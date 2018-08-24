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ບັນຫາ ທີ່ແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີ ຟິລິບປີນ ຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະລາອອກ

ປະທານາທິບໍດີ​ຟິລິບ​ປິນ ທ່ານ​ໂຣດຣີ​ໂກ ດຸ​ຍ​ເຕີ​ເຕ ຖະແຫຼງຕໍ່ ປະເທດຊາດ ຢູ່ສະພາຕໍ່າ ທີ່ນະຄອນເຄຊອນ ປະເທດຟິລິບປີນ ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະທານາທິບໍດີ​ຟິລິບ​ປິນ ທ່ານ​ໂຣດຣີ​ໂກ ດຸ​ຍ​ເຕີ​ເຕ ເວລານີ້ ໄດ້​ຍົກເລີກ​ການ ສະເໜີ​ທີ່​
ຈະ​ລາອອກ​ ໃນໄລຍະທີ່ຍັງບໍ່ຮອດເຄິ່ງນຶ່ງຂອງສະໄໝການດຳລົງຕຳ ແໜ່ງຂອງ​ທ່ານ
ຫຼັງ​ຈາກທີ່ໄດ້ມີຄວາມ​ໂກ​ດ​ແຄ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສໍ້ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ທີ່ຍັງມີຢູ່​ຕໍ່ມາ ການກໍ່ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ພວກ​ກະບົດແລະຄວາມສົງ ​ໄສໃນການ​ເປັນ​ພັນທະ​ມິດ​ກັບ
​ຈີນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງ​ບັນດາ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານທີ່ ​ຕິດ​ຕິດຕາມສະຖານະການໃນ​ປະ​ເທດ
ດັ່ງກ່າວ​ຢ່າງໃກ້ຊິດ​ນັ້ນ.

ຜູ້​ນໍາຟີລິບປິນ​ກ່າວໃນ​ເດືອນນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ຈະລາ​ອອກ ​ແຕ່​ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ປ່ຽນຄວາມຄິດ​ຂອງ​
ທ່ານ ອີງ​ຕາມ​ລາຍງານຂອງ​ສື່​ມ​ວນຊົນຟິລິບ​ປີນ​ແລະ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ໃນໜ້າເວັບ​ໄຊ​ຂອງ
ສະພາ​ສູງ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ດຸ​ຍ​ເຕີ​ເຕ ບໍ່​ຄາດ​ວ່າ​ຈະລາ​ອອກ ຊາວ​ຟິລິບ​ປິນກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ມັກ​ຈະ
​ເວົ້າ​ແບບແຂງຂັນ ຫຼາຍ​ກວ່າ​ການ​ປະຕິບັດ ທີ່ບັນດາ​ນັກວິເຄາະ​ກ່າວ​ວ່າ ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​
ທ່ານໄດ້​ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ​ເຖິງ​ບັນຫາ​ທີ່​ຈະ​ແກ້ໄຂໃນ​ໄລຍະຍາວ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດເອ​ເຊ​ຍ
ອາຄະ​ເນດັ່ງກ່າວ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ມີ​ແຜນການ ​ທີ່​ຈະ​ແກ້​ໄຂໃນ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນັ້ນ.

ເຂົາ​ເຈົ້າກ່າວ​ວ່າ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ ທ່ານ​ຕ້ອງການ​ຢາກ​ປາບປາມ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ
​ຫຼວງ ​ແລະ​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ປົດ​ອາວຸດກຸ່ມ​ກະບົດຕ່າງໆ ​ແລະເຮັດ ວຽກຮ່ວມ​ກັບ​ຈີນ
ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ.

ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ພາກັນຖືປ້າຍເດີນປະທ້ວງ ປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິໂກ ດຸຍເຕີເຕ ຢູ່ໃກ້ກັບສະພາຕໍ່າ ທີ່ຖະແຫຼງຕໍ່ປະເທດຊາດ ໃນເມືອງເກຊອນ ຟິລິບປີນ ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ພາກັນຖືປ້າຍເດີນປະທ້ວງ ປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິໂກ ດຸຍເຕີເຕ ຢູ່ໃກ້ກັບສະພາຕໍ່າ ທີ່ຖະແຫຼງຕໍ່ປະເທດຊາດ ໃນເມືອງເກຊອນ ຟິລິບປີນ ວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2018.

