ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອົງການຊ່ວຍເຫລືອ ໄດ້ພົບປະກັນກັບກຸ່ມຕາລິບານຢູ່ອັຟການິສຖານ ທ່າມກາງການຮຽກຮ້ອງຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວໃຫ້ພວກປົກຄອງອິສລາມຫົວຮຸນແຮງ ຍຸຕິໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ບັນລະຍາຍວ່າ “ເປັນການປຸກລະດົມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ” ທີ່ບໍ່ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນການດຳລົງຊີວິດ.
ການປະຊຸມມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານນາງເມລິສຊາ ເຟລມມິງ ຫົວໜ້າສື່ສານຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ວ່າ “ການປຸກລະດົມທີ່ເປັນລະບົບ ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ເປັນຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງຂອງປະເທດ ທີ່ຄ່ອຍໆລືບລ້າງພວກແມ່ຍິງອອກຈາກຊີວິດສາທາລະນະ ແລະປະຕິເສດການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ເປັນການທຳລາຍແກ່ຕົນເອງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີ.
ຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງເຟລມມິງ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ທ່ານມາກັສ ພັອດແຊລ ທູດພິເສດສະຫະປະຊາຊາກປະຈຳອັຟການິສຖານ ໄດ້ປະຊຸມຢ່າງຕໍ່ເນຶ່ອງກັນ ກັບບັນດາລັດຖະມົນຕີອະວຸໂສອັຟການິສຖານ ຢູ່ໃນນະຄອນຫລວງກາບູລ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຍົກເລີກການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະເຮັດວຽກໃຫ້ຮ່ວມກັບບັນກຸ່ມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຢູ່ໃນສະພາບການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທາງດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງປະເທດ.
ທ່ານພັອດແຊລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເທື່ອຫລ້າສຸດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກັບລັດຖະມົນຕີອັຟການີສຖານ ເພື່ອສົ່ງເສີມການປະພຶດ ແລະປ້ອງກັນຄະນະກຳມະການ ໃນໜ້າວຽກບອກເຖິງການອະທິບາຍ ທີ່ເປັນຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບອິສລາມຂອງກຸ່ມຕາລີບານ.
“ການຈຳແນກກີດກັນເທື່ອຫລ້າສຸດໄດ້ຫ້າມຕໍ່ພວກແມ່ຍິງ ໂດຍກຸ່ມຕາລິບານໃນການຊ່ວຍເຫລືອຊີວິດ ທີ່ເຂົ້າເຖິງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະຈະເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດອັຟການິສຖານ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຈາກຫ້ອງການ ຂອງທ່ານພັອດແຊລ ທີ່ໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານມູຮຳໝັດ ຄາລິດ ຮານາຟິ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ບັນດາຜູ້ປົກຄອງຫົວແຂງກະດ້າງ ໃນທັນທີໄດ້ພາກັ້ນຫ້າມພວກ ພະນັກງານແມ່ຍິງອັຟການິສຖານໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຂຶ້ນ ກັບລັດຖະບານ (NGOs) ຂອງປະເທດ ແລະ ຂອງສາກົນ ໂດຍກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃສ່ຜ້າປົກຫົວ ອັນເປັນປະເພນີຂອງອິສລາມ ທີ່ຢູ່ໃນຄຳສັງຂອງທາງການ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໄດ້ເປັນຜົນພາໃຫ້ໂຈະການປະຕິບັດງານໂຄງການມະນຸດສະທຳຈຳນວນນຶ່ງຢູ່ໃນປະເທດ ບ່ອນທີ່ຫລາຍລ້ານຄົນຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງກະທັນຫັນ.
Officials from the U.N. and an aid organization were meeting with the Taliban in Afghanistan amid intensified calls for the Islamist rulers to end what a U.N. official describes as a “dangerous campaign” to exclude women from public life.
The meetings come as Melissa Fleming, the U.N. chief communicator, said in recent comments that “the systematic campaign by the country’s de facto authorities to gradually erase women from public life and deny their contribution is an extraordinary act of self-harm.”
Fleming’s remarks came as Markus Potzel, the U.N. envoy to Afghanistan, held back-to-back meetings with senior Taliban ministers in the capital, Kabul, urging them to lift bans on women’s education and work for aid groups, citing the country’s dire humanitarian conditions.
Potzel held his latest meeting Sunday with the Taliban minister for the promotion of virtue and prevention of vice, tasked with interpreting and enforcing the Taliban’s version of Islam.
The “latest discriminatory bans against women by Taliban prevent life-saving help reaching Afghans and will hit [the] Afghanistan economy,” Potzel’s office quoted him as telling Muhammad Khalid Hanafi.
Last month, the hardline rulers abruptly forbade Afghan female staff from working for national and international nongovernmental organizations (NGOs), saying they were not wearing the Islamic headscarf in line with official orders.
U.N. officials say the move has effectively suspended scores of humanitarian programs in a country where millions of people need urgent aid.