ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຢຸດຍິງ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ

ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ມີກຳນົດທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງໃນເວລາ 11
ໂມງເຊົ້າຂອງວັນສຸກມື້ນີ້. ໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມ໌ ລາຍງານວ່າ ຮ່າງຍັດຕິ ທີ່ຕັ້ງໃຈໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຢຸດຍິງເປັນເວລາ 30 ມື້ ຢູ່ທົ່ວຊີເຣຍ ແລະປ່ອຍໃຫ້
ມີການເຂົ້າອອກເມືອງກູຕາ (Ghouta) ຕາເວັນອອກໄດ້ນັ້ນ ຈະອຳນວຍໃຫ້ມີການ
ຈັດສົ່ງການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳເຂົ້າໄປໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ແລະການຂົນ
ເອົາຜູ້ບາດເຈັບອອກມາ.
ຣັດເຊຍໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານຕໍ່ຮ່າງຍັດຕິໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະໄດ້ສະເໜີ
ໃຫ້ມີການດັດແປງ ຮ່າງຍັດຕິທີ່ໄດ້ຍື່ນໂດຍສະວີເດັນແລະຄູເວດ. ຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່
ຈະແຈ້ງໃນທັນທີເທື່ອວ່າ ຣັດເຊຍ ທີ່ເປັນພັນທະມິດໃກ້ຊິດ ຂອງລັດຖະ ບານຊີເຣຍ
ຈະລົງຄະແນນສຽງຢ່າງໃດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງສະວີເດັນກ່າວວ່າ ກ່ອນອື່ນເຂົາເຈົ້າຈະທົບທວນເບິ່ງ ຂໍ້ສະເໜີເພື່ອໃຫ້ມີການດັດແປງຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານໂອລອຟ ສະກຸກ (Olof Skoog) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ພວກເຮົາພະຍາ
ຍາມຊອກຫາຊ່ອງທາງທີ່ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ສຳລັບທຸກຄົນ ແຕ່ແນ່ນອນວ່ານັ້ນ
ມີຄວາມໝາຍທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່ທາງພາກພື້ນດິນ.”
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ຕິຕຽນຣັດເຊຍ ແລະອີຣານ ຢ່າງແຮງກ່ຽວກັບ
ການຖີ້ມລະເບີດ ໃສ່ເຂດກູຕາ ຕາເວັນອອກ.
ທ່ານນາງແຮເຕີ ນາວເອີດທ໌ ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງ
ປະຊຸມນັກຂ່າວວ່າ ຣັດເຊຍມີ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບເປັນພິເສດ” ຕໍ່ຫລາຍກວ່າ
4,000 ຄົນ “ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໂຫດຮ້າຍຍ້ອນອຳນາດການປົກຄອງຊີເຣຍ” ຢູ່
ໃນເຂດຊານເມືອງ ນະຄອນຫຼວງດາມາສກັສ.
ທ່ານນາງນາວເອີດທ໌ ກ່າວວ່າ “ປາດສະຈາກການໜູນຫຼັງຊີເຣຍ ໂດຍຣັດເຊຍແລ້ວ
ແນ່ນອນ ການທຳລາຍລ້າງ ແລະການເສຍຊີວິດດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.”
ຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ຕ້ອງການເກົ້າສຽງເຫັນພ້ອມ ແລະບໍ່ມີການໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງຫຼືວີໂຕ້ ໂດຍ
ສະມາຊິກຖາວອນຫ້າປະເທດ ຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຣັດເຊຍ
ຈີນ ສະຫະລັດ ອັງກິດ ຫລືຝຣັ່ງ.
ທູດພິເສດສະຫະລັດ ທ່ານແຄລລີ ເຄີຣີ ກ່າວວ່າ ໃນຂະນະທີຣັດເຊຍໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້
ເປີດປະຊຸມ ເພື່ອຊອກຫາທາງອອກ ຕໍ່ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ ແຕ່ປາກົດວ່າຣັດເຊຍ
ແມ່ນມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະ “ກີດກັ້ນຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ມີຄວາມໝາຍ
ໃດໆເພື່ອຊອກຫາທາງອອກດັ່ງກ່າວ.”
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຄຣີ ກ່າວວ່າ "ສະຫະລັດພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງ
ກ່ຽວກັບມັດຕິດັ່ງກ່າວ ຢູ່ທີ່ນີ້ ແລະດຽວນີ້.”
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