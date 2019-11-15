ສະຫະລັດ ແລະບັນດາສະມາຊິກອື່ນໆຂອງແນວໂຮມທີ່ຈະເອົາຊະນະກຸ່ມລັດອິສລາມ
ນັ້ນບໍ່ສາມາດບັນລຸການເປັນເອກະສັນກັນກ່ຽວກັບວ່າຈະເຮັດຈັ່ງໃດກັບພວກນັກລົບ
ຕ່າງຊາດທີ່ຖືກຈັບ ຊຶ່ງເປັນບັນຫານຶ່ງນອນໃນຫຼາຍໆບັນຫາ ທີ່ເປັນໄພການຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະ
ຕ່າວປີ້ນການໄດ້ໄຊຊະນະຕໍ່ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ໃນຊິເຣຍ ແລະອີຣັກນັ້ນ ໃຫ້ກັບສູ່ສະ
ພາບເດີມ.
ການຂາດຄວາມກ້າວໜ້າພາຍຫລັງໄດ້ມີການປະຊຸມທີ່ແກ່ຍາວໄປເກືອບນຶ່ງມື້ໃນນະ
ຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນກັບສະມາຊິກພຽງແຕ່ຫຼາຍກວ່າ 30 ຄົນ ຢູ່ໃນບັນດາສະມາຊິກ
ຂອງແນວໂຮມທັງໝົດ 81 ຄົນ ຊຶ່ງຢູ່ໃນນັ້ນສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າ ຈະ
ບໍ່ປະລະການນຳພາຂອງຕົນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານກັບກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫຼື IS.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີ, ເຖິງແມ່ນຈະມີການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາດັ່ງກ່າວນັ້ນກໍຕາມ, ບັນດານັກ
ການທູດສະຫະລັດ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພັນທະມິດຢູ່ໃນແນວໂຮມຕົກລົງທີ່ຈະສົ່ງ
ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ IS ປະມານ 2000 ຄົນທີ່ໄດ້ພາກັນໜີຈາກປະເທດຂອງຕົນ
ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມພວກທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າເປັນປະເທດນັ້ນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເນຕັນ ເຊລສ໌, ຜູ້ປະສານງານດ້ານການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ
ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫລັດ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມລະ
ດັບຄະນະລັດຖະມົນຕີວ່າ “ມີການເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ບັນຫາພວກນັກລົບຕ່າງປະ
ເທດເປັນເລື້ອງນຶ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງ.” ກ່ານກ່າວອີກວ່າ ມີແນວຄິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເວົ້າ
ແບບກົງໄປກົງມາ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ້.”
ຫຼາຍປະເທດ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດຢູ່ໃນຢູໂຣບ ໄດ້ລັ່ງເລໃຈຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍໃຫ້
ເຂົາເຈົ້າສົ່ງພວກນັກລົບຕ່າງປະເທດກັບຄືນລ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂດຍມັກຈະອ້າງວ່າ
ລະບົບກົດໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເລື້ອງນີ້ ບໍ່ພຽບພ້ອມທີ່ຈະດໍາເນີນຄະດີ ແລະຕັດ
ສິນລົງໂທດຕໍ່ພວກທີ່ຖືກ່າວໃນການສູ້ລົບຢູ່ໃນຊິເຣຍ ແລະອິຣັກນັ້ນໄດ້ຢ່າງມີປະ
ສິດທິຜົນ.
ນັ້ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ດີແກ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກເຕືອນ
ວ່າ ການປ່ອຍປະໃຫ້ພວກນັກລົບເຫລົ່ານີ້ຢູ່ຄຸກທີ່ສ້າງຂຶ້ນເອງ ເພີ້ມຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ທີ່ໃນທີ່ສຸດ ເຂົາເຈົ້າຈະພາກັນລັກໜີ ແລະເຂົ້າຮ່ວມຄືນພວກນັກລົບຈຳນວນ
14,000 ຄົນ ທີ່ພາກັນສັ່ງຊາເພີ້ມເປັນກະບົດຢູ່ທົ່ວຊິເຣຍ ແລະອີຣັກ.
The United States and other members of the coalition to defeat the Islamic State failed to reach any consensus on what to do with captured foreign fighters, one of several issues threatening to reverse gains against the terror group in Syria and Iraq.
The lack of progress followed a nearly daylong meeting in Washington with just more than 30 of the coalition's 81 members, during which the U.S. vowed not to abandon its leadership of the fight against IS.
Despite such pledges, however, U.S. diplomats were unable to convince coalition allies to repatriate about 2,000 IS fighters who left their homes to join the self-declared caliphate.
"There is unanimity that the foreign terrorist fighter problem is a serious one," Ambassador Nathan Sales, State Department counterterrorism coordinator, told reporters following the ministerial-level meeting. "There is candidly a difference of opinion about the best way to solve this problem."
Many countries, especially those in Europe, have balked at requests to repatriate their own foreign fighters, often citing concerns their respective legal systems are not equipped to effectively prosecute and punish those charged with fighting in Syria or Iraq.
US reaction
That has not gone over well with U.S. officials, who repeatedly have warned that the longer these fighters are left to languish in makeshift prisons, the more likely they are to eventually escape and rejoin some 14,000 IS fighters waging a growing insurgency across Syria and Iraq.