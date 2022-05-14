ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບແຜນການໃໝ່ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງທະເລກັບບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຂະນະທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດອາຊຽນ ໄປເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ທີ່ເບິ່ງກັນວ່າເປັນການສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມສາມັກຄີນ້ຳນຶ່ງໃຈດຽວຕ້ານຈີນ.
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ປະກອບດ້ວຍບຣູນາຍ ມາເລເຊຍ ຟີລິບປິນແລະຫວຽດນາມ ຕ່າງກໍອ້າງກຳມະສິດ ເອົາດິນແດນບາງສ່ວນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນເຂດທະເລທີ່ປັກກິ່ງໄດ້ເອົາກຳມະສິດເກືອບທັງໝົດ ໂດຍການສ້າງເກາະດອນທຽມຂຶ້ນແລະສົ່ງກຳລັງທະຫານຂອງຕົນໄປປະຈຳຢູ່ຕາມເກາະດອນນ້ອຍຈຳນວນນຶ່ງ ໃນຮອບທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.
ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ສະເໜີຂໍ້ລິເລີ້ມໃໝ່ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງທະເລ 60 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຮວມທັງການໂອນກຳປັ່ນ ໄປໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອເພີ້ມຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທາງທະເລຂອງປະເທດຕ່າງໆແລະຕໍ່ຕ້ານການຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ບໍ່ມີການລາຍງານແລະບໍ່ມີການຄວບຄຸມ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເພີ້ມການເຄື່ອນໄຫວຂອງພວກເຮົາໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃກ້ຊິດຍິ່ງຂຶ້ນກັບອາຊຽນ.”
ຢູ່ກອງປະຊຸມໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ທ່ານນາງເຣັດໂນ ມາຊູດີ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາປະຊາຊາດໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ “ເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ວິໄສທັດຮ່ວມເພື່ອໃຫ້ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ເປັນເຂດທີ່ເສລີແລະເປີດກວ້າງ.”
ທ່ານນາງມາຊູດີກ່າວວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານນາງແມ່ນຍຶດໝັ້ນໃນຫຼັກການ “ໃຫ້ການເຄົາລົບຕໍ່ອະທິປະໄຕໃນເຂດນ້ຳແດນດິນ” ແລະຫວັງວ່າ ການເປັນພາຄີຍຸດທະສາດລະຫວ່າງອິນໂດເນເຊຍ ກັບສະຫະລັດສາມາດ “ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີສັນຕິພາບ ສະຖຽນລະພາບແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ” ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ເລື້ອງທະເລຈີນໃຕ້ແມ່ນຫົວຂໍ້ສຳຄັນໃນລະຫວ່າງການພົບປະສຸດຍອດພິເສດສະຫະລັດແລະອາຊຽນ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈຸງ ພາກ ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດອາທິດນີ້ວ່າ “ທະເລຈີນໃຕ້ເປັນບັນຫາທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນມີການກະທຳແບບຮຸກຮານແລະແບບບັງຄັບເພີ້ມຂຶ້ນໂດຍ ສປ ຈີນຕໍ່ບັນດາປະເທດທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ແລະເຈົ້າຄົງຮູ້ດີ ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພັນທະມິດແລະພາຄີຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນຂົງເຂດແລະໄກອອກໄປກວ່ານັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ທະເລຈີນໃຕ້ ເປັນທະເລທີ່ເສລີແລະເປີດກວ້າງ.”
ສປ ຈີນ ແມ່ນໝາຍເຖິງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ.
ໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງວັນສຸກມື້ນີ້ ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ໄດ້ຈັດງານອາຫານທ່ຽງແບບເຮັດວຽກໄປພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດອາຊຽນ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງທະເລແລະເລື້ອງອື່ນໆອີກ
ທ່ານນາງແຮຣິສໄດ້ກ່າວປະນາມ “ການອ້າງເອົາກຳມະສິດ ແບບຜິດກົດໝາຍ” ຂອງຈີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ໃນລະຫວ່າງການກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ສິງກະໂປ ເມື່ອເດືອນສິງຫາປີກາຍນີ້. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການກະທຳຂອງຈີນ “ບ່ອນທຳລາຍ ຕໍ່ການປົກຄອງດ້ວຍລະບຽບກົດໝາຍ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງປະເທດອື່ນໆ.”
ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ລິເລີ້ມໃໝ່ ມູນຄ່າ 150 ກວ່າລ້ານໂດລາທີ່ຮວມທັງການລົງທຶນໃນດ້ານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະການສຶກສາຢູ່ໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.