແລະ​ອິດ​ສະ​ຫລະ​ພາບ ທີ່​ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ໄວ້ ​ຢູ່​ໃນຄຳປະ​ກາດ​ຮ່ວມ​ ລະ​ຫວ່າງຈີນ​ກັບ​ອັງ​ກິດ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ ​ທີ່​ມີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດນັ້ນ. ມີ​ການ​ປະ​ທ້ວງລະ​ເບີດ​ຂຶ້ນ ຢູ່​ໃນ​ຮົງ​ກົງໃນ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ​ຜ່ານ​ມາຕໍ່​ແຜນ​ການ​ຂອງລັດ​ຖະ​ບານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ສົ່ງ​ຕົວຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສວ່າ ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ທາງ​ອາ​ຍາ ຂ້າມ​ແດນ​ໄປ​ໃຫ້​ຈີນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໃຫຍ່.

Protesters marched to the U.S. consulate in Hong Kong Sunday and sang the American national anthem to thank U.S. President Donald Trump for signing two bills into law that would ban exports of anti-riot munitions to China and impose possible sanctions on Beijing based on its handling of Hong Kong.



But China's Ministry of Foreign Affairs had a very different reaction -condemning the pro-democracy law.



Hua Chunying, Spokeswoman, Chinese Ministry of Foreign Affairs:

"In response to the unreasonable behavior of the U.S., the Chinese government has decided to suspend reviewing applications to visit Hong Kong by U.S. military ships and aircraft starting Monday."



In addition to the action on ships, China said it will also take sanctions against some U.S. non-governmental organizations for their role in the disturbances in Hong Kong, including Human Rights Watch and the Freedom House.





Asked about what impact China's angry reaction will have on U.S. trade talks with Beijing, Trump had this to say Monday before departing the White House.



President Donald Trump:

"It doesn't make it better, but we'll see what happens."



Speaking to students in Kentucky Monday, Secretary of State Mike Pompeo called on China to keep its promises to the people of Hong Kong.



Mike Pompeo, Secretary of State:

"You see American flags flying at these protests. They want what you all want, what our next generation of Americans want. They want freedom, the chance to raise their families, to practice their faith in the way that they want. Those are-- the commitment to permitting that was made by the Chinese Communist Party."



Pompeo and other senior U.S. officials have repeatedly called on the Chinese government to honor its promises to the Hong Kong people who say they want the freedoms and liberties that are promised in the Sino-British Joint Declaration, a U.N.-registered treaty. Protests erupted in Hong Kong in June over the local government's plans to allow some criminal suspects to be extradited to the Chinese mainland.