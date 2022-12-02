ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຢູເຄຣນ ທ່ານດີມີໂຕຣ ກູລີບາ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະພາບຢູໂຣບ ລົງໂທດອຸດສາຫະກຳຜະລິດລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານກູລີບາ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງທວິດວ່າ ຜູ້ຜະລິດຕະພັນລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ “ຕ້ອງໄດ້ຢຸດເຊົາ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສົ່ງສານຢູ່ໃນກອງປະຊຸມກັບ ຫົວໜ້ານະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ທ່ານໂຈເຊັບ ບໍແຣລ ແລະຍັງໄດ້ຂອບໃຈສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.
ຣັດເຊຍໄດ້ນຳໃຊ້ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟ ຕໍ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ ຮວມທັງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນຫລາຍແຫ່ງ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງປະເທດ.
ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ຍິງຖະຫລົ່ມໃສ່ເມືອງຕ່າງໆ ຢູ່ຂົງເຂດໂດແນັດທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ ຮວມທັງ ບາມຸດ ໂຊລິດາແລະໂອພິດນີ. ຄະນະເສນາທິການຂອງກອງທັບຢູເຄຣນ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຣັດເຊຍໄດ້ໃຊ້ລົດຖັງ ແລະປືນໃຫຍ່ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຂອງຢູເຄຣນ ໃນເມືອງເຄີຊອນ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ປະເທດ.
ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍເປັນເວລານານນຶ່ງອາທິດ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນການເຮັດຄວາມຮ້ອນ ໄຟຟ້າ ແລະນ້ຳທີ່ສຳຄັນຂອງຢູເຄຣນນັ້ນ ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກຫລຸດນ້ອຍລົງໃນການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນແກ່ກິຢິບ ໃນເກົ້າເດືອນຂອງການສູ້ລົບຕ້ານການຮຸກຮານຂອງມົສກູ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງຄັນ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດອົງການເນໂຕສອງວັນ ຢູ່ນະຄອນບູຄາແຣັສ ປະເທດໂຣມາເນຍ ໄດ້ກ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມນັກຂ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ເນັ້ນໜັກແນໃສ່ “ການຍິງຖະຫລົ່ມ ແລະກໍ່ກວນ” ຕໍ່ປະຊາຊົນຢູເຄຣນໃນຂະນະທີ່ຊຸມເດືອນລະດູໜາວຈັດກ້າວເຂົ້າມາ.
"ຄວາມຮ້ອນ ນ້ຳ ໄຟຟ້າ ນີ້ແມ່ນບັນດາເປົ້າໝາຍໃໝ່ ຂອງປະທານາທິບໍດີປູຕິນ. ທ່ານໄດ້ໂຈມຕີເຂົາເຈົ້າຢ່າງແຮງ. ການທໍລະມານແກ່ປະຊາຊົນຢູເຄຣນເປັນເລື້ອງປ່າເຖື່ອນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານບລິງຄັນໄດ້ກ່າວ.
ນັກການທູດສູງສຸດສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫາທ່ານປູຕິນ ທີ່ຄວາມພະຍາຍາມຈະແບ່ງແຍກຄວາມສາມັກຄີຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນແກ່ຢູເຄຣນ ໃນຂະນະທີ່ລາຄາພະລັງງານໂລກສູງຂຶ້ນ ທີ່ຊາວຢູເຄຣນກຳລັງປະເຊີນໜ້າ ຍ້ອນໄຟຟ້າມອດຢູ່ເປັນປະຈຳ.
ທ່ານບລິງຄັນ ກ່າວວ່າ “ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ໄດ້ ແລະຈະບໍ່ໄດ້ຜົນ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາວຜິດ. ນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນ ຢ່າງໂດງດັງ ແລະຈະແຈ້ງຈາກທຸກໆປະເທດ ໃນທີ່ນີ້ ຢູ່ບູຄາແຣັສ.”
Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba said Thursday he had called on the European Union to sanction Russia’s missile production industry.
Kuleba tweeted that Russia’s missile production “must be put to a halt.” He said he communicated the message in a meeting with EU foreign policy chief Josep Borrell and also thanked the EU for defense aid it has provided to Ukraine.
Russia has used missiles to carry out attacks on Ukrainian cities, including striking key infrastructure sites such as parts of the country’s electrical grid.
Ukraine’s military said Thursday that Russian forces were shelling several towns in the Donetsk region of eastern Ukraine, including Bakhmut, Soledar and Opytne. The General Staff of the Ukrainian Armed Forces also said Russia was using tanks and artillery to target Ukrainian positions in the southern city of Kherson.
The United States said Wednesday that Russia’s weekslong campaign targeting attacks on Ukraine’s vital heating, electrical and water infrastructure would not diminish Western resolve to support Kyiv in its nine-month fight against Moscow’s invasion.
U.S. Secretary of State Antony Blinken, following a two-day NATO summit in Bucharest, Romania, said at a news conference that Russian President Vladimir Putin had focused his “fire and ire” against the Ukrainian civilian population as the brutally cold winter months settle in.
“Heat, water, electricity — these are President Putin’s new targets. He’s hitting them hard. This brutalization of Ukraine’s people is barbaric,” Blinken said.
The top U.S. diplomat accused Putin of trying to divide the Western coalition supporting Ukraine as world energy prices spike while Ukrainians face routine, widespread electrical blackouts.
“This strategy has not, and will not, work,” Blinken said. “We will continue to prove him wrong. That’s what I heard loudly and clearly from every country here in Bucharest.”