ອົງການອະນາໄມໂລກກ່າວວ່າ ໂຣກໂປລີໂອ ຫຼື ໂຣກເປ້ຍລ່ອຍ ຍັງຄົງເປັນໄພສຸກ
ເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວ່າ ການແຜ່ລາມຂອງມັນໃນໂລກແມ່ນຍັງໃນລະ
ດັບສູງຢູ່. ນັກຂ່າວ ນາງ ລີຊາ ຊລານ (Lisa Schlein) ມີລາຍງານສຳລັບວີໂອເອ
ຈາກສຳນັກງານໃຫຍ່ອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນນະຄອນ ເຈນີວາ ປະເທດ ສວິດ
ເຊີແລນ.
ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະກວາດລ້າງໂຣກໂປ
ລີໂອໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ໝົດໄປ. ກ່ອນໂຄງການລົບລ້າງທົ່ວໂລກໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອ 30 ປີ
ທີ່ຜ່ານມາ, ເດັກນ້ອຍປະມານ 350,000 ຄົນ ໄດ້ກາຍເປັນອຳມະພາດຍ້ອນໂປລີໂອ
ໃນແຕ່ລະປີ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນ 28 ຄົນໃນປີ 2018.
ຢູ່ພາຍນອກ, ມັນບໍ່ປາກົດວ່າໂຣກ ໂປລີໂອ ຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສາກົນ, ແຕ່ແນວໃດ
ກໍຕາມ, ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການໄພສຸກເສີນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ,
ທ່ານນາງ ເຮເລັນ ຣີສ, ກໍກ່າວວ່າ ຄວາມກ້າວໜ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນແຕກຫັກໄດ້ງ່າຍ.
ທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ທຸກໆແຜນຍຸດທະສາດ ດ້ານການແພດທີ່ມີຢູ່ ຕ້ອງຖືກນຳມາໃຊ້
ເພື່ອປ້ອງກັນໄວຣັສໂປລີໂອທຳມະຊາດ ຈາກການແຜ່ລາມຂ້າມເຂດຊາຍແດນ.
ທ່ານນາງ ເຮເລັນ ເວົ້າວ່າ “ຄວາມຢ້ານກົວກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາອາດໄດ້ເຫັນການກັບ
ຄືນມາຂອງມັນ, ເຊິ່ງພວກເຮົາອາດໄດ້ເຫັນມັນແຜ່ລະບາດອີກຄັ້ງນຶ່ງ ແລະ ການປ່ຽນ
ແປງວຽກງານທັງໝົດຢ່າງສິ້ນເຊີງ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທົ່ວໂລກຂອງທຸກໆປະ
ເທດທີ່ໄດ້ເຮັດ ເພື່ອພະຍາຍາມລົບລ້າງໂປລີໂອ. ແລະ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດ
ໃຫ້ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.”
ໂປລີໂອ ຍັງຄົງລະບາດຢູ່ໃນປະເທດ ອັຟການິສຖານ, ປາກິສຖານ ແລະ ໄນຈີເຣຍ.
ທ່ານນາງ ຣີສ ເວົ້າວ່າໃນສອງສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ມັນໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ
ການສົ່ງໄວຣັສໂປລີໂອທຳມະຊາດ ໄປຫາ ແລະ ມາຈາກປະເທດ ປາກິສຖານ ແລະ
ອັຟການິສຖານ.
ທ່ານນາງ ຣີສ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາມີຕົວຢ່າງທີ່ມີຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ທີ່ເປັນແງ່ບວກໃນປະເທດ ປາກິສຖານ. ແລະ ໃນ ອັຟການິສຖານ ຍ້ອນມັນມີສະຖາ
ນະການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກກວ່າຢູ່ຫັ້ນ ໃນແງ່ຂອງດ້ານຄວາມປອດໄພ, ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດ
ທີ່ຈະເຂົ້າຫາເດັກນ້ອຍຫຼາຍເຖິງປະມານ ນຶ່ງລ້ານຄົນ ເພື່ອສັກຢາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.”
ນອກຈາກນັ້ນ, ມັນກໍມີຂ່າວດີຈາກພາກພື້ນ ອາຟຣິກາ. ຜູ້ນວຍການໂຄງການລົບລ້າງ
ໂປລີໂອ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ, ທ່ານ ມິແຊລ ຊັຟຟຣານ, ໄດ້ກ່າວເນັ້ນວ່າ ໄວ
ຣັສໂປລີໂອທຳມະຊາດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກພົບເຫັນໃນປະເທດ ໄນຈີເຣຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ມັນ
ໄດ້ຖືກພົບເຫັນເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ດົນກວ່າສອງປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຖ້າມັນເປັນແນວນີ້, ທ່ານເວົ້າວ່າ ຄະນະກຳມາທິການກວດກາຮັບຮອງ ໃນພາກພື້ນ
ອາດຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຈະປະກາດວ່າ ໄວຣັສໂປລີໂອທຳມະຊາດ ແມ່ນໄດ້ຖືກລົບລ້າງ
ຈາກພາກພື້ນ ອາຟຣິກາ ໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ ຫຼືຕົ້ນປີ 2020. ທ່ານເວົ້າວ່າ ເງິນ
4,200 ລ້ານໂດລາແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນອີກ 5 ປີຂ້າງໜ້າ ເພື່ອກຳຈັດໂຣກນີ້.
ໂປລີໂອ, ເຊິ່ງບໍ່ມີຢາຮັກສານັ້ນ, ຈະບຸກລຸກເຂົ້າໄປໃນລະບົບປະສາດ ແລະ ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ເປັນອຳມະພາດ ທີ່ບໍ່ສາມາດປິ່ນປົວໄດ້ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ. ອົງການ
ອະນາໄມໂລກເວົ້າວ່າ ໂປລີໂອ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຕໍ່ຈາກຄົນນຶ່ງໄປຫາອີກຄົນນຶ່ງໄດ້
ຜ່ານສິ່ງທີ່ໄດ້ສຳພັດກັບອາໂຈມໄປສູ່ປາກຂອງຄົນ, ຫຼື ພາຫະນະທົ່ວໄປ ຄື ອາຫານ
ແລະ ນ້ຳທີ່ເປິເປື້ອນ. ການເປັນໄຂ້ຫວັດ, ຄວາມອິດເມື່ອຍ, ເຈັບຫົວ, ຮາກ, ຂັດຄໍ
ແລະ ປວດແຂນປວດຂາ ແມ່ນອາການທັງຫຼາຍຂອງໂຣກໂປລີໂອ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