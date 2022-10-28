ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງ ສປຊ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະເທດຕ່າງໆ ຮັບຮອງເອົາການຕອບໂຕ້ທີ່ໜັກແໜ້ນ ຕໍ່ລັດຖະບານທະຫານ ມຽນມາ

ຜູ້ລາຍງານພິເສດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດສຳລັບມຽນມາເຕືອນວ່າ ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າປະຊາຄົມນານາຊາດປ່ຽນວິທີທີ່ ຕົນຮັບມືກັບລັດຖະບານທະຫານ ໃນປະເທດນັ້ນ, ສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ແລ້ວນີ້ ກໍມີແຕ່ຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄປຕື່ມ.
“ບໍ່ມີການປະສານງານກັນ, ບໍ່ມີຍຸດທະສາດໃດໆ. ບໍ່ມີຈຸດທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ເລີຍ. ແລະ ເພາະສະນັ້ນ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ບໍ່ໄດ້ລວມເຂົ້າໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັນໂດຍທັງໝົດ ເລີຍ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທອມ ແອນດຣູສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ກ່ຽວກັບມາດ ຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ ແລະການຫ້າມຊື້ຂາຍອາວຸດ ທີ່ໄດ້ຖືກວາງອອກໂດຍ ບາງປະເທດຈຳນວນນຶ່ງ.
ສະຖານະການດ້ານມະນຸດສະທຳ ໄດ້ຊຸດໂຊມລົງຢ່າງວ່ອງໄວໃນມຽນມາ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ພວກທະຫານ ໄດ້ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຕັ້ງມາຢ່າງເປັນ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນເດືອນກຸມພາ 2021. ການຍຶດອຳນາດກໍໄດ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າ ໃດວັນຫຼັງຈາກມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງທະຫານແລະພັກສັນນິບາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະຊາທິປະໄຕ ຫຼື NLD ທີ່ປົກຄອງປະເທດຢູ່ນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ຊະນະການ ເລືອກຕັ້ງໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2020. ພວກທະຫານ ບໍ່ຍອມຮັບຜົນການ ເລືອກຕັ້ງ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ມີການສໍ້ໂກງເລືອກຕັ້ງຂະໜາດໃຫຍ່.
ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົນໄດ້ຍຶດອຳນາດ ການນຳຂອງທະຫານໄດ້ຫາທາງປາບປາມການປະທ້ວງ ແລະປິດປາກປິດສຽງພວກນັກວິຈານ, ຈັບກຸມຄຸມຂັງພວກ ນັກຂ່າວ, ສະມາຊິກອົງການສັງຄົມພົນລະເຮືອ, ພວກປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະພວກນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານ.
ທ່ານແອນດຣູສ໌ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຫຼາຍໆພັນຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ. ຫລາຍສິບພັນຄົນ ໄດ້ຖືກກັກຂັງ” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນແມ່ນເດັກນ້ອຍ. ພວກຄົນ ເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ຖືກທໍລະມານ ລວມທັງພວກເດັກນ້ອຍ. ແລະພວກເຮົາເຫັນອັນນັ້ນ ຄວາມໂຫດຮ້າຍທາລຸນ ຂອງລັດຖະບານທະຫານນີ້ ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຂອບເຂດ.”
ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ເຮືອບິນເຮລິຄັອບເຕີທະຫານ ໄດ້ເປີດສາກຍິງໃສ່ໂຮງຮຽນ ແຫ່ງນຶ່ງ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ ຊາກາອິງ (Sagaing) ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ ຂອງປະເທດ ໂດຍສັງຫານ 13 ຄົນ ທີ່ລວມມີ ເດັກນ້ອຍ 7 ຄົນ. ເມື່ອຕົ້ນອາທິດນີ້ ທະຫານຖິ້ມລະເບີດໃສ່ສະຖານທີ່ຈັດຄອນເສີດ ບ່ອນທີ່ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນກຳລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບການສ້າງຕັ້ງອົງການເອກະລາດກາຈິນ. ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ.
ທ່ານແອນດຣູສ໌ ນັກຊ່ຽວຊານອິດສະລະດ້ານສິດທິມະນຸດ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການ ມອບໝາຍຈາກສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ສົ່ງ ບົດລາຍງານປະຈຳປີຂອງທ່ານ ໃນວັນພຸດຜ່ານມາ ໄປໃຫ້ຄະນະກຳມະການ ສະມັດຊາໃຫຍ່ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ.