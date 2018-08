ຜູ້ນໍາ ບໍລິສັດ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງ ສຫລ ພົບປະ ກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ

ຜູ້ນໍາຈາກບັນດາບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະບານ ສປປ

ລາວ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນວັນທີ 23 ຫາ 24 ສິງຫາ 2018 ເຊິ່ງ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງ

ຂອງການມາຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂອງສະພາທຸ ລະກິດສະຫະລັດ-ອາ

ຊຽນ ຫຼື USABC. ເປົ້າໝາຍຫຼັກຂອງການມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສົນທະນາກ່ຽວ

ກັບວິທີການໃໝ່ໆໃນການຂະຫຍາຍການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ

ແລະ ສປປ ລາວ.

ສະພາທຸລະກິດສະຫະລັດ-ອາຊຽນ ແມ່ນກຸ່ມຜູ້ສະໜັບສະໜູນລະດັບແນວໜ້າ ທີ່ແນ

ໃສ່ເພີ່ມທະວີການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການຄ້າທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະ ໂຫຍດທັງ

ສອງຝ່າຍ ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະ 10 ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.

ຈາກອະດີດຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ນີ້ແມ່ນຄະນະຜູ້ແທນສະພາທຸລະກິດ USABC ທີ່ໃຫຍ່

ທີ່ສຸດ ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ ບັນດາຕາງໜ້າລະ ດັບພາກພື້ນ

ຂອງ 10 ບໍລິສັດລະດັບແນວໜ້າຂອງສະຫະລັດເຊັ່ນ Microsoft, Coca-Cola,

Google, Visa ແລະ Mastercard.

ໃນການມາຢ້ຽມຢາມເປັນໄລຍະເວລາ 2 ມື້, ຄະນະຜູ້ແທນສະພາທຸລະກິດສະຫະລັດ

ອາຊຽນ ໄດ້ພົບກັບການນໍາຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອ ສົນທະນາລະດັບສູງກັບ ທ່ານ

ສະເຫຼີມໄຊ ກົມມະສິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ຄະນະຜູ້ແທນ ຍັງໄດ້ພົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ຢູ່ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ

ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ທ່ານນາງ ຣີນາ ບິດເຕີ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວ

ໃນ

ພິທີຕ້ອນຮັບຢູ່ ເຮືອນພັກທ່ານທູດ ວ່າ ຈໍານວນຄະນະຜູ້ແທນທີ່ມາຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍໝັ້ນຂອງບໍລິສັດ ຈາກສະຫະລັດ ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ

ທີ່ສົນໃຈ ເຂົ້າມາຊອກຫາໂອກາດໃໝ່ໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

ທ່ານທູດຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ນອກຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຮັບຮູ້ໄດ້ ເຖິງບັນດາບາດກ້າວ

ສໍາຄັນ ທີ່ ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ເລີ່ມນໍາໃຊ້ ເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ການເຮັດທຸລະກິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ສປປ

ລາວ ແມ່ນສະຖານທີ່ໆສາມາດດຶງດູດ ການເຮັດທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ.

ຄະນະຜູ້ແທນສະພາທຸລະກິດນໍາໂດຍປະທານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດຂອງ USABC

ທ່ານ Alex Feldman. ນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ Feldman ເຂົ້າດໍາລົງ ຕໍາແໜ່ງນີ້ ໃນເດືອນ

ມິຖຸນາ ປີ 2009, ສະພາທຸລະກິດນີ້ ໄດ້ເພີ່ມຈໍານວນສະມາຊິກຂອງຕົນຂຶ້ນ ຫຼາຍກວ່າ

75% ເພີ່ມຫ້ອງການ ປະຈໍາພາກພື້ນ 2 ແຫ່ງ ແລະສ້າງຕັ້ງບັນດາໂຄງການລິເລີ່ມຂະ

ໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ ໂຄງການ ASEAN Matters for America, the US-ASEAN

Business Alliance for Competitive SMEs, ແລະ the ASEAN Economic

Ministers Roadshow.

