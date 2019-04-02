ຄະນະກຳມະການນຶ່ງຂອງສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ແມ່ນມີໝາຍກຳນົດການໃນວັນອັງຄານ
ມື້ນີ້ ທີ່ວ່າ ຈະຮຽກຕົວລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານວິລລຽມ ບາຣ໌ ແລະລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງກະຊວງການຄ້າ ທ່ານ ວິລເບີຣ໌ ຣອສ ຫຼືບໍ່ເພື່ອຢາກ ໄດ້ເອກກະສານທີ່ພົວພັນ
ກັບການຕັດສິນໃຈ ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະເພີ້ມຄຳຖາມຕໍ່ປະຊາຊົນ
ໃນການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 2020.
ທ່ານຣອສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໃນປີກາຍນີ້ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໂດຍອີງຕາມຄຳຮຽກຮ້ອງ
ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍການລົງຄະແນນສຽງທີ່ດີກວ່າ
ເກົ່ານັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ພວກລັດຕ່າງໆ ແລະກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທັງຫຼາຍ ໄດ້ທ້າທາຍ
ຕໍ່ການເອົາບາດກ້າວທີ່ວ່ານີ້, ໂດຍຖົກຖຽງວ່າ ມັນຈະຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ
ບໍ່ໄປຮ່ວມປ່ອນບັດ, ແລະຜົນສະຫຼຸບ ກໍແມ່ນວ່າ ມັນຈະພາໃຫ້ມີ ນັບພວກທີ່ອາໄສ
ຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດຂອງປະເທດບໍ່ທົ່ວເຖິງ.
ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ແມ່ນໝາຍເຖິງການນັບຮວມເອົາທຸກໆຄົນ ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ ໃນຂະນະນັ້ນ, ບໍ່ກ່ຽວກັບວ່າພວກເຂົາເຈົ້າມີຖານະເປັນຜູ້ຖືສັນຊາດ
ຫຼືເປັນພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ. ການນັບທີ່ຖືກຕ້ອງ ນັ້ນແມ່ນສຳຄັນ, ດ້ວຍຜົນສະຫຼຸບ
ດັ່ງກ່າວ ຈະນຳໄປໃຊ້ ໃນຫຼາຍໆ ຈຸດປະສົງ ເຊັ່ນວ່າ ຈະເປັນຕົວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະມີ
ສະມາຊິກສະພາຂອງເຂດ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຂອງລັດໃດນຶ່ງ, ແລະວ່າ
ເງິນຈຳນວນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານກາງຈະຖືກມອບ
ໃຫ້ເຂດຕ່າງໆ ແລະເຂດທ້ອງຖິ່ນ ຈະຕັດສິນໃຈ ໃນການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແລະ
ໂຮງຮຽນໃໝ່ອື່ນໆນັ້ນ.
ຄະນະກຳມະການຄວບຄຸມດູແລຂອງສະພາຕ່ຳ ແມ່ນປຶກສາຫາລືກັນເພື່ອຫາມະຕິ
ດັ່ງກ່າວ ທ່ານອີລີຈາ ຄຳມິງ (Elijah Cummings) ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ
ແມຣີແລນດ໌ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງເອົາເອກກະສານ ແລະການສົນທະນາຕິດຕໍ່ ລະຫວ່າງ
ທ່ານບາຣ໌ ແລະທ່ານຣອສ ກ່ຽວກັບການຂໍໃຫ້ທີ່ຈະໃຫ້ເພີ້ມຄຳຖາມ ໃນເລື້ອງສັນຊາດ
ຈາກຊ່ວງເວລາ ທີ່ທ່ານທຣຳ ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ.
ອົງການຂ່າວ AP ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຕົນໄດ້ຮັບຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງຈາກທ່ານໄມຄ໌ໂກ
ແພລັຕ ຈູເນຍ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຄ້າ, ຂໍໃຫ້ຄະນະກຳມະການ
ໂຈະການຮຽກຕົວ ໃນເວລານີ້ໄວ້ກ່ອນ ໃນຂະນະທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ “ການສົນທະນາ
ແບບມີຄວາມປະສົງດີ” ດຳເນີນຕໍ່ໄປ.
ການຕັດສິນໃຈຂອງຄະນະກຳມະການຈະອອກມາຢ່າງໃດນັ້ນ ກ່ຽວກັບການສືບສວນ
ເບິ່ງກົນໄກທີ່ຈະຕັດສິນໃຈເພື່ອຈະເພີ້ມຄຳຖາມກັນນັ້ນ ແຕ່ຄຳຖາມທີ່ໃຫຍ່ ກວ່ານີ້
ກໍຄື ການສຳຫຼວດສຳມະໂນຄົວ ຈະຖາມພວກທີ່ຖືກສຳຫຼວດ ກ່ຽວກັບການຖືສັນຊາດ
ນັ້ນ ຄາດວ່າ ຈະຖືກຕັດສິນໂດຍສານສູງສຸດ ໃນໄລຍະຫຼາຍໆເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້.
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