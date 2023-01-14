ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
Live
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນເສົາ, 14 ມັງກອນ 2023
ໂລກ

ເມື່ອ​ມາ​ຮອດ ສ​ຫລ ແລ້ວ ນັກ​ສຶກ​ສາຄວນ ຊອກຮູ້ ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຕ່າງໆ ທີ່​ມີ​ໄວ້​ໃຫ້ ຢູ່ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ ຂອງ​ຕົນ

  • ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ​ສິມ​ມາ​ລາ
​ນັກ​ສຶກ​ສາຕ່າງ​ປະ​ເທດທີ່ມາ​ຮຽນ​ຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດ
Embed
​ນັກ​ສຶກ​ສາຕ່າງ​ປະ​ເທດທີ່ມາ​ຮຽນ​ຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດ

No media source currently available

0:00 0:03:16 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ໂດຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່ຮັບ​ເອົານັກ​ສຶກ​ສາ ຕ່າງ​ປະ​ເທດມາ​ຮຽນ​ຢູ່ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຕ່າງໆ ປີ​ລະ​ປະ​ມານ 1 ລ້ານ​ຄົນ ສະ​ຫະ​ລັດ​ເປັນ​ປະ​ເທດອັນ​ດັບ​ນຶ່ງຂອງ​ໂລກ​ທີ່​ມີ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກມາ​ຮຽນຢູ່​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​​

ໃນລາຍ​ການການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ​ສຳ​ລັບ​ແລງມື້ນີ້ ພ​ວກ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ບົດ​ຄວາມ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ການ​ຮຽນ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ​ບົວ​ສະ​ຫວັນ ຈະ ສືບຕໍ່​ເອົາ​ລາ​ຍງານເລື້ອງນີ້​ທີ່​ອີງ​ໃສ່​ບົດຂຽນ​ຂອງ Andrew Smith ທີ່​ຂຽນຢູ່​ໃນລາຍ​ການ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ຂອງວີ​ໂອ​ເອ ແລະ​ການ​ສຳ​ພາດ​ຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ລາວທີ່ກຳ​ລັງ​ຮຽນ​ຢູ່ສະ​ຫະ​ລັດມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ. ຊຶ່ງ​ມື້ນີ້ ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເອົາພາກ​ທີ 3 ​ຂອງ ຫົວ​ຂໍ້​ນີ້ ທີ່ເວົ້າການ​ໝູນ​ໃຊ້ໂຄງ​ການຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ນັກສຶກ​ສາ ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ໃນມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຕ່າງໆ ໃນ​ປະ​ເທດນີ້ ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຮຽນ. ຂໍ​ເຊີນ​ທ່ານ​ຮັບ​ຟັງ​ໄດ້​ໃນອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ:

Embed
ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ໃນດ້ານ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ​ໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:05:28 0:00
ລິງໂດຍກົງ
​ນາງ Dolica Gopisetty (ກາງ​ແຖວ​ໜ້າ) ​ນັ້ກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດນັ່ງ​ຮຽນ​ວິ​ຊາ​ສະ​ຖິ​ຕິ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ວິ​ຊາ​ຮຽນ​ອັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ສາຍວິ​ຊາ information technology ກັບ​ໝູ່ ຢູ່​ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍ​ໄລ ຈອ​ຈ ເມ​ສັນ (George Mason), ວັນ​ທີ 12 ພະ​ຈິກ, 2019. (ພາບ​ໂດຍ Julie Taboh/VOA)
​ນາງ Dolica Gopisetty (ກາງ​ແຖວ​ໜ້າ) ​ນັ້ກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດນັ່ງ​ຮຽນ​ວິ​ຊາ​ສະ​ຖິ​ຕິ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ວິ​ຊາ​ຮຽນ​ອັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ສາຍວິ​ຊາ information technology ກັບ​ໝູ່ ຢູ່​ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍ​ໄລ ຈອ​ຈ ເມ​ສັນ (George Mason), ວັນ​ທີ 12 ພະ​ຈິກ, 2019. (ພາບ​ໂດຍ Julie Taboh/VOA)

