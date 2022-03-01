ຢູເຄຣນ ແລະບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ປະຊາຄົນນາໆຊາດໃນວັນຈັນວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ສະໜັບສະໜູນຮ່າງຍັດຕິ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ປະນາມການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດຍິງໃນທັນທີ ໃນຂະນະທີ່ ກຳລັງທະຫານຂອງມົສກູ ເພີ້ມການຍິງຖະຫຼົ່ມເຂົ້າໃສ່ເມືອງຄາຣກີບ ຫົວເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງປະເທດ.
“ມື້ນີ້ພວກເຮົາຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ແລະຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາຂອງປະວັດສາດ” ເອກອັກ ຄະລັດຖະທູດ
ສະຫະພາຢູໂຣບ ທ່ານໂອລອຟ ສະກຸກ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກປະເທດ ຕາງໜ້າໃຫ້ 27 ປະເທດ ສະຫະພາບຢູໂຣບ. “ຫຼາຍໆເທື່ອທີ່ຜ່ານມາ ປະຊາຄົມນາໆຊາດ ໄດ້ເຮັດຕາບອດ ຫຼືຊັກຊ້າໂພດໃນການພົບເຫັນໂສກນາດຕະກຳ. ບັນດາຄົນທັງໝົດທຸກໆຮຸ້ນ ຢູ່ໃນຫຼາຍໆແຫ່ງທົ່ວໂລກທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ແລະຍັງຮັບເຄາະ ຕໍ່ການບໍ່ກະທຳຫຍັງເລີຍ. ພວກເຮົາບໍ່ສາ ມາດເຮັດຄວາມຜິດແບບເກົ່າອີກ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາບົດບາດ.”
ປະເທດຕາເວັນຕົກ ແລະຢູເຄຣນ ໄດ້ກ່າວເຖິງວິກິດການ ຕໍ່ໜ້າສະຫະປະຊາຊາດວ່າ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຢ່າງຮ້າຍແຮງຕໍ່ຫຼັກການຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຕໍ່ກົດບັດທີ່ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1945 ແລະພື້ນຖານຄວາມເປັນກົດລະ ບຽບຮຽບຮ້ອຍສາກົນ.
“ບັດນີ້ ເຖິງເວລາແລ້ວ ທີ່ຈະປະຕິບັດ ເຖິງເວລາຊ່ວຍຢູເຄຣນ ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍທີ່ສຸດຕໍ່ອິດສະຫລະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຕົນເອງ ແລະຂອງໂລກ” ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານເຊີຣກີ ກິສລາຍສະຢາ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກຢູເຄຣນ ບໍ່ລອດຊີວິດ ສັນຕິພາບສາກົນກໍຈະບໍ່ລອດຊີວິດ. ຖ້າຫາກຢູເຄຣນບໍ່ລອດຊີວິດ ສະຫະປະຊາຊາດກໍຈະບໍ່ລອດຊີວິດ ຈົ່ງຢ່າໄດ້
ມີການເຂົ້າໃຈຜິດ. ຖ້າຫາກຢູ່ເຄຣນບໍ່ລອດຊີວິດ ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕື່ນຕົກໃຈ ຖ້າຫາກປະຊາທິປະໄຕຈະປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ.”
ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ກຳລັງປະຊຸມ ພາຍໃຕ້ອັນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ຍັດຕິສາມັກຄີເພື່ອສັນຕິພາບ ຊຶ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສະຊາຊິກທັງໝົດປະຊຸມກັນ ໃນເມື່ອສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາກ່ຽວກັບ ບັນຫານີ້ ແລະບໍ່ສາມາດປະຕິບັດສິດອຳນາດ
ເພື່ອຮັກສາຫຼືຟື້ນຟູສັນຕິພາບແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສາກົນ ໃນກໍລະນີນີ້ ເພາະວ່າຣັດເຊຍໃຊ້
ສິດຢັບຢັ້ງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນໂຕຈິງແລ້ວ ໄດ້ມີການແບ່ງແຍກຢູ່ໃນຫຼາຍໆບັນຫາ ແຕ່ການສາມັກຄີກັນເພື່ອສັນຕິພາບໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າສິບເທື່ອ ນັບແຕ່ໄດ້ມີການສ້າງຕັ້ງມາໃນປີ 1950 ອີງຕາມລາຍງານສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ທີ່ຕິດຕາມກອງປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ. ເທື່ອຫລ້າສຸດແມ່ນເມື່ອ 40 ປີກ່ອນ ໃນປີ 1982 ທີ່ພົວພັນກັບອິສຣາແອລ.
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