ທ່ານ​ຄາຣລ ​ເບ​ກ​ເກີ ຫົວໜ້າ​ໂຄງການຂອງ​ຜູ້​ຊ່ຽວຊານ​ເຂດ​ປາຊິ​ຟິກ ຫຼື CSIS ທີ່​ນະ
ຄອນ​ໂຮ​ໂນ​ລູລູ ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ​ທ່ານ​ດຸ​ຍ​ເຕີ​ເຕ ​ເກີດ​ອາລົມທີ່​ຫຼົງລືມ ພ້ອມ
ກັບສິ່ງປາກົດ​ວ່າ​ເປັນຄວາມໂກດ​ແຄ້ນເພີ້ມຂຶ້ນ ໃນການບໍ່ມີຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ກັບການ​ລິ​
ເລີ້ມ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ຫຼາຍ​ຢ່າງ ​ເຊັ່່ນ​ວ່າ ການ​ປຸກລະດົມຕໍ່ ຕ້ານ​ການ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ
ຂໍ້ລິ​ເລີ້ມ​ສັນຕິ​ພາບກັບ​ທັງກຸ່ມ​ມຸສລິ​ມແບ່ງແຍກດິນແດນ ​ແລະພວກ​ຄອມ​ມິ​ວນິສ ທີ່​ເປັ
​ເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ​ຂອງ​ຄວາມ​ໂກດ​ແຄ້ນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ລາ​ອອກ ກ່ອນ​ທີ່ສະ​ໄໝ​ຂອງທ່ານ
ຈະໝົດລົງໃນ​ປີ 2022​.”

ພວກປະທ້ວງພາກັນຖືປ້າຍ ແລະທຽນໄຂ ປະທ້ວງການໃຊ້ອຳນາດຂ້າ "ໃນສົງຄາມປາບປາມ ຢາເສບຕິດ" ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໂຣດຣີໂກ ດຸຍເຕີເຕ ທີ່ຟິລິບປີນ ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2016.
ພວກປະທ້ວງພາກັນຖືປ້າຍ ແລະທຽນໄຂ ປະທ້ວງການໃຊ້ອຳນາດຂ້າ "ໃນສົງຄາມປາບປາມ ຢາເສບຕິດ" ຂອງລັດຖະບານທ່ານ ໂຣດຣີໂກ ດຸຍເຕີເຕ ທີ່ຟິລິບປີນ ວັນທີ 8 ຕຸລາ 2016.

​ບັນດາ​ນັກວິ​ເຄາະ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ດຸ​ຍ​ເຕີ​ເຕຄິດ​ວ່າ ​ທ່ານຈະ​ສາມາດ​ສຳເລັດ
ເສັດ​ສິ້ນ​ແຜນການຂອງ​ທ່ານ​ຫຼາຍ​ກວ່ານີ້ ດ້ວຍ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ໜ້ອຍແລະໄວກວ່າ​ນີ້ຢູ່​
ໃນ​ສະ​ໄໝ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ​ດຸ​ຍ​ເຕີ​ເຕ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ໃນ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ 2016 ​ໄດ້​ເວົ້າ​ກ່ອນໜ້ານີ້ກ່ຽວ
​ກັບການ​ລາ​ອອກ​ ກ່ອນທີ່ສະໄໝໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເວລາ​ 6 ປີ ຂອງທ່ານສິ້ນ​
ສຸດ​ລົງ.

ຄວັນໄຟຈາກໄຟໄໝ້ຕຶກ ທີ່ກຳລັງລັດຖະບານໂຈມຕີກຸ່ມກມອດ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຄວບຄຸມເອົາ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເມືອງມາຣາວີ ຟິລິບປີນ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2017.
ຄວັນໄຟຈາກໄຟໄໝ້ຕຶກ ທີ່ກຳລັງລັດຖະບານໂຈມຕີກຸ່ມກມອດ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຄວບຄຸມເອົາ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເມືອງມາຣາວີ ຟິລິບປີນ ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2017.

​ທ່ານ​ນາງ​ເລ​ລາ ​ເດ ລີ​ມາ ​ສະມາຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ຟິລິບ​ປິນໄດ້ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ໃນ​ການຖະ
ແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນ​ທີ 22 ສິງຫານີ້ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ປະກາດ ເມື່ອ​ສອງ​ປີກ່ອນນີ້​ວ່າ​ ທ່ານ
ຈະລາ​ອອກ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ບໍ່​ສາມາດ​ປາບ​ປາມ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ແລະອາຊະຍາກຳ​ຂອງ​
ປະ​ເທດ​ຫຼັງ​ຈາກເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ ​ສາມ​ຫາ​ຫົກ​ເດືອນ.

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