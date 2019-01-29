ກຸ່ມອົງການສິ້ງຊອມເບິ່ງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໃນທົ່ວໂລກ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ຫຼຸດລົງ
4 ລະດັບຂອງລາຍຊື່ບັນດາປະເທດ ທີ່ພະຍາຍາມຕໍ່ສູ້ກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະດຽວນີ້ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນລາຍຊື່ຂອງ 20 ປະເທດທີ່ມີການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຫຼາຍທີ່ສຸດນັ້ນ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ.
ທ່ານນາງ ໂຊ ໄຣເຕີຣ໌ (Zoe Reiter) ຮັກສາການຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະລັດ ທີ່ອົງການຄວາມໂປ່ງໃສນາໆຊາດ ຫຼື Transparency International ເອີ້ນ ການຫູດລົງ 4 ລະດັບ ໃນດັດຊະນີກ່ຽວກັບມຸມມອງຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼື (CPI) ປີ 2018 ນັ້ນວ່າ ເປັນ “ທຸງແດງ.”
ທ່ານນາງ ກ່າວວ່າ ມັນມີຂຶ້ນ ໃນເວລາທີ່ ສະຫະລັດ ແມ່ນປະສົບກັບ “ການຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ລະບົບຂອງການກວດກາແລະຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ” ແລະ “ການເສື່ອມຖອຍຂອງຫຼັກຈັນຍາບັນ ໃນລະດັບທີ່ສູງສຸດຂອງອຳນາດ.”
“ຖ້າຫາກວ່າຄື້ນຟອງແບບນີ້ ຈະດຳເນີນສືບຕໍ່ໄປ, ມັນຈະໝາຍເຖິງການມີບັນຫາດ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງທີ່ຮຸນແຮງໃນປະເທດ, ຊຶ່ງມັນຈະເປັນການນຳທາງ ໃນລະດັບໂລກ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງໄຣເຕີຣ໌.
ສະຫະລັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 71 ເປີເຊັນໃນດັດຊະນີຂອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຄະແນນ 75 ເປີເຊັນ ໃນປີທີ່ແລ້ວ.
“ຄວາມຄິດເຫັນຂອງນັກຊ່ຽວຊານ ທີ່ເກັບກຳໂດຍ ພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ CPI ເປັນຫ່ວງເລື້ອງການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນລັດຖະບານ ທີ່ລາຍງານໂດຍສະຫະລັດ ໃນການສຳຫຼວດ ປີ 2017. ທັງພວກນັກຊ່ຽວຊານ ແລະ ສາທາລະນະຊົນເຊື່ອວ່າ ສະຖານະການແມ່ນຂີ້ຮ້າຍລົງ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງໄຣເຕີຣ໌ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ອົງການຄວາມໂປ່ງໃສນາໆຊາດ ໄດ້ໃຊ້ມາດຕະການຫຼາຍໆດ້ານເພື່ອຊັ່ງຊາ ກ່ຽວກັບການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງປະເທດຕ່າງໆ ຊຶ່ງຮວມທັງການກວດກາແລະສ້າງຄວາມກ້ຳເກິ່ງ ຕໍ່ອຳນາດທາງການເມືອງ, ການຄວບຄຸມການຂັດແຍ້ງທາງຜົນປະໂຫຍດ ແລະການມີອິດທິພົນຂອງສ່ວນບຸກຄົນເຂົ້າໃນ ລັດຖະບານ ແລະການກົດຂີ່ໃນການລົງຄະແນນສຽງ.
ສຳລັບດັດຊະນີ ປີ 2018 ນັ້ນ ແມ່ນມີການສຳຫຼວດທັງໝົດ 180 ປະເທດ. ເດັນມາກ ແລະນິວຊີແລນແມ່ນນຳໜ້າໝູ່ ໃນບັນຊີຂອງປະເທດທີ່ມີການສໍ້ລາດບັງຫຼວງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ໂຊມາລີ ຊີເຣຍ ແລະຊູດານໃຕ້ ແມ່ນລາກທ້າຍໝູ່ ຢູ່ໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ.
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