ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນສາມາດເຮັດໃຫ້ການຜະລິດຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍເຕີບໂຕຂຶ້ນໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ອະນາຄົດຂອງຕະຫຼາດຝິ່ນຍັງຂຶ້ນຢູ່ກັບຊະຕາກຳຂອງ ອັຟການິສຖານຊຶ່ງເປັນປະເທດຖືກທຳລາຍໂດຍວິກິດການ, ນັ້ນຄືຄຳເຕືອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ກ່າວເຕືອນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ (AFP).
ປະສົບການທີ່ຜ່ານມາຈາກພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະເອເຊຍຕາເວັນອອກ ສຽງໃຕ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນສາມາດເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ "ແມ່ເຫຼັກດຶງດູດ" ສໍາລັບການຜະລິດຢາສັງເຄາະ, ເຊິ່ງສາມາດຜະລິດໄດ້ຢູ່ທຸກບ່ອນ, ອີງຕາມຫ້ອງການຕ້ານການຢາເສບຕິດ ແລະອາດຊະຍາກໍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫລື UNODC ກ່າວໃນບົດລາຍງານປະຈໍາປີຂອງຕົນ. "ຜົນກະທົບນີ້ອາດຈະໃຫຍ່ຫລວງຂຶ້ນ ເມື່ອພື້ນທີ່ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ຢູ່ໃກ້ກັບຕະຫຼາດ ຜູ້ບໍລິໂພກຂະຫນາດໃຫຍ່."
ອົງການ UNODC ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຫ້ອງທົດລອງຢາເສບຕິດທີ່ຖືກທຳລາຍໃນຢູເຄຣນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 17 ແຫ່ງໃນປີ 2019 ຂຶ້ນເປັນ 79 ແຫ່ງໃນປີ 2020, ຊຶ່ງເປັນຈຳນວນຫ້ອງທົດລອງທີ່ຖືກຍຶດໄດ້ສູງທີ່ສຸດ ທີ່ເຄີຍຖືກລາຍງານ ມາ ຊຶ່ງບໍ່ມີຢູ່ປະເທດໃດເລີຍ ໃນປີ 2020.
ອົງການນີ້ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ຄວາມສາມາດຂອງຢູເຄຣນໃນການຜະລິດຢາສັງເຄາະອາດຈະຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມຍັງສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປຢູ່ນີ້.
ທ່ານນາງແອນຈີລາ ມີ (Angela Me), ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການ UNODC ກ່າວຕໍ່ AFP ວ່າ "ທ່ານບໍ່ມີຕໍາຫຼວດໄປກວດເບິ່ງ ແລະຢຸດການດຳເນີນງານຂອງຫ້ອງທົດລອງ" ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ.
ບົດລາຍງານນີ້ຍັງໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການປະທະກັນອາດຈະປ່ຽນແປງ ແລະ ລົບກວນເສັ້ນທາງການຄ້າຢາເສບຕິດ ໂດຍມີສິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເໜີວ່າ ການລັກລອບຂົນສົ່ງຢາເສບຕິດຢູ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ຫຼຸດລົງນັບແຕ່ຕົ້ນປີ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ.
ບົດລາຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຖານະການໃນອັຟການີສຖານທີ່ຜະລິດຝິ່ນ 86 ເປີເຊັນຂອງໂລກໃນປີ 2021 ຈະມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ການພັດທະນາຕະຫຼາດຝິ່ນ.
ບົດລາຍງານນີ້ ຍັງກ່າວອີກວ່າ ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທໍາຂອງປະເທດສາ ມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ມີການປູກຝິ່ນທີ່ຜິດກົດຫມາຍ ໃຫ້ຂະຫຍາຍໂຕຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນ ວ່າ ຫຼັງຈາກເຈົ້າຫນ້າທີ່ຕາລີບານໄດ້ຫ້າມການປະຕິບັດແບບນີ້ໃນເດືອນເມສາ ຜ່ານມາແລ້ວກໍຕາມ.