ການ​ສຶກ​ສາ​ຂອງ​ນັກ​ຮຽນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດທີ່​ມີ​ພາ​ສາ ແລະ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແຕກ​ຕ່າງ​ໄປ​ຈາກ​ພາ​ສາ​ແມ່​ຂອງ​ຕົນ​ນັ້ນ ຍ່ອມ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​ຄວາມ​ພະ​ຍາມຫລາຍ​ເທົ່າ ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ນັກ​ຮຽນ ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ຕົນ​ໄປ​ຮຽນ​ຢູ່ນັ້ນ. ບັນ​ຫານີ້ແມ່ນ​ມັກ​ມີ ​ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ມາ​ຈາກປະ​ເທດ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ໃຊ້​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ເປັນ​ພາ​ສາ​ທາງ​ການ ແລະ​ພາ​ສາ​ແມ່ ເຊັ່ນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ມາ​ຈາກ​ຂົງ​ເຂດ​ເອ​ເຊຍທີ່​ມາ​ຮຽນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ທີ່​ຮັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາປີ​ລະເກືອບ 1 ລ້ານ​ຄົນ​ມາ​ຮຽນ​ນັ້ນ ແມ່ນຮັບ​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກຂອງ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໃນ​ດ້ານ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ນີ້ ບໍ່​ຫລາຍກໍ​ໜ້ອຍ. ສະ​ນັ້ນ ທາງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລບໍ່​ວ່າ​ນ້ອຍ ຫລື​ໃຫຍ່ ຕ່າງກໍ​ໄດ້​ມີ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແກ່​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ໃນ​ດ້ານການ​ສື່​ສານ​ເປັນພາ​ສາອັງ​ກິດ.

ນາງວຽງສະຫວັນ ໄຊຈະເລີນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ Fulbright ໄປສຶກສາໃນສະຫະລັດ ເປັນເວລາສອງປີ ແລະໄດ້ລະດັບປະລິນຍາໂທ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລພາກໃຕ້ຂອງລັດນິວແຮມເຊີ.
ນາງວຽງສະຫວັນ ໄຊຈະເລີນ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ Fulbright ໄປສຶກສາໃນສະຫະລັດ ເປັນເວລາສອງປີ ແລະໄດ້ລະດັບປະລິນຍາໂທ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລພາກໃຕ້ຂອງລັດນິວແຮມເຊີ.

ແຕ່ວ່າ ເພື່ອ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ຮຽນຢູ່ໃນສະ​ພາບ​ຫ້ອງ​ຮຽນ​ແບບ​ໃໝ່​ນັ້ນ ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຈະ​ຕ້ອງ​ຮູ້​ຈັກ​ວ່າ​ຕົນ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ ຫລື​ເກັ່ງ​ດ້ານ​ໃດ ແລະ​ອ່ອນ​ດ້ານ​ໃດ ແລະ​ເມື່ອ​ມາ​ເຖິງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລ້ວ ກໍຕ້ອງຊອກ​ຫາໂຄງການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທີ່​ທາງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ມີ​ໄວ້​ໃຫ້​ເພື່​ອ​ປັບ​ປຸງ​ດ້ານ​ທີ່​ຕົນ​ເອງ​ຍັງ​ອ່ອນ​ຢູ່​ນັ້ນ. ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແລ້ວມະ​ຫາວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສະ​ຫະ​ລັດ ມັກ​ຈະມີ​ໂຄງ​ການ​ໃຫ້ບໍລິ​ການແນະ​ນຳ​ແກ່ນັກ​ສຶກ​ສາໃນ​ການ​ຂຽນບົດ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ ຫລື​ ໃນ​ການ​ຂຽນບົດຕ່າງໆ ເປັນພາ​ສາອັງ​ກິດ ເພື່ອໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ສື່​ສານກັບຜູ້​ອ່ານ ຫລື​ອາ​ຈາ​ນໃຫ້ເຂົ້າ​ໃຈ​ໄດ້​ຢ່າງຊັດ​ເຈນຂຶ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ້າວພູ​ພະ​ໄຊ ທີ່​ເປັນ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ມາ​ຈາກ​ລາວ ທີ່​ຮຽນວິ​ຊາ​ວິ​ສະ​ວະ​ກຳ​ກົນ​ຈັກ ປີ​ສຸດ​ທ້າຍ ​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລຈອຣ​ຈ ເມ​ຊັນ ທີ່​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ວ່າ:

