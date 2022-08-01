ມັນໄດ້ມີບັນຫາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະເຈລະຈາຢູ່ແລ້ວ ເວລາທີ່ກອງປະຊຸມ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບ ສົນທິສັນຍາ ປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ຄວນຈະເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ໃນປັດຈຸບັນນີ້ກອງປະຊຸມທີ່ຖືກເລື່ອນເວລາ ຍ້ອນໂຣກລະບາດ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ ໄດ້ຟື້ນຟູຄວາມຢ້ານກົວອີກຄັ້ງນຶ່ງ ກ່ຽວກັບ ການປະເຊີນໜ້າກັນດ້ານນິວເຄລຍ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອບັງຄັງໃຊ້ສົນທິສັນຍາ ທີ່ມີອາຍຸ 50 ປີດັ່ງກ່າວ.
“ມັນເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ຍາກລຳບາກແທ້ໆເລີຍ” ທ່ານນາງ ບີທຣິສ ຟິນ (Beatrice Fihn) ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ໂຄງການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍ ສາກົນ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ ຂະແໜງສັນຕິພາບໄດ້ກ່າວ.
ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ພ້ອມກັນກັບການກ່າວອ້າງເຖິງອາວຸດນິວເຄລຍ ຂອງຕົນທີ່ເປັນລາງຮ້າຍນັ້ນ “ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍສຳລັບສົນທິສັນຍານີ້ ແລະ ຈະສ້າງຄວາມກົດດັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ບັນຫານີ້” ທ່ານນາງຟິນ ໄດ້ກ່າວ ແລະ ກ່າວອີກວ່າ “ລັດຖະບານຕ່າງໆຈະມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດຕໍ່ສະຖານະການນັ້ນ ແມ່ນຈະກຳນົດນະໂຍບາຍນິວເຄລຍໃນອະນາຄົດ.”
ກອງປະຊຸມສີ່ອາທິດ ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມກັນ ກ່ຽວກັບບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ແຕ່ຄວາມຄາດຫວັງສຳລັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ເປັນຕົວຕົນນັ້ນ ແມ່ນຕ່ຳ - ຖ້າວ່າມີຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ.
ແຕ່ວ່າ, ປະທານາທິບໍດີຂອງ ສະວິດເຊີແລນ ທ່ານ ອິກນາຊີໂອ ຄາສສິສ (Ignazio Cassis), ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານຟູມີໂອະ ຄິຊີດະ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ແລະທ່ານ ແຟຣັງ ບາຍນີມາຣາມາ (Frank Bainimarama) ຂອງຟີຈີ ແລະລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງຫຼາຍກວ່າສິບປະເທດ ແມ່ນຄາດກັນວ່າ ຈະລວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກຢ່າງໜ້ອຍ 116 ປະເທດ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າ ທີ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດທ່ານນຶ່ງ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍຂໍບໍ່ອອກນາມ ຍ້ອນວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ເວົ້າໄດ້ຢ່າງເປີດເຜີຍກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມ.
ສົນທິສັນຍາປ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍອາວຸດນິວເຄລຍ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຊ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1970, ມັນໄດ້ຖືກຍຶດໝັ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງກວ່າຂໍ້ຕົກລົງໃນ ການຄວບຄຸມອາວຸດໃດໆ. ຊຶ່ງປະມານ 191 ປະເທດໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ.