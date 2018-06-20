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ວິກິດການ ອົບພະຍົບ ແມ່ນຮ້າຍແຮງ ເປັນປະຫວັດການ

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ລິງໂດຍກົງ

ມັນເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ທີ່​ວ່າ ມີ​ພວກ​ຜູ້​ຄົນຈຳນວນ 68 ລ້ານ 5 ​ແສນ​ຄົນໄດ້​ຖືກ
​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ຍົກຍ້າຍພັດພາກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ອົບ​ພະຍົບທີ່​ສູງທີ່​ສຸດຢ່າງ​ເປັນ​ປະຫວັດ​ການ, ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​
ອົງການຂ້າ​ຫລວງ​ໃຫຍ່ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດວ່າ​ດ້ວຍ​ເລື້ອງອົບ​ພະຍົບ ຫຼື UNHCR.
​ໃນ​ເດືອນ​ມິຖຸນາ ​ປີ 2016 ທາງອົງການຂ້າ​ຫລວງ​ໃຫຍ່ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ດັ່ງກ່າວ​
ໄດ້​ເປີດ​ເວັບ​ໄຊຮ້ອງ​ຂໍ​ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫລືອ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບ ຫລື #WithRefugees
Petition ​ເພື່ອ​ຮ້ອງຂໍ​ໃຫ້​ລັດຖະບານ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ ​ແລະເຮັດ​ພາລະ
ຂອງ​ຕົນໃນ​ການຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບທັງຫຼາຍ. ​ແຕ່​ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ ທັງ​ໂລກ
ກະກຽ​ມລະນຶກ​ເຖິງ​ວັນ​ອົບ​ພະຍົບ​ໂລກ ກໍ​ຄືວັນ​ທີ 20 ມິຖຸນາ, ຄໍາຮ້ອງ​ຂໍ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ
​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ. ນັກ​ຂ່່າວວີ​ໂອ​ເອ ຈູ​ລີ ທາ​ໂບ (Julie Taboh) ມີ​ລາຍ​ລະອຽດເພີ້ມ​ອີກກ່ຽວກັບ​ເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສອນຈະ​ນຳ​ມາສະ​ເໜີ​ທ່ານ ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

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ລາຍງານກ່ຽວກັບວັນອົບພະຍົບ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ມີ​ພວກອົບ​ພະຍົບປະມານ 68 ລ້ານ​ຄົນ ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ອີງຕາມລາຍ​ງານ​ໃໝ່​ຂອງ​ອົງການ
ຂ້າ​ຫລວງ​ໃຫຍ່ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດວ່າ​ດ້ວຍ​ອົບ​ພະຍົບ ຫຼື UNHCR, ຊຶ່ງທ່ານ ຄຣິດ
ບອຍ​ເອັນ ໂຄສົກຂອງອົງການດັ່ງກ່າວເວົ້າ​ວ່າ ສະຖານະ​ການ​ນັ້ນແມ່ນ​ຂີ້ຮ້າຍຫລາຍ.

ທ່ານ ຄຣິດ ບອຍ​ເອັນ ກ່າວ​ວ່າ “ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ໃນ​ທຸກ​ໆສອງວິນາທີໃດ ແມ່ນ​ມີຄົນ ຜູ໊ນຶ່ງ​
ຖືກ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ຍົກຍ້າຍ​ອອກ​ຈາກ​ບ້ານ​ເກີດ​ເມືອງ​ນອນ​ຂອງ​ຕົນ. ​ພວກ​ຄົນເຫລົ່ານີ້
ໄດ້ຫ​ລົບໜີບໍ່ແມ່ນຍ້ອນຢາກໜີ ​ແຕ່​ຍ້ອນວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ມີ​ທາງ​ເລືອກ ນອກຈາກ
ການ​ອົບ​ພະຍົບລົບ​ໜີໄປເທົ່ານັ້ນ ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢາກ​ຈະ​ມີ​ຊີວິດລອດໄດ້.”

ທ່ານ ບອຍ​ເອັນ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້ມີການອົບພະຍົບຫລົບໄພກັນຢູ່ທົ່ວໂລກເມື່ອ: ​ເກີດສົງຄາມ, ຄວາມຂັດແຍ້ງ ​ແລະ​ການ​ຂົ່ມເຫັງ ປະຫັດປະຫານ.

ທ່ານ ບອຍ​ເອັນ ກ່າວຕື່ມ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມຂັດແຍ້ງ​ໃໝ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​
ໃນ​ຫລາຍປະ​ເທດ​ແລະ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດຕ່າງໆ ​ຢູ່ທົ່ວ​ໂລກ ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນມາ​ກ່ອນ ​
ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ໄດ້ພາ​ໃຫ້ເກີດ​ມີ​ການອົບພະຍົບຫລົບໜີຂອງຜູ້ຄົນເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼວງ​
ຫຼາຍ ​ໃນປັດຈຸ​ບັນ​ນີ້.”

ທ່ານ ບອຍ​ເອັນ ​ເວົ້າອີກ​ວ່າ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ດອກ​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ເລືອກໄປເປັນ​ຜູ້​ອົບ​ພະຍົບ.

ທ່ານ ບອຍ​ເອັນ ກ່າວ​ເພີ້​ມຕື່ມ​ວ່າ “ອົບ​ພະຍົບ ກໍ​ແມ່ນ​ຄົນ​ຄື​ກັນ​ກັບເຈົ້າ ແລະ​ຂ້ອຍ​
ຫັ້ນ​ລະ ຊຶ່ງໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບ​ທີ່ເປັນໂຊກຮ້າຍທີ່ສຸດ.”

ແຕ່​ວ່າ ຄົນມັກ​ຈະບໍ່ຫລິງເຫັນຫລັກການມະນຸດສະທໍາຕົ້ນຕໍໄດ້ງ່າຍ ເມື່ອ​ພວກ​ເຮົາ​
ຮັບ​ມື​ກັບ ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ການອົບ​ພະຍົບ. ​ທ່ານແອັສກິນ​ເດີຣ໌ ​ເນ​ກາສ (Eskinder
Negash) ປະທານ​ແລະ​ຫົວໜ້າດ້ານບໍລິຫານ​ຂອງ​ຄະນະ​ກຳມະການດ້ານ​ອົບ​ພະຍົບຂອງສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ​ມັກຈະມອງວິກິດ​
ການດ້ານ​ອົບ​ພະຍົບວ່າເປັນບັນຫາ​ດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ​ແທນ​ທີ່​ຈະ​ແມ່ນ
ເລື້ອງມະນຸດສະ​ທຳ.

ທ່ານ​ເນ​ກາສ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເຫັນຄົນ​ພວກ​ນີ້ວ່າ ​ກໍແມ່ນ​ມະນຸດ
ພວກນຶ່ງຄືກັນ. ພວກ​ເຂົາເຈົ້າມອງເບິ່ງ​ຄົນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ວ່າ ​ເປັນ​ພາລະ​ຂອງ​ສັງຄົມເທົ່ານັ້ນ.
ລັດຖະບານຂອງປະເທດທັງຫລາຍ ທີ່ຈິງແທ້​ແມ່ນພາກັນ​ຢ້າ​ນກົວ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບ.
ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ມີຄວາມຢ້ານ​ກົວຕໍ່ໃຜ​ຜູ້ນຶ່ງ​ແລ້ວ​, ເຈົ້າ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່ມີຄວາມຍິນດີ​ຈະຕ້ອນຮັບ​
ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ທ່ານ​ເນ​ກາສ ກ່າວ​ວ່າ ບັນຫາ​ຂອງ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບສະໄໝໃໝ່ ແມ່ນໄດ້​ເລີ້ມເກີດ​ຂຶ້ນ
​ເມື່ອ 60 ປີກ່ອນ ເມື່ອ​ປະຊາຄົມສາກົນ​ເລີ້ມ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້​ທີ່​ພັກ​ພີງແກ່ພວກ​ອົບ​ພະຍົບ.