Embed
ສຽງ 1-ທ້າວ​ພູ​ພະ​ໄຊ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫ້ອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ໃນ​ການ​ຂຽນ​ບົດ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:21 0:00
ລິງໂດຍກົງ
ນາງ Diane Lye, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ຮຽນລະ​ດັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ຍາ​ໄລ Oberlin College and Conservatory of Music ທີ່​ມີ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ຂະ​ແຫນງ​ດົນ​ຕີ ແລະ​ການ​ສະ​ແດງ
ນາງ Diane Lye, ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຜູ້​ນຶ່ງ​ທີ່​ຮຽນລະ​ດັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ໂທ ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ຍາ​ໄລ Oberlin College and Conservatory of Music ທີ່​ມີ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ການ​ຮຽນ​ຄຳ​ສັບພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ຂະ​ແຫນງ​ດົນ​ຕີ ແລະ​ການ​ສະ​ແດງ

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ຢູ່​ໃນ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ໃຫຍ່ນັ້ນ ມັກ​ຈະ​ມີ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄປ​ຮຽນເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫລວງ​ຫລາຍ ສະ​ນັ້ນ ​ມັນ​ອາດ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຍາກ ສຳ​ລັບ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ ​ທີ່ຈະສະ​ໜອງ​ການ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ກົງ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ບຸກ​ຄົນ​ ຫລື​ ນັກ​ສຶກ​ສາກຸ່ມ​ໃດ​ກຸ່ມ​ນຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ສະ​ເພາະ​ໄດ້ ດັ່ງ​ທີ່ ທ້າວພູ​ພະ​ໄຊ ຜູ້​ທີ່​ເຄີຍ​ຮຽນ​ໃນ​ໂຮງ​ຮຽນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຊຸມ​ຊົນໃນ​ເຂດເໜືອຂອງ​ລັດເວີ​ຈີ​ເນຍ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Northern Virginia Community College ຫລື NOVA ຊຶ່ງ​ເປັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ນ້ອຍ​ຂອງ​ຊຸມ​ຊົນກ່ອນຈະ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຮຽນ​ໃນມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ອະ​ທິ​ບາຍ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ:

Embed
ສຽງ 2-ທ້າວ​ພູ​ພະ​ໄຊ ກ່າວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຄງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ ນັກ​ຮຽນ ໃນ NOVA.mp3
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:00:29 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນແລ້ວ ນັກ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ບາງ​ຄົນ ເຊັ່ນ ດຣ. ຊູ​ແຊນ ບາ​ຣອນ (Susan Barone), ຜູ້ອໍານວຍການສູນພາສາອັງກິດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລແວນ​ເດີ​ບິລ​ທ໌ (Vanderbilt) ໃນເມືອງ​ແນ​ສວີ​ລ (Nashville) ລັດ​ເທັນ​ແນ​ສ​ຊີ ຍັງ​ເວົ້າ​ອີກວ່າ ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ວິ​ຊາ​ຮຽນ​ທີ່​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ ກໍ​ຈະມີ​ຄຳ​ສັບ ຫລື​ສຳ​ນວນ​ ​ພ້ອ​ມ​ທັງ​ຮູບ​ແບບ​ການ​ຂຽນ​ທີ່ແຕກ​ຕ່າ​ງ​ກັນໄປ ສະ​ນັ້ນ​ ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ ຄວນຈະ​ຮຽນຄຳ​ສັບ ຫລື ສຳ​ນວນ ແລະ​ວິ​ທີ​ຂຽນ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດທີ່ມັກພົບ ເຫັນເລື້ອຍໆໃນຂະແຫນງການຮຽນຂອງຕົນ​ນັ້ນ. ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ ນັກສຶກສາວິ ສະວະກໍາຈະມີ​ວິ​ທີ​ໃນ​ການສື່ສານ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ກັບ​ພວກທີ່ຮຽນວັນນະຄະດີ. ເຊັ່ນດຽວກັນ ​ຢູ່​ໃນການສົນທະນາປະຈໍາວັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິລາ ຫຼືອາຫານ ພວກ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການນີ້ ກໍຈະມີຄຳ​ສັບ​ໃນພາສາອັງ​ກິດຂອງ​ຕົນທີ່​ມັກ​ໃຊ້ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ.

ສ່ວນ​ທ່ານຈ​ອສ ທີ​ສ​ເຕີ (Josh Teaster), ຮັກ​ສາ​ການແທນຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ ຂອງຫ້ອງການຮັບ​ເອົາ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຂອງວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ໂອ​ເບິ​ລິນ ແລະຄອນ​ເຊີບ​ເວີ​ຣີ (Oberlin College and Conservatory) ໃນລັດໂອ​ຮາຍ​ໂອ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ​ໃນດ້ານການສອນ​ດົນຕີ ແລະ​ສິນ​ລະ​ປະການ​ສະ​ແດງ ຢູ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ນັ້ນກ່າວ​ວ່າ ໂຮງຮຽນ​ຂອງທ່ານໄດ້​ໃຫ້ການຊ່ວຍ​ເຫລືອດ້ານ​ພາສາ​ອັງກິດແບບ​ທົ່ວ​ໄປ​ ສຳລັບ​ນັກ​ສຶກສາ​ຕ່າງປະ​ເທດມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ປີແລ້ວ. ແລະເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໂຮງ​ຮຽນ​ຂອງເພິ່ນ​ກໍ​ໄດ້ເພີ່ມການຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ໃນດ້ານພາ ສາອັງກິດທີ່ໃຊ້ໃນຂະ​ແໜງດົນຕີອີກ. ທ່ານເວົ້າວ່າການ​ເຮັດ​ເຊັ່ນນີ້ ແມ່ນຊ່ວຍ ໃຫ້ນັກຮຽນ ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນການສຶກສາດ້ານດົນຕີ ແລະດ້ານການສະ ແດງຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້.

ສະ​ຫ​ລຸບ​ແລ້ວ ສະ​ຫະ​ລັດ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຫຼາຍ​ແຫ່ງທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງສູງຂອງ​ໂລກ​ນັ້ນ ແມ່ນ​ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ມາ​ຮຽນຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ ແລະ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍຈະ​ມີ​ໂຄງ​ການຊ່ວຍ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ບໍ່​ໃຊ້​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດເປັນ​ພາ​ສາແມ່ນັ້ນ ໃຫ້​ສາ​ມາດຜ່ານ​ຜ່ານ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ການ​ຂີດ​ຂຽນ​ບົດ​ຕ່າງໆ ໃຫ້​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ​ອັນ​ສູງ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລເຂົາ​ເຈົ້າ. ໃນພາກ​ຕໍ່ໄປພວກ​ເຮົາ​ຈະສືບ​ຕໍ່​ນຳເລື້ອງການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃນການ​ປັບ​ຕົວທາງ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ໃຫ້ເຂົ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ຂອງ​ກາ​ນ​ຮຽນການ​ສອນຢູ່ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດໄດ້. ໂປດ​ຕິດ​ຕາມ​ຮັບ​ຟັງ​ດ້ວຍ.

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG