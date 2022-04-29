ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະສະພາ ໃຫ້ອະນຸມັດເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມ 33 ພັນລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍຢູເຄຣນຕ້ານຢັນການຮຸກຮານຂອງກຳລັງທະຫານລັດເຊຍ ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຕໍ່ໜ້າ. ສະພາຕ່ຳໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດດ້ວຍຄະແນນສຽງອັນຖ້ວມລົ້ນ ຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວທີ່ແນໃສ່ເພື່ອກຳຈັດອຸບປະສັກຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດສົ່ງຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໄປໃຫ້ຢູເຄຣນມີການຊັກຊ້າ.
ການເຄື່ອນທັງສອງຢ່າງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫະລັດມີຄວາມສຳຄັນເພີ້ມຂຶ້ນທັງໃນດ້ານປະລິມານແລະຄວາມໄວເພື່ອສົ່ງອາວຸດໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວໃນຄຳປາໄສ ທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ “ການລົງທຶນໃນອິດສະຫຼະພາບຂອງຢູເຄຣນ ແມ່ນລາຄານ້ອຍໆທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ໂຈມຕີຣັດເຊຍ. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນປ້ອງກັນໂຕ.”
ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ແຜນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນກ້ອນໃໝ່ 33 ພັນລ້ານໂດລາແມ່ນຈະຮວມທັງອາວຸດຊະນິດໃໝ່ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານໃນມູນຄ່າຫຼາຍ ກວ່າ 20 ພັນລ້ານໂດລາ ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານເສດຖະກິດ 8 ພັນ 500 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບປະເທດຢູເຄຣນ. ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ສຳລັບເງິນທີ່ເຫຼືອນັ້ນ ຈະນຳໄປໃຊ້ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການຜະລິດອາຫານການກິນ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ມີການນຳໃຊ້ ກົດໝາຍການຜະລິດໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຜະລິດພາຍໃນປະເທດດ້ານອື່ນໆ ທີ່ຖືກລົບກວນຈາກບັນຫາຂັດແຍ້ງ ແລະເພື່ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການລົງໂທດ.
ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານໄບເດັນ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 2 ເທົ່າຂອງຈຳນວນເງິນ 13 ພັນ 600 ລ້ານໂດລາ ທີ່ລັດຖະສະພາໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດກ່ອນໜ້ານີ້ ຊຶ່ງຈຳນວນທັງໝົດ ສ່ວນໃຫຍ່ໃນເວລານີ້ແມ່ນໃຊ້ເກືອບໝົດແລ້ວ ໃນການຈັດສົ່ງໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ພວກເຮົາໝົດເງິນຈ່າຍແລ້ວ.”
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງເຈັນ ຊາກິ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ລັດຖະສະພາທີ່ມີການແບ່ງແຍກທາງດ້ານການເມືອງ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດແກ່ປະເທດຢູເຄຣນ.
ທ່ານນາງກ່າວຕື່ມວ່າ “ແນ່ນອນ ມັນມີຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຮີບດ່ວນເພື່ອໃຫ້ເງິນກ້ອນນີ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ. ຜ່ານມາ ມັນໄດ້ມີການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກທັງສອງພັກການເມືອງ ແລະພວກເຮົາແນ່ນອນກໍຫວັງເປັນຢ່າງຍິ່ງວ່າ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບພວກເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເລື້ອງດັ່ງກ່າວລຸລ່ວງໄປໂດຍໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
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