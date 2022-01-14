“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄວນທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນເວລານີ້.” ນັ້ນແມ່ນການກ່າວປ້ອງກັນ ທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນມາແລ້ວ ຈາກປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຍ່າງໜີ ບໍ່ຕອບຄຳຖາມຂອງພວກນັກຂ່າວໃນຕອນທ້າຍຂອງການກ່າວຄຳປາໄສທີ່ວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ.
ມັນເປັນການຫຼີກລ້ຽງ ຊຶ່ງບາງທີອາດເປັນການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ ໃນການໂຕ້ຕອບ ກັນຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວຂອງສື່ມວນຊົນທີ່ເຄີຍມີມາກັບລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣຳ. ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ມັກຈະກ່າວເປັນປະຈຳວ່າ ພວກນັກຂ່າວແມ່ນຜູ້ສ້າງ “ຂ່າວປອມ” ແລະ “ສັດຕູຂອງປະຊາຊົນ.” ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຄວາມບໍ່ພໍໃຈແມ່ນມີເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ ແລະຄະນະເຮັດວຽກຂອງລັດຖະບານທ່ານ ຊຶ່ງໄດຶ້ປະກາດວ່າ ເປັນລັດຖະບານທີ່ໂປ່ງໃສສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ.
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈເຫຼົ່ານັ້ນ ແມ່ນມີລາຍລະອຽດຢູ່ໃນການຄົ້ນຄວ້າເດືອນນີ້ ໃນລາຍງານທີ່ມີຂຶ້ນຕ່າງຫາກຈາກມະຫາວິທະຍາໄລທາວສັນແລະໂຄງການໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງທຳນຽບຂາວ ຕະຫຼອດທັງຄະນະກຳມະການປົກປ້ອງນັກຂ່າວຫຼື CPJ.
ໃນຕອນທ້າຍຂອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງປີທຳອິດຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ 9 ເທື່ອ ໜ້ອຍກວ່າປະທານາທິບໍດີ ທີ່ເຄີຍເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງຫ້າຄົນ ກ່ອນທ່ານ ພາຍໃນໄລຍະດຽວກັນຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີ ອີງຕາມມະຫາວິທະຍາໄລທາວສັນແລະໂຄງການໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງທຳນຽບຂາວ. ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ 22 ເທື່ອ ໜ້ອຍກວ່າປະທານາທິບໍດີທີ່ເຄີຍເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ 6 ຄົນກ່ອນທ່ານ.
ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນພະຫັດຜ່ານມານີ້ ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກິ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງ ກ່ຽວກັບການບໍ່ຢາກພົວພັນກັບສື່ມວນຊົນຂອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ.
ທ່ານນາງຊາກິ ໄດ້ກ່າວໃນການຕອບຄຳຖາມຂອງວີໂອເອວ່າ “ປະຊາຊົນອາເມຣິກັນໄດ້ເຫັນທ່ານຕອບຄຳຖາມຕ່າງໆຢູ່ແລ້ວ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງສຳຄັນ ໃນການພົວພັນກັບວົງການຂ່າວ ແລະສາທາລະນະຊົນ.
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