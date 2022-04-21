ບັນດາຜູ້ນຳອາວຸໂສຂອງສະຫະລັດ, ການາດາ ແລະ ສະຫະຣາສະອານາຈັກ ອັງກິດ ໄດ້ຍ່າງອອກຈາກກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມ 20 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ ສຸດຂອງໂລກ ຫຼື G-20 ໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນການປະທ້ວງກັບການຕັດສິນໃຈຂອງກຸ່ມ G-20 ທີ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ຣັດເຊຍ, ລວມທັງລັດຖະມົນຕີການເງິນທ່ານ ແອນທອນ ຊີລົວນອຟ, ເຂົ້າຮ່ວມ.
ສະຫະລັດ ແລະ ສະມາຊິກອື່ນໆຂອງ G-20 ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ອິນໂດເນເຊຍ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນປະທານວຽນຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ, ໃຫ້ຫ້າມຣັດເຊຍຈາກການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຍ້ອນການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງພວກເຂົາທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່. ຂໍ້ເທັດຈິງທີ່ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກແຍກທີ່ສຳຄັນຢູ່ພາຍໃນອົງການດັ່ງກ່າວໃນການແກ້ໄຂສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຢູເຄຣນ ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງ G-20, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ດມິໂທຣ ຄູເລບາ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານ ເຊີຮີ ມາເຊັນໂກ ແມ່ນໄດ້ຖືກເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ. ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງກອງປະຊຸມນັ້ນ, ທ່ານ ຄູເລບາ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະບໍ່ຍອມເສຍເຂດແດນໃຫ້ຣັດເຊຍ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເຈລະຈາສັນຕິພາບ. ທັງທ່ານ ຄູເລບາ ແລະ ທ່ານ ມາເຊັນໂກ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຍ່າງອອກຈາກກອງປະຊຸມ.
ໃນຄຳປາໄສຂອງທ່ານ, ທ່ານ ຊີລົວນອຟ ໄດ້ເຕືອນກ່ຽວກັບການນຳເອົາກອງປະຊຸມມາກ່ຽວຂ້ອງກັບການເມືອງລະຫວ່າງບັນດາລັດສະມາຊິກ, ໂດຍກ່າວວ່າມັນອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ, ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ, ເຢຍຣະມັນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ການາດາ, ເຊິ່ງແມ່ນສະມາຊິກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ G-20 ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວປະນາມຣັດເຊຍຢ່າງຮຸນແຮງ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນການຂອງພວກເຂົາໃນ ຢູເຄຣນນັ້ນ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເຕັມທີ່ໃນການວາງມາດຕະການລົງໂທດທາງເສດຖະກິດທີ່ໜັກຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງຫຼາຍປະເທດອື່ນໆແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດ. ຕໍ່ມາກໍລວມມີ ຈີນ, ອິນໂດເນເຊຍ, ອິນເດຍ ແລະ ອາຟຣິກາໃຕ້ ແລະ ປະເທດອື່ນໆ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການເງິນໄດ້ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນທ່ານນາງ ຈາເນັດ ແຢລເລັນ ໄດ້ລົມກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານ ສຣີ ມູລຢານີ ອິນດຣາວາຕີ ນຶ່ງວັນກ່ອນກອງປະຊຸມນັ້ນ. ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ, ກະຊວງນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ, “ລັດຖະມົນຕີ ແຢລເລັນ ໄດ້ກ່າວປະນາມການບຸກລຸກທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນຢ່າງຮຸນແຮງ, ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ມັນຈະບໍ່ມີການເຮັດທຸລະກິດຕາມປົກກະຕິສຳລັບຣັດເຊຍໃນເສດຖະກິດໂລກ.”
ຖະແຫຼງການໄດ້ສືບຕໍ່ກ່າວວ່າ “ລັດຖະມົນຕີ ແຢລເລັນ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢ່າງສາມັກຄີກັບອິນໂດເນເຊຍ ເພື່ອພັດທະນາທຸລະກິດທີ່ສຳຄັນຂອງ G-20, ລວມທັງແກ້ໄຂຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ.”