ໃນໄລຍະການປະຊຸມພົບປະກັບລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຄະນະຜູ້ແທນສະພາທຸລະກິດ USABC ຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມຫຼັກການສິນລະທໍາຂອງການປະຕິວຽກ ໃນຂົງເຂດຄວາມຮັບ

ຜິດຊອບສັງຄົມຂອງບໍລິສັດ ຫຼື CSR ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນລົງທຶນ

ໃສ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ນັກສຶກສາລາວ.

CSR ແມ່ນວິທີປະຕິບັດທີ່ນັບມືຶ້ນັບແຜ່ຫຼາຍ ໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢູ່ສະຫະລັດ ເຊິ່ງບໍລິສັດຕ່າງໆນໍາໃຊ້ງົບປະມານໃດໜຶ່ງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າລົງທຶນໃສ່ວຽກສັງຄົມທີ່ດີ ຫຼືເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານ.

ສໍາລັບສະຖານທູດສະຫະລັດ ປະຈໍາສປປ ລາວ CSR ແມ່ນວິທີປະຕິບັດທີ່ສາ ມາດ

ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງປະເທດທີ່ເຂັ້ມ ແຂງ.

ທ່ານທູດ ບິດເຕີ ກ່າວຕື່ມວ່າ ໃນເວລາດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະທົ່ວໂລກ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂອງສະຫະ ລັດ ແມ່ນຜູ້ທີ່ເບິ່ງແຍງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ລົງທຶນໃສ່ພະນັກງານ ແລະຊຸມ ຊົນຂອງພວກ

ເຂົາ ແລະຍົກລະດັບມາດຕະຖານຂອງທຸລະກິດ.

ສະພາທຸລະກິດສະຫະລັດ-ອາຊຽນ ຕັ້ງຢູ່ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ໄດ້ດໍາເນີນງານມາເປັນເວລາ

30 ປີ ແລະ ມີຫ້ອງການສາຂາຢູ່ຫຼາຍເມືອງທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງລວມທັງ ນິວຢອກ ສິງກະໂປ

ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ປັດຈຸບັນ, ສະພາທຸລະກິດນີ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 140 ບໍລິສັດ

ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງສະຫະລັດ.

Leaders from major American companies met with the Government of the Lao PDR in Vientiane from August 23-24, 2018 as part of the US-ASEAN Business Council Mission to Laos. The focus of their trip was to discuss new ways to expand trade and investment between the U.S. and the Lao PDR.

The US-ASEAN Business Council (USABC) is a leading advocacy group that aims to foster economic growth and mutually beneficial trade ties between the United States and ASEAN’s ten member countries.

To date, this is the largest USABC delegation to visit the Lao PDR. It included regional representatives from ten leading U.S. corporations including Microsoft, Coca-Cola, Google, Visa and Mastercard.

During their two-day visit, the USABC delegation met with Minister of Foreign Affairs Mr. Saleumxay Kommasith to conduct high-level discussions, as well as meetings with senior officials in the Ministries of Planning and Investment, Posts and Telecommunications, Industry and Commerce, and the Bank of Lao PDR.

Speaking at a welcome reception at her official residence, U.S. Ambassador Rena Bitter said the size of the delegation was just one indication of American business’ commitment to exploring new opportunities in the Lao PDR.

“Furthermore,” she added, “we recognize the important steps Prime Minister Thongloun Sisoulith and the Lao government have taken to improve the business environment, making the Lao PDR a more enticing place to do business.”

The delegation was led by USABC President and CEO Alex Feldman. Since Mr. Feldman assumed the role in June of 2009, the Council has grown its membership by more than 75%, added two new regional offices, and established major initiatives such as ASEAN Matters for America, the US-ASEAN Business Alliance for Competitive SMEs, and the ASEAN Economic Ministers Roadshow.

During their meetings with the Lao government, the USABC delegation also promoted the value of their work in Corporate Social Responsibility (CSR) in the Lao PDR.

CSR is a strong tradition among American business and a common practice of U.S. companies the world over, and can make American companies powerful representatives of the United States.

“American business doesn’t just invest in a country, it invests in people and communities as well,” said Ambassador Bitter.

Based in Washington, DC, the US-ASEAN Business Council has operated for 30 years, and represents over 140 of the largest corporations operating in the United States.