ຜູ້ຊ່ຽວຊານກ່າວວ່າ ຄວາມຄິດລິເລີ້ມຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ເພື່ອສົ່ງ ເສີມການສະໜັບສະໜຸນຂອງປະຊາຊົນຊາວອາເມຣິກັນຢູ່ໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ ແມ່ນເປັນປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການມີອິດທິພົນເພີ້ມຂຶ້ນຂອງຈີນ ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງໝູ່ເກາະເຂດຮ້ອນແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງເຄີຍໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນ ໄດ້ຕອບໂຕ້ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້ເປັນທາງບວກຕໍ່ຄວາມຄິດລິເລີ້ມຂອງສະຫະລັດ, ແຕ່ຍັງຄົງໃຫ້ຄໍາເຕືອນແບບລະມັດລະຫວັງອີກດ້ວຍ.
“ພວກເຮົາດີໃຈທີ່ເຫັນປະເທດໝູ່ເກາະຕ່າງໆໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນເພີ້ມຂຶ້ນສໍາລັບການພັດທະນາປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຈາກປະເທດອື່ນໆທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນງານ,” ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານຫວັງ ເວິນບິນ (Wang Wenbin) ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ. “ນີ້ ແມ່ນທ່າທີຂອງຈີນ ມາໂດຍຕະຫຼອດ. ນະເວລາດຽວກັນ, ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທົ່ວທຸກປະເທດທັງໝົດ, ເມື່ອຊອກຫາການຮ່ວມມືກັບປະເທດຕ່າງໆໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ບໍ່ຄວນແນເປົ້າໝາຍໃສ່ປະເທດທີສາມ ຫຼືທໍາລາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ,” ອີງຕາມການກ່າວຂອງ ທ່ານຫວັງ.
ປະເທດໝູ່ເກາະນ້ອຍໆໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ທຸກຍາກແມ່ນເພິ່ງພາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແລະການຄ້າຈາກບັນດາປະເທດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ.
ທໍານຽບຂາວກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງມື້ວັນອັງຄານແລ້ວນີ້ວ່າ ວໍຊິງຕັນ ມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງສະຖານທູດຢູ່ທີ່ປະເທດໝູ່ເກາະ ໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ ກີຣີບາຕີ ແລະ ທັອງກາ. ສໍານັກງານຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຮ້ອງຂໍການອະນຸມັດເງິນຈາກສະພາ ຈໍານວນ 60 ລ້ານໂດລາຕໍ່ປີ ສໍາລັບທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ, ເຊິ່ງເປັນຈໍານວນສາມເທົ່າຂອງລະດັບໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເຊິ່ງຈະສະໜັບສະໜຸນການພັດທະນາລະບົບເສດຖະກິດທາງທະເລ.
ທໍານຽບຂາວ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສົ່ງອາສາສະໝັກເພື່ອສັນຕິພາບຂອງສະຫະລັດກັບຄືນໄປປະເທດຟີຈີ, ທັອງກາ, ຊາມົວ ແລະວານູອາຕູ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄວາມກ້າວ ໜ້າໃນການສ້າງຕັ້ງອົງການພັດທະນາສາກົນຂອງສະຫະລັດ ຫຼືຢູເສດສໍາລັບຂົງ ເຂດປາຊີຟິກ ຄືນອີກ ຢູ່ໃນປະເທດຟີຈີ.
ໃນມື້ວັນອັງຄານແລ້ວນີ້, ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ພົບປະທາງອອນລາຍກັບສະພາຜູ້ນໍາຂອງປະເທດໝູ່ເກາະປາຊີຟິກ ເພື່ອປະກາດກ່ຽວກັບຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃໝ່. ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະ “ເພີ້ມການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະປະເທດຕ່າງໆຢູ່ໃນພູມິພາກດັ່ງກ່າວ,” ອີງຕາມລາຍງານຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ. ສະພາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນກຸ່ມເສດຖະກິດ ແລະການທະຫານທີ່ມີອາຍຸ 51 ປີ ເຊິ່ງກວມເອົາ 18 ປະເທດ.