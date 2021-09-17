ນັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ການປະເມີນດ້ານສິດ ທິມະນຸດຂອງຈີນໂດຍ ສປຊ ເປັນເວທີ ທີ່ປະເທດຕ່າງໆ ຈະເພີ້ມການກົດດັນ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ

ປະຫວັດດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຈີນ ແມ່ນຈຸດເພັ່ງເລັງຂອງການປະເມີນດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ສຳຄັນ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສູງສຸດດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງ ກຳລັງສະຫຼຸບລາຍງານ ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າມີ "ການລະເມີດສິດທິມະນຸດທີ່ຮ້າຍແຮງ" ຢູ່ໃນເຂດຊິນຈຽງທາງຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງຈີນ, ຫຼັງຈາກຈີນໄດ້ເປີດເຜີຍແຜນການປະຕິ ບັດງານດ້ານສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດຂອງຈີນ (ປີ 2021-2025) ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາຜ່ານມານີ້.
ທ່ານນາງມີແຊລ ບາເຊແລັດ (Michelle Bachelet), ຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າເສຍໃຈທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການສະແຫວງຫາທາງເຂົ້າເຖິງເຂດປົກຄອງຕົນເອງຊິນຈຽງຂອງຊາວວີເກີ ຢ່າງມີຄວາມໝາຍໄດ້."
ໃນການເປີດສະພາສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ, ທ່ານນາງບາເຊແລັດ (Bachelet) ກ່າວວ່າ ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນສະຫລຸບການທົບທວນຄືນຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ກ່ຽວກັບການກ່າວຫາດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະແຜນການທີ່ຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮູ້.
ການເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງທັນເວລາ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ທ່ວງທັນກັບເຫດ ການ ແລະມີຄວາມສໍາຄັນຍິ່ງເພາະວ່າມັນກົງກັບວັນຄົບຮອບ 3 ປີ ທີ່ຂ້າຫລວງໃຫຍ່ໄດ້ຮ້ອງຂໍການເຂົ້າເຖິງພາກພື້ນດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ, ອີງຕາມການທ່ານຊຸມເຣເຕ ອາຄິນ (Zumretay Arkin), ຜູ້ຈັດການໂຄງການ ແລະການສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນຂອງສະພາຊາວວີເກີໂລກ ຫລື World Uyghur World ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນມີນິກ (Munich), ປະເທດເຢຍຣະມັນ.
"ບົດລາຍງານນີ້ຈະເປັນບົດທຳອິດຈາກຫ້ອງການຂອງຂ້າຫລວງໃຫຍ່ ແຕ່ມັນຈະເປັນພຽງແຕ່ການປະເມີນເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ບົດລາຍງານທີ່ມີຢູ່ຈາກການດໍາເນີນຂັ້ນຕອນພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ແລະອົງການດ້ານສົນ ທິສັນຍາຕ່າງໆ," ນັ້ນຄືຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານອາຄິນທີ່ບອກກັບວີໂອເອພະແນກພາສາຈີນກາງ ຫລື Mandarin.
ອີງຕາມທ່ານນາງມາຕາ ເຮີຕາໂດ (Marta Hurtado), ໂຄສົກຂອງຫ້ອງ ການຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ດ້ານສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື OHCHR ແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫຼາຍຄົນໄດ້ປະເມີນສະ ຖານະການດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນເຂດຊິນຈຽງນັບແຕ່ປີ 2018 ມາ. ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ລວມມີຄະນະກໍາມະການການລົບລ້າງການຈໍາແນກເຊື້ອຊາດ ແລະນັກຊ່ຽວຊານສິດທິມະນຸດຫລາຍຄົນທີ່ມີສ່ວນຕິດພັນກັບສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ອົງການອິດສະຫລະເຫລົ່ານັ້ນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບສະຖາ ນະການດ້ານສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນເຂດຊິນຈຽງ ບ່ອນທີ່ອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະ ນຸດ ແລະອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນກ່າວຫາປັກກິ່ງວ່າ ໄດ້ກໍ່ອາດຊະຍາກໍາຕ້າມະນຸດຊາດ ໂດຍການກັກຂັງພວກຊົນເຜົ່າວີເກີ Uyghur ແລະຊົນເຜົ່າມຸສລິມອື່ນໆ ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນຢ່າງພາລະການຢູ່ໃນຄ້າຍຄຸມຂັງ ແລະບັງຄັບໃຫ້ພວກອື່ນອອກແຮງງານໃນຂະນະທີ່ຄວບຄຸມພວກທີ່ຍັງເຫລືອຂອງປະຊາຄົມຊາວວີເກີ ໂດຍການຕິດຕາມພວກເຂົາເຈົ້າດ້ວຍວິທີທີ່ແຜ່ຫຼາຍແລະໜັກໜ່ວງຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້.
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