ພວກພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດໃນລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ເຜີຍແຜ່ລາຍ​ງານ​ຂອງ

​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທ່ານໂຣ​ເບີ​ຣ໌ດ ມັ​ລ​ເລີ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​

ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ສົມ​ຄວນທີ່ຈະໄ​ດ້​ຮຽນ​ຮູ້​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ

ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນວ່າມີ​ການ​ສົ​ມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ລະ​ຫວ່າງການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງທ່ານ​ທ​ຣຳ

ກັບ​ຣັດ​ເ​ຊຍ ໃນ​ການ​ຫ​າສຽງ​ປີ 2016 ນັ້ນ. ການເປີດເຜີຍ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໂດຍ​ຮວມ

ອາດສາ​ມາດ​ຊ່ອຍ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ​ທີ່​ວ່າ ດ້ວຍ​ສາ​ເຫດ​ໃດ ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາ​ມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ

ບໍ່​ມີການກ່າວຫາຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີທຣຳ ວ່າບໍ່ມີການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ.

Katherine Gypson ນັກ​ຂ່າວ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ປະ​ຈຳ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ມີ​ລາຍ​ງານຈາກ

Capitol Hill ຊຶ່ງວັນ​ນະ​ສອນ ​ຈະສະເໜີລາຍ​ລະ​ອຽດ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ຜົນ​ສະ​ຫຼຸບ​ຂອງລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ໄດ້​ຊາບ​ກັນ​ແລ້ວ, ແຕ່​ວ່າ ເທົ່າ​ເຖິງ​ດຽວ​ນີ້ ມັນພຽງ​ແຕ່ເປັນ ບົດ​ສະ​ຫຼຸບຊື່ໆ. ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ທ່ານ ບາ​ຣ໌ ຈະຕ້ອງ​ໄດ້​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ຢ່າງ​ລະ​ວັງ ກ່ອນ​ຈະ​ເປີດ​ເຜີຍ​ລາຍ​ງານ​ທັງ​ໝົດ ຕາມຄຳເວົ້າຂອງພວກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນນັ້ນ.

ທ່ານ​ມິ​ຈ ເ​ເມັກ​ຄາ​ແນ​ລ ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ສູງ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຈັບ​ຍັດ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ໃສ່​ລົດ​ເມ ແລະ​ການເປີ​ດ​ເຜີຍ​ລາຍ​ງານ​ທີ່​ເປັນ​ຄວາມ​ລັບ​ນັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ດີ, ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ເພິ່ນ ທີ່ຈະ​ເລີ້ມເບິ່ງ​ລາຍ​ງານ​ນີ້ໂດຍຕະຫລອດ.”

ແຕ່​ວ່າ ໂດຍ​ປາດ​ສະ​ຈ​າກລາຍ​ງານ​ທັງ​ໝົດ, ພວກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ທີ່ ​ຈະ​ໄດ້ມີການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈດ້ວຍຄວາມຮອບຮູ້.

ທ່ານ​ຊັກ ຊູມ​ເມີ​ຣ໌ ຜູ້​ນຳ​ສຽງ​ສ່ວນນ້ອຍ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ສູງ ກ່າວ​ວ່າ “​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້​າບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​

ຈະຕ້ອງ​ໄດ້ມີການ​ຕີ​ຄວາມໝາຍຂອງລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ ບາ​ຣ໌ ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​

ຍຸ​ຕິ​ທຳ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ພ້ອມ​ກັບລາຍ​ງານ​.ຄວາມ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ນີ້

ແມ່ນ​ພຽງ​ຕ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສເທົ່ານັ້ນ - ເຜີຍ​ແພ່ລາຍ​ງານ ​ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ສະ​ຫຼຸບ.”

ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທັງ 6 ທ່ານ ທີ່​ນຳ​ພາ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ຕໍ່​ທ່ານ​ບາ​ຣ໌ ໃຫ້​ມອບ​ລາຍ​ງານ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ເມ​ສາ. ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ຮ່ວມ​ມື​. ທາງ​ຄະ​ນະ​ຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳກໍ​ແມ່ນ​ສົ່ງ​ສັນ​ຍານ​ເຖິງ​ການຈະເອົາ​ບາດ​ກ້າວຕໍ່​ໄປ.

ທ່ານນາງ Sheila Jackson Lee ສະ​ມາ​ຊິກ​ຈາກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ເປັນ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ, ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ອຳ​ນາດ​ທີ່ຈະສົ່ງໝາຍເກາະອອກໄປ. ແລະ​ຕາມ​ຕົງແລ້ວ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຫັນ​ອັນ​ໃດຂອງ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ການ​ຂອງໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ທີ່​ເກືອດ​ຫ້າມລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີກ​ະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ບາ​ຣ໌ ບໍ່​ໃຫ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ລານຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ຄະ​ແນນສຽງສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ 420 ຕໍ່​ສູນ ​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ເພື່ອ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້, ຊຶ່ງ​ແມ່ນ​ສະ​ພາ​ປະ​ຊາ​ຊົນ, ທີ່​ບົ່ງ​ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ມັນ​ຄວນ​ຈະ​ນຳ​ອອກ​ມາ​ສູ່​ສາຍ​ຕາ​ຜູ້​ຄົນ​ໄດ້ ແລະ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​ຫຼາຍ ແມ່ນ​ຖົກ​ຖຽງ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ​ຈຸດ​ນີ້.”

ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ໄດ້​ຖືກ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ຈຸດ​ຈົບ​ຂອງ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດແລ້ວທີ່​ຈະ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້​າ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ

​ຈະເ​ວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ເສດ​ຖະ​ກິດທີ່​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ທີ່​ສຸດ ເທົ່າ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ເຄີຍ​ມີ​ມາ, ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ຖາ​ນະ​ທີ່​ດີ​ຢ້ຽມ​ແລ້ວ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ພວກ​ອື່ນໆ ແມ່ນ​ສ້າງເລື້ອງຫຼອກ​ລວງ ຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ດ້ວຍການ​ຊອກຫາຈັບ​ຜິດ​ໃສ່​ຄວາມ ບ່ອນ​ທີ່​ໄດ້​ພິ​ສູດ​ຢ່າງ​ແຂງ​ຂັນ​ແລ້ວ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ມີ​ການ​ສົມ​ຮູ້​ຄ່ວມ​ຄິດ, ບໍ່​ມີ​ການ​ຂັດຂວາງຄວາມຍຸຕິທຳ​ໃດໆ ທັງ​ນັ້ນ.”

ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກ່າວ​ວ່າ ລາຍ​ງານ​ທັງ​ໝົດ ສາ​ມາດ​ທີ່​ຈະ​ຊ່ອຍ​ໃຫ້​ຕອບຄຳ​ຖາມທີ່​ຍຶດ​ຍາວ​ມາ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ມັ​ລ​ເລີ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້ປ່ອຍ​ໃຫ້​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຜິດ ໃນ​ຄະ​ດີ​ຂັດຂວາງລະບົບຍຸຕິທຳ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ເລື້ອງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ກໍ​ຕາມ.

ທ່ານ Hakeem Jeffries ສັງ​ກັດພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ກ່າວ​ວ່າ “ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແມ່ນ​ເພັ່ງ​ເລັງ ໃສ່​ໂຕະ​ໃນ​ເຮືອນ​ຄົວ, ບັນ​ຫາ​ຂອງເສດ​ເງິນ​ໃນຖົງ​ໂສ້ງ​ຖົງ​ເສື້ອ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ ຄ່າ​ໃຊ້ຈ່າຍ​ປະ​ກັນ​ໄພ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ທີ່​ຕ່ຳ ແລະ​ເພີ້ມ​ເງິນ​ເດືອນ​ຂຶ້ນ ສຳ​ລັບ​ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທົ່ວ​ໄປ.”

ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ກໍຍັງ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄປ​ຂ້າງ​ໜ້າ ກັບ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າໃນ​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຊຶ່ງ​ຮວມ​ທັງ ການ​ເສຍ​ພາ​ສີ ແລະການ​ປະ​ກອບການດ້ານທຸ​ລະ​ກິດໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ​ນັ້ນ.

Congressional Democrats called for the release of Special Counsel Robert Mueller's report Tuesday, saying the American public deserves to know the details of the investigationthat found no collusion between the Trump campaign and Russia during the 2016 campaign. Full disclosure could help answer why Mueller could not rule out an obstruction of justice charge against President Trump. VOA's Congressional correspondent Katherine Gypson reports from Capitol Hill.



The results of the Mueller report now knownbut so far only in summary.Attorney General Barr has to act with caution before releasing it in full, Republicans said.



Mitch McConnell, Senate Majority Leader

"Throwing innocent people under the bus and throwing open classified records doesn't strike me as a good idea. And I trust him to begin to go through this."



But without the full report, Democrats said it is impossible to make an informed decision.



Chuck Schumer, Senate Minority Leader

"I don't need Attorney General Barr's interpretation of the report. I am for the report. Our main thrust on this issue is simply transparency - release the report and then come to conclusions."



Heads of six Democratic-controlled House committees formally asked Barr to turn over the report by April 2. If he does not comply, a House Judiciary Democrat hinted at their next steps.



Rep. Sheila Jackson Lee, Democrat

"As a committee, we have a subpoena power. And frankly, I don't see anything in the Special Counsel's regulations that would prohibit Attorney General Barr from releasing it. We have a 420 to 0 vote in the House, the people's House, that indicates that it should be seen and the percentage of the American people who argue for that point."



Mueller's report welcomed by President Trump who said it ended some Democrats' discussion of impeachment.



U.S. President Donald Trump

"I don't think they're talking about impeachment. We have the greatest economy we've ever had, our country's in incredible shape. They and others created a fraud on our country with this ridiculous witch hunt where it was proven very strongly no collusion, no obstruction, no nothing.



Democrats say the full report could help resolve lingering questions about Mueller's decision not to fully exonerate Trump of obstruction of justice charges- even as they pushed for a renewed focus on policy.



Hakeem Jeffries, Democrat

"Democrats are focused on kitchen-table, pocketbook issues involving lower health care costs, and increased pay for every day Americans."





But they are also still forging ahead with their own investigations into other Trump activities, including his tax returns and foreign business dealings.