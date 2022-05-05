ອົງການກອງທຶນເດັກສາກົນ ຫລື UNICEF ກ່າວວ່າ 17 ເປີເຊັນ ຂອງໂຮງ ຮຽນທີ່ຕົນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ຖືກທຳລາຍໃນສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເຮັດຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຂອງຕົນ. ສັດສ່ວນນັ້ນເທົ່າກັບນຶ່ງໃນຫົກໂຮງຮຽນໃດ ແມ່ນຖືກທຳລາຍ.
ອົງການທີ່ວ່ານີ້ຂອງສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນການຖະແຫລງທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ໂຮງຮຽນສອງແຫ່ງໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ "ຫຼາຍຮ້ອຍໂຮງຮຽນໃນທົ່ວປະເທດ" ໄດ້ຖືກໂຈມຕີດ້ວຍປືນໃຫຍ່ ຫຼືການໂຈມຕີທາງອາກາດ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກລຸກຢູເຄຣນໃນວັນທີ 24 ກຸມພາຜ່ານມາ.
ທ່ານມູຣາດ ຊາຮິນ (Murat Sahin), ຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງອົງການ UNICEF ປະຈໍາຢູເຄຣນກ່າວວ່າ "ການເລີ່ມຕົ້ນຂອງສົກສຶກສາໃນຢູເຄຣນແມ່ນຄວາມ ຫວັງ ແລະສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ດີໃຈວ່າຈະໄດ້ໄປໂຮງຽນສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ຫຼັງຈາກການຮຽນຖືກການລົບກວນໂດຍ COVID-19 ແລ້ວ." ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ ເດັກນ້ອຍຫຼາຍຮ້ອຍຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ, ແລະປີຮຽນສິ້ນສຸດລົງທ່າມກາງ ການປິດຫ້ອງຮຽນຍ້ອນສົງຄາມ ແລະການທໍາລາຍສະຖານທີ່ການສຶກສາ."
ອົງການ UNICEF ກ່າວວ່າ ຕົນພະຍາຍາມທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໂຮງຮຽນຜ່ານການຮຽນແບບອອນລາຍໄດ້ນັ້ນ.
ອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຕົນຍັງໄດ້ "ຕັ້ງສະຖານທີ່ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຄູສອນ, ນັກ ຈິດຕະວິທະຍາ ແລະຄູສອນກິລາ ຫຼີ້ນແລະມີສ່ວນຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍເປັນ ປະຈໍາ."
ອົງການ UNICEF ກ່າວວ່າ ຕົນຍັງພະຍາຍາມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການສຶກສາແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບເອົາເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນ.
ທ່ານຊາຮິນກ່າວອີກວ່າ "ເຖິງແມ່ນຈະມີສົງຄາມທີ່ໜ້າຢ້ານກົວກໍຕາມ, ຍັງມີການເຮັດວຽກທີ່ໜ້າປະທັບໃຈເຂົ້າໄປໃນນັ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນ້ອຍສາ ມາດຮຽນຮູ້ໄດ້." "ໃນທີ່ສຸດ, ການສູ້ລົບຕ້ອງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເພື່ອໃຫ້ ສາມາດ ສ້າງຫ້ອງຮຽນຄືນໃຫມ່ໄດ້ ແລະເຮັດໃຫ້ໂຮງຮຽນສາມາດເປັນບ່ອນທີ່ປອດໄພ ແລະມ່ວນຊື່ນໃນການໄປຮ່ຳຮຽນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ຫົວໜ້າດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງມີແຊລ ບາເຊແລັດ (Michelle Bachelet) ກ່າວວ່າ ການຍິງປືນ ໃສ່ແບບບໍ່ເລືອກຂອງຣັດເຊຍ ແລະການຖິ້ມລະເບີດໃສ່ເຂດທີ່ມີປະຊາກອນ, ການສັງຫານພົນລະເຮືອນ ແລະການທຳລາຍໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ແລະພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງດ້ານພົນລະເຮືອນອັນອື່ນໆ ໃນຢູເຄຣນສາມາດເປັນອາດຊະຍາກຳ ສົງຄາມໄດ້.
ຣັດເຊຍປະຕິເສດວ່າ ບໍ່ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພົນລະເຮືອນ.