ໃນທ່າມກາງຄວາມຕຶງຄຽດລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ກັບຢູເຄຣນນັ້ນ, ກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ ໄດ້ປະນາມຄວາມປະພຶດ ທີ່ເປັນການຮຸກຮານຕໍ່ຢູເຄຣນ ຂອງຣັດເຊຍ
ແລະກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜຸນຄວາມເປັນອະທິປະໄຕ ຂອງເຂດນໍ້າ
ແດນດິນຂອງຢູເຄຣນ. ຊິນດີ ເຊນຕ໌ ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ ມີລາຍງານ
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຣັດເຊຍກ່າວຫາພວກທະຫານເຮືອຢູເຄຣນວ່າ ລ່ວງລໍ້າເຂດແດນເຂົ້າໄປໃນນ່ານນ້ຳ
ຂອງຣັດເຊຍ ທັງເມີນເສີຍຕໍ່ການເຕືອນ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຝັ່ງຈຶ່ງໄດ້ຖືກຕັດສິນຄຸມ
ຂັງພວກເຂົາເຈົ້າໄວ້ເປັນເວລາ 2 ເດືອນ. ການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມໂມໂຫ
ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັງໂກ ຜູ້ຊຶ່ງ ຮວມຢູ່ກັບບັນດາຜູ້ນຳ
ຢູໂຣບ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງໂທດຈາກພວກຕາເວັນຕົກ ຕໍ່ຣັດເຊຍເພີ້ມຂຶ້ນ.
ທີ່ວໍຊີງຕັນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງແຮເທີຣ໌ ນາວເອີຣ໌ດ
ກໍໄດ້ກ່າວປະນາມການເອົາບາດກ້າວຂອງ ມົສກູ ເຊັ່ນກັນ.
ທ່ານນາງນາວເອີຣ໌ດ ກ່າວວ່າ “ມັນແມ່ນການເພີ້ມທະວີຂຶ້ນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ມີນິໄສຮຸກຮານກ້າວລ້າວ ຕໍ່ຢູເຄຣນ. ສະຫະລັດ ແມ່ນສືບຕໍ່
ສະໜັບສະໜຸນຄວາມເປັນອະທິປະໄຕຂອງຢູເຄຣນ. ທັງ ລັດຖະມົນຕີ ແລະປະທາ
ນາທິບໍດີ ແມ່ນມີສາຍພົວພັນຢ່າງແໜ້ນແກ່ນກັບລັດຖະບານຂອງຢູເຄຣນ
ໂດຍສະເພາະກັບ ປະທານາທິບໍດີໂປໂຣເຊັງໂກ.”
ທ່ານນາງນາວເອີຣ໌ດ ກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌
ພອມພຽວ ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປຍັງບຣັສໂຊລ ໃນສັບປະດາໜ້າ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຸມຂອງອົງການເນໂຕ, ແລະວ່າ ຢູເຄຣນ ຈະເປັນຫົວຂໍ້ຫຼັກ ຂອງການໂອ້ລົມ
ສົນທະນາກັນ. ທ່ານນາງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢູໂຣບກະທຳຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຊ່ອຍ
ເຫຼືອ ຄຽບວ໌.
ນອກນັ້ນ ພວກນັກຊ່ຽວຊານການຕ່າງປະເທດຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ກໍຍັງໄດ້ກ່າວ
ປະນາມຣັດເຊຍ ສຳລັບການເພີ້ມຄວາມຕຶງຄຽດນີ້.
ທ່ານແຈນ ຊູໂຣຕ໌ຈັກ (Jan Surotchak) ຈາກສະຖາບັນຣີພັບບລີກັນ ອິນເຕີແນ
ເຊີນເນິລ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຊາບດີວ່າ ຣັດເຊຍແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຜິດໃນທີ່ນີ້.
ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເອົາຢູເຄຣນໄວ້ ເປັນຕົວປະກັນຢູ່, ຊຶ່ງມັນກາຍ
ເກີນຄຳເວົ້າໃດໆ ທີ່ຈະອະທິບາຍເຖິງ ນິໄສໃຈຄໍທີ່ຮັບບໍ່ໄດ້ ຂອງປະເທດທີ່ຖືວ່າ
ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທີ່ທັນສະໄໝແລ້ວ.”
ທ່ານຊູໂຣຕ໌ຈັກ ກ່າວວ່າ ມົສກູ ໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຢູເຄຣນ ບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ
ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ ໃນຮອບ 5 ປີ ຜ່ານມາ.
ທ່ານແຈນ ຊູໂຣຕ໌ຈັກ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຂົາເຈົ້າສະແດງຕົວຢ່າງ
ອອກມາອີກອັນນຶ່ງ ທີ່ວ່າ ຢູເຄຣນບໍ່ສາມາດປົກປ້ອງຊາຍແດນຂອງຕົນເອງ
ທັງເປັນລະບອບການປົກຄອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕມກົດໝາຍ, ເປັນລັດຖະບານທີ່
ຖືກຕ້ອງຊອບທຳ. ແລະນັ້ນ ມັນແມ່ນອີກເລື້ອງນຶ່ງ, ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເວົ້ານັ້ນລະ
ມັນເປັນດິນຈີ່ອີກກ້ອນນຶ່ງຂອງຕຶກ. ແລະຕາມຄຳອະທິບາຍຂອງມົສກູ ກໍວ່າ
ຢູເຄຣນ ເປັນນປະຊາທິປະໄຕຢູເຄຣນ ທີ່ບໍ່ສາມາດອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ລອດ ແລະມີ
ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໄດ້.”
ນັກຊ່ຽວຊານບາງຄົນ ຍັງເຕືອນວ່າ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ວ່ານີ້ ອາດເພີ້ມທະວີຄູນ
ແບບຈະຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້.
ທ່ານລຸຄ ຄອຟຟີ ຈາກມູນນິທິມູນເຊື້ອ ຫຼື Heritage Foundation ກ່າວວ່າ
“ຖ້າຫາກວ່າ ປະທານາທິບໍດີໂປໂຣເຊັງໂກ ຮູ້ວ່າ ທ່ານຈະມີການເລືອກຕັ້ງ
ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້, ຖ້າ ທ່ານຄິດວ່າ ມັນຈະເປັນເລື້ອງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ໃນການ
ແກ້ແຄ້ນຕ້ານຢັນຄືນ ສະນັ້ນສິ່ງນຶ່ງກໍອາດຈະນຳໄປສູ່ອີກອັນນຶ່ງ ກໍຄື ພວກເຮົາ
ອາດສາມາດມີສົງຄາມໃຫຽ່ເກີດຂຶ້ນ ກໍເປັນໄດ້.”
ທ່ານຄອຟຟີ ກ່າວວ່າ ສະຖານະການໃນປັດຈຸບັນນີ້, ທຸກຄົນ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່
ຈະຈົດຈຳໄວ້ວ່າ ມັນແມ່ນຣັດເຊຍ ທີ່ຮຸກຮານຢູເຄຣນ ໃນປີ 2014 ແລະຣັດເຊຍ
ກໍໄດ້ເຂົ້າຍຶດຄອງໄຄຣເມຍ. ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຕອບໂຕ້ຢ່າງແຂງແຮງ
ຈາກປະທານາທິບໍດີທຣຳ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
Amid escalating tensions between Russia and Ukraine, the State Department condemned a 'dangerous escalation' of Russia's aggressive behavior toward Ukraine and said the United States continues to support Ukraine's territorial integrity. VOA's diplomatic correspondent Cindy Saine reports from the State Department.
Russia is accusing Ukrainian sailors of illegally crossing Russian waters and ignoring warnings from border guards and sentenced them to two months of detention.
The sentence has angered Ukrainian President Petro Poroshenko, who along with a growing number of European leaders is calling for additional Western sanctions on Russia.
In Washington, State Department spokesperson Heather Nauert also condemned Moscow's actions.
Heather Nauert, State Department Spokesperson
"It's a dangerous escalation on the part of Russia's continued aggressive behavior against Ukraine. The United States continues to support Ukraine's territorial integrity. The secretary and the president both have a very strong relationship with the government in Ukraine, President Poroshenko in particular."
Nauert said Secretary of State Mike Pompeo is heading to Brussels next week for NATO meetings, and that Ukraine will likely be a big topic of conversation. She called on Europe to do more to assist Kyiv.
A number of foreign policy experts also blamed Russia for the escalating tensions.
Jan Surotchak, International Republican Institute
"We know that the Russia is at fault here. We know that they're still holding Ukrainians essentially as hostages, which is beyond any definition of acceptable behavior by a modern civilized state."
Surotchak said Moscow has been trying to destabilize Ukraine for the past five years.
Jan Surotchak, International Republican Institute
"Now, they're trying to show another example of how Ukraine is unable to protect its borders and is an illegitimate regime or an illegitimate government. And it's just another, as I said, another building block. And Moscow's narrative that Ukraine — democratic Ukraine — cannot be allowed to survive and prosper."
Some experts warned the tensions could spiral out of control.
Luke Coffey, Heritage Foundation
"If President Poroshenko, knowing he has elections coming up, if he thinks it will be very popular to retaliate, then one thing could lead to another, and we could have a major war on our hands."
Coffey said in the current situation, everyone needs to remember it was Russia that invaded Ukraine in 2014, and it is Russia that occupies Crimea. He called for a strong response from President Donald Trump.
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