ທ່ານ​ເນ​ກາສ ສະມາຊິກ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບ​ແລະ​ພວກ​ໜີ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​
ຂອງ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ “ເມື່ອເຈົ້າ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ອົບ​ພະຍົບເປັນເວລານານ 20
30 50 60 ປີ ແລ້​ວນັ້ນ ​ມັນແມ່ນ​ວິ​ກິດ​ການ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ​ຢ່າງໃຫຍ່​ແທ້ໆ.”

​ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ​ບອຍ​ເອັນ ກ່າວ​ວ່າ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບັນຫາທີ່​ຈະ​ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ແບບເປັນ
ແຕ່ລະປະເທດ ປະ​ເທດໆ ​ໄປ.

ທ່ານ​ບອຍ​ເອັນ ກ່າວ​ວ່າ “ບັນຫານີ້ ​ແມ່ນ​ບັນຫາ​ລະດັບໂລກ, ມັນ​ແມ່ນ​ບັນຫາ​ຂອງ​
ມະນຸ​ດ ໂລກພວກ​ເຮົາ. ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາຂໍຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະ​ເທດ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ
ເພື່ອຊອກຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາແບບລວມໝູ່ ທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​
ລວມ​ອັນນີ້.”

ສະເປ​ນ ​ໃນ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເຫັນເປັນຕົວຢ່າງໃນ​ການ​ຊອກ​ຫາ​ທາງແກ້ໄຂບັນຫາລວມອັນນີ້​ໄດ້.

ທ່ານ​ບອຍ​ເອັນ ກ່າວ​ວ່າ “ການ​ຕອບ​ຮັບ​ທີ່ສະ​ເປ​ນ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ໃຫ້ເຫັນ​ຢູ່ໃນ​ສັບປະດາ​
ຜ່ານ​ມານີ້ ໃນການຮັບເອົາ​ກຳ​ປັ່ນທີ່​ກຳລັງ​ລ່ອງລອຍຢູ່​ໃນ​ກາງ​ທະ​ເລທີ່ປັ່ນ​ປ່ວນລໍາ
ນັ້ນທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ຫລາຍ​ທີ່​ສຸດນັ້ນ ເປັນ​ຕົວຢ່າງ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນ​ຄວາມ​ມີ​ມະນຸດສະທຳ, ຄວາມ​ມີ​ເມດ​ຕາກາລຸນາ ແລະ​ເປັນ​ການ
ກະທໍາ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ.”

ທ່ານ​ບອຍ​ເອັນ ຍັງກ່າວ​ຕໍ່​ໄປວ່າ “ການເຮັດ​ຕາມວິທີການດັ່ງກ່າວແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ
​ແລະ​ການທີ່ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັກສາ​ຫຼັກການຕົ້ນຕໍເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ກ່ອນອື່ນໝົດ​ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​
ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ແມ່ນສໍາຄັນຫລາຍ. ​ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ຈະ​ໃຫ້ໂລກ​ທັງ​ໂລກ​ເປັນ​ແບບໃດ​
ໃນ​ມື້​ນີ້, ​ພວກເຮົາຢາກເຫັນວ່າມັນ​ເປັນ​ໄປແນວໃດ ​ໃນ​ມື້ອື່ນສຳລັບ​ພວກ​ລູກໆ ຫຼານໆ
ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ, ຄຸນຄ່າຄວາມນິຍົມ​ແບບ​ໃດ​ທີ່ມີຄວາມ​ສຳຄັນ​ຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ? ​ມັນຂຶ້ນກັບ
ຕອນນີ້ ທີ່ພວກເຮົາ​ກຳລັງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈກ່ຽວກັບເລື້ອງເຫລົ່ານີ້.”

​ເຖິງແມ່ນວ່າ ບັນຫາອົບພະຍົບທີ່ຈິງແທ້ແມ່ນວິກິດ​ການ​ຂອງ​ໂລກ, ທ່ານ​ບອຍ​ເອັນ
ຍັງເວົ້າວ່າ ມັນເປັນບັນຫາທີ່​ສາມາດ​ຈັດການແກ້ໄຂ​ໄດ້...​ມັນເປັນ​ວິກິດ​ການ​ທີ່​ຈະຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມກ້າຫານ​, ມີການນຳພາ ​ແລະມີ​ວິ​ໄສ​ທັດຂອງ​ໂລກ.

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