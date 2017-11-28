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ທູດ​ພິ​ເສດ ສປຊ ເຊື່ອ​ວ່າ ​ເວລາ​ແຫ່ງຄວາມ​ຈິງ​ ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ ​ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການ ໃນຊີເຣຍ

ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງຊິ​ເຣຍ ທ່ານ ສ​ເຕັຟຟານ ​ເດີ ມິ​ສຕູຣາ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ອົງການ ສປຊ ກ່ຽວກັບສະຖານະການໃນຊິເຣຍ ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ນິວຢອກ, 12 ເມສາ 2017.

ທູດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ​ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງຊິ​ເຣຍ ທ່ານ ສ​ເຕັຟຟານ ​
ເດີ ມິ​ສຕູຣາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເປັນໃຍກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຮຸນ
​ແຮງຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ແຕ່ທ່ານ​ກໍເຊື່ອ​ວ່າ “​ເວລາ​ແຫ່ງຄວາມ​ຈິງ​ໄດ້​ມາ​ຮອດ​ແລ້ວ”
ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ພວມກະກຽມເປີດການ​ເຈລະຈາ​ສັນຕິພາບ​ຮອບ​ໃໝ່ ທີ່​ມີ​ຈຸດ ປະສົງ
ແນໃສ່​ເພື່ອ​ຈະ​ໃຫ້​ການ​ສູ້ລົບ​ກັນ​ມາເ​ປັນ​ເວລາ 7 ປີ​ນັ້ນ ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​.

ການ​ເຈລະຈາ​ທີ່​ນຳພາ​ໂດຍອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທີ່ນະຄອນ​ເຈ​ນີວາ ມີ​ກຳໜົດ
ຈະເລີ້ມຂຶ້ນໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ຊຶ່ງເປັນ​ຮອບ​ທີ 8 ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2012 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.
ຄວາມ​ພະຍາຍາມຫຼາຍໆຢ່າງ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ​ໄດ້​ພັງ​ທະລາຍ​ລົງ​ຢ່າງ​ໄວວາ ທ່າມກາງ​
ຄວາມບໍ່ເຫັນ​ພ້ອມ​ ລະຫວ່າງຄະນະຜູ້ແທນຂອງລັດຖະບານຊິ​ເຣຍແລະ​ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານ
ຊຶ່ງ​ຮວມທັງການທີ່ຈະ​ໃຫ້​ປະທານາທິບໍດີ ບາ​ຊາ ອາລ ອາຊາ​ດ ​ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່​ງຕໍ່ໄປ​
ຫຼືບໍ່.

​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍຈະ​ຢູ່​ໃນທ່າທີດຽວ​ກັນ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ ຫົວໜ້າ​ຜູ້ແທນຂອງ​ພວກ
ຕໍ່ຕ້ານ ທ່ານ ນາຣ໌ ຮາຣີຣີ ໄດ້ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ວ່າ ຈຸດປະສົງ
​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກໍຄື ທ່ານອາຊາ​ດ ຈະ​ບໍ່​ຢູ່​ໃນ​ໜ້າທີ່ເວລາ​ທີ່​ມີ​ການ​ໂອນ​ອຳນາດ​
ທາງ​ການ​ເມືອງເລີ່​ມຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ນັ້ນ.

ຜູ້ແທນຂອງລັດຖະບານ ບໍ່​ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ​ນະຄອນເຈ​ນີວາ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້, ​ແຕ່​ວ່າ ທ່ານ
ເດີ ມິ​ສຕູຣາ ​ໄດ້​ມີ​ແຜນການ ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການເຈລະຈາ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ກັບຜູ້ແທນ
ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ. ການ​ປະຊຸມສັນຕິພາບ​ຮອບກ່ອນ​ໆກໍໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ພາຍ​ໃຕ້​ສະພາບ
​ການ​ທີ່​ຄ້າຍຄື​ກັນ ທີ່​ວ່າ​ມີຝ່າຍ​ໃດ​ຝ່າຍ​ນຶ່ງ ມາ​ຊ້າ ນຶ່ງ​ຫຼື​ສອງມື້.

ທ່ານ ເດີ ມິ​ສຕູຣາ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຈະເຮັດ​ໃຫ້
​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ນັ້ນແຄບ​ເຂົ້າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເຈລະຈາ
​ພາຍ​ໃຕ້​ຂອບທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ
ທີ່​ຮຽກ ຮ້ອງ​ໃຫ້​ມີ​ການຮ່າງລັດຖະທຳ​ມະນູນແລະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງໃໝ່. ​ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ
ວ່າ ຄະນະໄກ່​ເກ່ຍຂອງ​ທ່ານ ຈະ​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ການຕັ້ງເງື່ອນໄຂລ່ວງໜ້າຂອງຝ່າຍໃດ
ຝ່າຍນຶ່ງກ່ອນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ເຈລະຈາ​.

ທູດພິເສດກ່າວຕື່ມວ່າ “ວິ​ກິດ​ການນີ້ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນຶ່ງໃນວິກິດການ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ສຸດ​ໃນ​
ປະຫວັດ​ສາດ​ຂອງອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ປັດຈຸ​ບັນ​ນີ້ ​ເຫັນ​ວ່າ ອາດຈະ​ເຄື່ອນ​
ຍ້າຍ​ໄປ​ສູ່​ຂັ້ນ​ຕອນທາງດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ທີ່​ແທ້​ຈິງແລ້ວ,” ແລະ​ທ່ານ​ກ່າວ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ວ່າ
“ພວກ​ເຮົາ​ປາກົດເຫັນ​ຄວາມເປັນເອກກະພາບຂອງນາໆ​ຊາດ, ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ
ໄດ້​ເລີ່​ມປະກອບ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ​ທີ່
ໜັກ​ແໜ້ນ ປ່ອຍ​ໃຫ້​ຊາວ​ຊິ​ເຣຍ​ເລືອກ​ອະນາ​ຄົດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົ້າ​ເຈົ້າໄດ້ຢ່າງ​ເສລີ.”

ການ​ສູ້​ລົບ​ກັນ​ໃນ​ຊິ​ເຣຍ ​ໄດ້​ເລີ່​ມຂຶ້ນ ​ໃນ​ປີ 2011 ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ແບບ​ສັນຕິຕໍ່ຕ້ານ
ທ່ານ ອາຊາ​ດ ​ແລະການ​ປາບປາມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດພ​ໄດ້​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ບັນຫາ​
ຂັດແຍ້ງຂອງ​ຫຼາຍໆ​ຝ່າຍ ທີ່​ຍັງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີຜູ້​ຄົນຫຼາຍກວ່າ 4 ຮ້ອຍ​ພັນ​ຄົນ ​ເສຍ​ຊີວິດ
​ແລະອີກ 13 ລ້ານ​ຄົນ ຕ້ອງ​ການຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ.

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