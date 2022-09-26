ກໍາປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ສະຫະລັດ ແລະກໍາປັ່ນລົບເກົາຫຼີໃຕ້ ເລີ້ມການຊ້ອມລົບ ທ່າມກາງການຂົ່ມຂູ່ຈາກເກົາຫຼີເໜືອ

ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງສະຫະລັດ ພ້ອມດ້ວຍກຸ່ມກຳປັ່ນສູ້ລົບຂອງພວກເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ພາກັນຝຶກຊ້ອມ ກັບກໍາປັ່ນລົບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງທາງທິດ ຕາເວັນອອກຂອງແຫຼມເກົາຫຼີໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນການຊ້ອມລົບຂອງພວກເຂົາໃນຮອບ 5 ປີ, ພຽງນຶ່ງມື້ ລຸນຫຼັງທີ່ເກົາຫຼີເໜືອທຳການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟແບບໄລຍະໃກ້ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຝຶກຊ້ອມດັ່ງ ກ່າວ, ອີງຕາມລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວ AP.
ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດທຳການທົດລອງອີກຫຼາຍໆຄັ້ງໃນອີກຫຼາຍມື້ຂ້າງໜ້ານີ້ ໃນລະ ຫວ່າງທີ່ພວກເຂົາມອງວ່າ ການຊ້ອມລົບລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນການຝຶກຊ້ອມເພື່ອຮຸກຮານ, ແລະມັກຈະເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍການສະແດງອອກທາງອາວຸດຕ່າງໆ ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໂຈມຕີສັດຕູຂອງພວກເຂົາ.
ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ການຊ້ອມລົບ 4 ມື້ ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ “ການຕັດສິນໃຈຢ່າງແຂງຂັນເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທ້າທາຍເກາະຜິດຈາກເກົາຫຼີເໜືອ” ຂອງບັນດາປະເທດພັນທະມິດ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນການປະຕິບັດງານທາງທະເລຮ່ວມກັນ.
ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດເປີດເຜີຍວ່າ ກໍາປັ່ນລົບຂອງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ລໍາ, ລວມເຖິງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ພະລັງງານນິວເຄລຍ USS Ronald Reagan, ກຳປັ່ນລາດຕະເວນຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະເຮືືອພິຄາດຂອງສະຫະລັດ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການຊ້ອມລົບດັ່ງກ່າວ. ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຂອງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ພ້ອມດ້ວຍເຮລີຄອັບເຕີ້ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກຊ້ອມອີກດ້ວຍ.
ການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນການຊ້ອມລົບຮ່ວມກັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ຂອງສະຫະລັດ ໃກ້ກັບແຫຼມເກົາຫຼີ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເມື່ອສະລັດຈັດສົ່ງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ 3 ລໍາ ຮວມທັງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ຣີແກນ ສໍາລັບການຊ້ອມລົບກັບເກົາຫຼີໃຕ້ເພື່ອຮັບມືກັບການທົດລອງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອ. ນັບແຕ່ນັ້ນມາ, ປະເທດພັນທະມິດຕ່າງໆໄດ້ຍົກເລີກ ຫຼື ຫຼຸດລະດັບການຝຶກຊ້ອມ ທີ່ເປັນປົກກະຕິຂອງພວກເຂົາເຈົ້າລົງ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການເຈລະຈາກ່ຽວກັບໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍທີ່ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາກັບເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼື ເພື່ອປ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.
ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ເປີດເຜີຍວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນອາທິດວານນີ້ ແມ່ນບິນໄປໄກເຖິງ 600 ກິໂລແມັດ ໃນລະ ດັບຄວາມສູງ 60 ກິໂລແມັດ ກ່ອນທີ່ມັນຈະຕົກລົງມາໃສ່ທະເລຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງເກົາຫຼີເໜືອ. ນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດຈະຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານນິວເຄລຍ, ເຊິ່ງເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດທີ່ມີຄວາມແຮງສູງ ແລະບິນໄດ້ສູງເຖິງ 600 ກິໂລ ແມັດ, ແລະມີໄລຍະພຽງພໍໃນການໂຈມຕີທ່າກໍາປັ່ນຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນທີ່ກໍາປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ຣີແກນ ໄດ້ຈອດທຽບທ່າຢູ່ທີ່ນັ້ນ.