ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ວ່າ ບົດສະເໜີຂອງສະຫະລັດຫລືຂອງຣັດເຊຍ ຈະຫາທາງ ອອກໃນຕໍ່ໜ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການໃນເວເນຊູເອລາໄດ້.
ສະພາທີ່ມີສະມາຊິກ 15 ປະເທດນັ້ນ ໄດ້ທຳການລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ຮ່າງບົດສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາ ສອງສະບັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຄຳສະເໜີຂອງສະຫະລັດນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະມາຊິກ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສະພາດັ່ງກ່າວ ແຕ່ວ່າຖືກຄັດຄ້ານຈາກຣັດເຊຍ ແລະຈີນ ໃນຂະນະທີ່ຄໍາສະເໜີຂອງຣັດເຊຍແມ່ນໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງເຫັນດີນຳພຽງແຕ່ 4 ສຽງ ເທົ່ານັ້ນ.
ຄຳສະເໜີຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການ "ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້” ສະພາບດ້ານມະນຸດສະທຳ “ຊຸດໂຊມລົງໄປອີກ" ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ການຂົນສົ່ງເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອເຂົ້າໄປທົ່ວທຸກບ່ອນໃນປະເທດໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີການກີດກັນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ລັດຖະບານທີ່ພວມດີ້ນຮົນຂອງປະທານາທິບໍດີ ນີໂຄລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ວ່າ ມີວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳໃນປະເທດນັ້ນ ແລະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງສະຫະລັດເຂົ້າໄປໃນປະເທດນັ້ນໄດ້ ໂດຍທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ມັນເປັນຂໍ້ອ້າງເພື່ອເຮັດໃຫ້ທະຫານສະຫະລັດບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດໄດ້.
ຮ່າງບົດສະເໜີຂອງອາເມຣິກັນ ຍັງໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນເຖິງ "ຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ" ອີກວ່າ ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2018 ຜ່ານມາທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານມາດູໂຣທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ກັບໄດ້ກຳຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນສະໄໝທີສອງທີ່ມີໄລຍະ 6 ປີນັ້ນວ່າ "ເປັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ ທັງບໍ່ເສລີ ແລະບໍ່ມີຄວາມຍຸຕິທຳ," ແລະໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂະບວນການທາງການເມືອງທີ່ນຳໄປສູ່ການຈັດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່ອີກ. ຮ່າງສະບັບນີ້ ຍັງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ມີການຟື້ນຟູປະຊາທິປະໄຕ ແລະການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍຄືນອີກ "ຢ່າງສັນຕິວິທີ".
"ໜ້າເສຍດາຍ, ໂດຍທີ່ມີການລົງຄະແນນສຽງຕ້ານຕໍ່ບົດສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາສະບັບນີ້, ສະມາຊິກບາງທ່ານຂອງສະພາດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສືບຕໍ່ໃຫ້ການປົກປ້ອງແກ່ທ່ານ ມາດູໂຣ ແລະພັກພວກຂອງທ່ານ, ແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມທຸກທໍລະມານຂອງປະຊາຊົນເວເນຊູເອລາ ແກ່ຍາວອອກໄປອີກ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເວເນຊູເອລາ, ທ່ານ ອີລິອັອດ ເອບຣາມສ໌ (Elliott Abrams). "ໂດຍທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັນກັບຜົນຂອງການລົງຄະແນນສຽງໃນມື້ນີ້ ວ່າຈະອອກມາແນວໃດ ບົດສະເໜີແກ້ໄຂບັນຫາສະບັບນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດທີ່ມີປະຊາທິປະໄຕຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນຂົງເຂດອາເມຣິກາລາຕິນ ແມ່ນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານ, ທ່ານຮວານ ອີກວາໂດ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ທີ່ໝາຍເຖິງຜູ້ນຳສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ປະກາດຕົນເອງເປັນ ປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານໃນວັນທີ 23 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ.
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