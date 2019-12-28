ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງຍັດຕິໃນວັນ
ສຸກວານນີ້ ປະນາມຢ່າງແຮງໃນການລະເມີດສິດທິມະນຸດຂອງມຽນມາ ຕໍ່ຊາວມຸສລິມ
ໂຣຮິງຢາ ແລະບັນດາຊົນກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆ ຮວມທັງ ການຈັບກຸມຄຸມຂັງ ຕາມອຳເພີໃຈ
ການທໍລະມານ ການຂົ່ມຂືນ ແລະການເສຍຊີວິດຢູ່ໃນບ່ອນຄຸມຂັງ ອີງຕາມລາຍງານ
ຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ມີສະມາຊິກ 193 ປະເທດ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 134 ຕໍ່ 9 ເຫັນ
ພ້ອມກັບຮ່າງຍັດຕິດັ່ງກ່າວ ໂດຍມີ 28 ປະເທດບໍ່ອອກສຽງ ຊຶ່ງຍັງຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ລັດ
ຖະບານຂອງມຽນມາ ເອົາມາດຕະການຢ່າງຮີບດ່ວນ ເພື່ອຕໍ່ກຳຈັດການຍຸຍົງໃຫ້
ເກີດຄວາມກຽດຊັງຕໍ່ຊາວໂຣຮິງຢາ ແລະບັນດາຊົນກຸ່ມນ້ອຍອື່ນໆໃນລັດຣາໄຄນ໌
ກະຈິ່ນ ແລະສານ.
ຍັດຕິກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ທາງກົດ
ໝາຍ ແຕ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແນວຄິດຂອງໂລກ.
ມຽນມາຊຶ່ງເປັນປະເທດທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວພຸດ ໄດ້ພິຈາລະນາມາເປັນ
ເວລານານແລ້ວວ່າ ຊາວໂຣຮິງຢາເປັນຊົນເຜົ່າ “ເບັງກາລີ” ມາຈາກບັງກລາແດັສ
ເຖິງແມ່ນວ່າຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢູ່ໃນປະເທດມາໄດ້ຫຼາຍຊົ່ວຄົນແລ້ວກໍຕາມ.
ເກືອບທັງໝົດໄດ້ຖືກປະຕິເສດໃນການເປັນສັນຊາດນັບແຕ່ປີ 1982 ເປັນຕົ້ນມາ
ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນຄົນບໍ່ມີປະເທດ ແລະເຂົາເຈົ້າຍັງໄດ້ຖືກປະຕິເສດ
ບໍ່ໃຫ້ມີອິດສະຫລະພາບໃນການເດີນທາງໄປມາ ແລະສິດທິພື້ນຖານອື່ນໆ.
ວິກິດການຊາວໂຣຮິງຢາທີ່ຫົມມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວນັ້ນ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນໃນ
ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2017 ເວລາທະຫານມຽນມາໄດ້ເລີ້ມໃນອັນທີ່ຮ້ອງວ່າການປຸກ
ລະດົມກວດລ້າງຢູ່ໃນລັດຣາໄຄນ໌ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີ ໂດຍກຸ່ມຫົວຮຸນ
ແຮງໂຣຮິງຢາ. ການປຸກລະດົມດັ່ງກ່າວໄດ້ນຳໄປສູ່ການຫລົບໜີເປັນຈຳນວນຫຼວງ
ຫຼາຍເຂົ້າສູ່ບັງກລາແດັສ ແລະມີການກ່າວຫາວ່າ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພທຳ
ການຂົ່ມຂືນ ແລະສັງຫານ ຕະຫຼອດທັງເຜົາຜານບ້ານເຮືອນຫຼາຍພັນຫຼັງ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດມຽນມາ ປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານຮາວ ໂດ ຊວນ
(Hau Do Suan) ຮ້ອງຍັດຕິນີ້ວ່າ “ເປັນໂຕຢ່າງອັນເກົ່າແກ່ຂອງສອງມາດຕະ
ຖານ ທີ່ເລືອກໃຊ້ ແລະຈຳແນກກີດກັນຂອງຫຼັກການດ້ານສິດທິມະນຸດ ທີ່ແນໃສ່
“ເພື່ອໃຊ້ກຳລັງກົດດັນທາງການເມືອງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຕໍ່ມຽນມາ.”
ທ່ານກ່າວວ່າ ຍັດຕິນີ້ບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາການແກ້ໄຂຕໍ່ສະພາບການທີ່ສະ
ລັບຊັບຊ້ອນຢູ່ລັດຣາໄຄນ໌ ແລະໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະຮັບຮູ້ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ລັດຖະບານ ເພື່ອຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ.
ຍັດຕິສະບັບນີ້ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດກ່າວວ່າ “ຈະປູກແກ່ນຂອງຄວາມບໍ່ໄວ້ເນື້ອ
ເຊື່ອໃຈ ແລະຈະສ້າງການແບ່ງແຍກເພີ້ິ້ມຕື່ມ ຕໍ່ປະຊາຄົມທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດ.”