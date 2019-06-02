ສະຫະລັດຍ່າງອອກຈາກກອງປະຊຸມຫລຸດກຳລັງອາວຸດ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ເມື່ອວັນອັງຄານແລ້ວ ເພື່ອປະທ້ວງຕໍ່ການທີ່ປະເທດເວເນຊູເອ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງປະທານວຽນ ຂອງ ກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງທີ່ Cindy Saine ນັກຂ່າວວີໂອເອ ປະຈຳກະຊວງຕ່າງປະເທດ ລາຍງານມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ ໄດ້ສົ່ງສັນຍານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ອັນທີ່ສະຫະ ລັດຖືວ່າ ເປັນອຳນາດການປົກຄອງ “ທີ່ຜິດກົດໝາຍ” ຂອງປະທານາທິບໍດີເວເນຊູເອລາ ທ່ານນິໂກລັສ ມາດູໂຣ. ໄພສານ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບ ຕໍ່ໄປ.
ໃນຂະນະທີ່ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເວເນຊູເອລາ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງປະທານວຽນເປັນເວລານຶ່ງເດືອນ ຂອງການເຈລະຈາຫລຸດກຳລັງອາວຸດທີ່ນະຄອນເຈນີວາ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດທ່ານໂຣເບີດ ວູດ ໄດ້ຍ່າງອອກຈາກກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ແລະປະກາດການຄັດຄ້ານ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງລັດຖະບານເວເນຊູເອລາ ຂອງປະທານາທິບໍດີນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງປະທານວຽນ. ທ່ານໂຣເບີດ ວູດ ກ່າວກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ:
Wood Act 1
“ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທ່ານຮວານ ກວາອີໂອ ປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງເວເນຊູເອລາ ຄວນຢູ່ໃນອົງການນີ້ ຄວນນັ່ງຢູ່ຕັ່ງໂຕນັ້ນ ໃນເວລານີ້ ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າ ໃນໄວໆນີ້ ຈະມີຜູ້ຕາງໜ້າຂອງທ່ານຮວານ ກວາອີໂດ ມານັ່ງຢູ່ຕັ່ງໂຕນັ້ນຍ້ອນວ່າ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ອຳນາດການປົກຄອງ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ທີ່ຈິງແມ່ນໝົດອຳນາດໄປແລ້ວ ແຕ່ຫາກຍັງບໍ່ຍອມ.”
ສະຫະລັດ ແລະອີກ 50 ກວ່າປະເທດ ໄດ້ຮັບຮູ້ທ່ານກວາອີໂດວ່າ ເປັນຜູ້ນຳຊົ່ວຄາວທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງເວເນຊູເອລາ ແຕ່ທ່ານມາດູໂຣ ຍັງສືບຕໍ່ກຳຕຳແໜ່ງທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກພວກນາຍທະຫານຄົນຄົນສຳຄັນຂອງປະເທດແລະໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກຣັດເຊຍ ຄິວບາ ອີຣ່ານ ແລະຈີນ. ທ່ານຮໍເຮ ວາເລໂຣ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ທີ່ກອງປະຊຸມ ຫລຸດກຳລັງອາວຸດ ຂອງເວເນຊູເອລາ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ການຍ່າງອອກຈາກກອງປະຊຸມຂອງສະຫະລັດ ໂດຍເວົ້າວ່າ:
Valero Act
“ໃນທຸກມື້ນີ້ ການຕໍ່ຕ້ານການທູດ ແລະການສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມບໍ່ເຄົາລົບໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມນີ້ແລະມີການຕີຄວາມໝາຍຂອງພວກນັກການທູດສ່ວນໃຫຍ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ວ່າເປັນຮ່ອງຮອຍຂອງການບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ປະທານກອງປະຊຸມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕໍ່ບັນດາເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແລະພວກນັກການທູດທີ່ມີໜ້າຢູ່ທີ່ນີ້ທັງຫຼາຍ.”
ບັນດາປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ ຮວມທັງປາກິສຖານ ເກົາຫຼີເໜືອ ມຽນມາ ຄິວບາ ອີຣ່ານ ຊີເຣຍ ແລະ ຣັດເຊຍ ຕ່າງກໍໄດ້ສະແດງຄວາມສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ເວເນຊູເອລາແລະຄັດຄ້ານຕໍ່ອັນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເລື້ອງດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນເລື້ອງກາຍເມືອງ ໂດຍສະມາຊິກບາງປະເທດ. ເອກອັກຄະລັດຖະທູດວູດເວົ້າວ່າ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ແຈ້ງຈິງຕໍ່ສະຖາບັນລະຫວ່າງປະເທດ ມີຂຶ້ນເວລາຜູ້ຄົນເບິ່ງ ໄປອີກທາງນຶ່ງ ເວລາຜູ້ປະສົງຮ້າຍເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳ. ທ່ານວູດກ່າວກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ວ່າ:
Wood Act 2
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄວນເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບລະບົບຫຼາຍຝ່າຍ ກໍແມ່ນປະເທດຕ່າງໆເຊັ່ນເວເນຊູເອລາ ຊີເຣຍ ອີຣ່ານ ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງປະທານຫຼືຜູ້ນຳຢູ່ໃນລະບົບຫຼາຍຝ່າຍດັ່ງກ່າວນັ້ນ.”
ບັນດາຜູ້ແທນຈາກອາເມຣິກາລາຕິນ ຮວມທັງອາເຈັນຕິນາ ບຣາຊີລ ແລະຊີເລ ພ້ອມທັງປະເທດອື່ນໆທີ່ຮັບຮູ້ທ່ານກວາອີໂດ ແມ່ນໄດ້ພາກັນບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ.
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