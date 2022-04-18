ທະຫານກອງໜຸນ ຮັກສາດິນແດນ ແຫ່ງປະເທດຢູເຄຣນ ແມ່ນເສັ້ນແນວຕໍ່ສູ້ ເສັ້ນສຸດທ້າຍ

ຢູ່ຕາມຈຸດກວດ ແລະການລາດຕະເວນຢູ່ຕາມເມືອງນ້ອຍໃຫຍ່, ທະຫານກອງໜຸນຮັກສາດິນແດນແຫ່ງປະເທດຢູເຄຣນ ແມ່ນເສັ້ນແນວຕໍ່ສູ້ເສັ້ນສຸດທ້າຍ ທີ່ຢືນຢູ່ ລະຫວ່າງພົນລະເຮືອນທໍາມະດາ ແລະກອງທະຫານຣັດເຊຍ.
ດ້ວຍຄວາມສູງ 2.07 ແມັດ ແລະໃສ່ຊຸດລາຍທະຫານ ທີ່ສາມາດເຫັນແຕ່ຕາຢູ່ພາຍໃຕ້ໝວກນັ້ນ, ທ້າວ ບັຟຟາໂລ (Buffalo) ລາອອກຈາກວຽກການກໍ່ສ້າງຂອງລາວ ແລະມາສະໝັກເຂົ້າກອງທະຫານ ເມື່ອ ຣັດເຊຍ ບຸກລຸກເຂົ້າມາ ໃນ ຢູເຄຣນ.
ຊາຍໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນ ໃນໄວລະຫວ່າງ 20 ປີ, ລາວຄືນຶ່ງໃນຈໍານວນຫຼາຍແສນຄົນທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄໍາຮຽກຮ້ອງເຂົ້າເປັນທະຫານກອງໜຸນຂອງປະທານາທິບໍດີເຊເລັນສກີ.
ລາວຖືກສົ່ງໄປທີ່ ສເວຍໂຕໂກສກ໌ (Svyatogorsk) ອັນເປັນໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງ ຄຣາມາຕອສກ໌ (Kramatorsk) ໄປທາງທິດເໜືອປະມານ 30 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງເປັນເມືອງຫຼວງຂອງຂົງເຂດ ດອນບາສ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ.
ກອງກໍາລັງແນວໜ້າ ຢູ່ຫ່າງພຽງແຕ່ 10 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດເໜືອແລະທິດ ຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ, ບ່ອນທີ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງການຍິງຕໍ່ສູ້ຢ່າງດຸເດືອດ ແລະການລະດົມຍິງດ້ວຍປືນໃຫຍ່ຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນແຕ່ລະວັນ.
ການຕໍ່ສູ້ ເປັນໄປຢ່າງຮຸນແຮງທີ່ສຸດ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ ຢູ່ແຖວເມືອງໃຫຍ່ຂອງ ອິຊຳ (Izyum). ຖ້າກອງກໍາລັງຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຈະຕ້ອງເປັນການເປີດທາງເຂົ້າ ສູ່ເມືອງ ຄຣາມາຕອສກ໌ ໄດ້.
“ຂ້ອຍໝັ້ນໃຈວ່າ ພວກເຈົ້າກໍ່ສາມາດໄດ້ຍິນສຽງປືນໃຫຍ່ນັ້ນເຊັ່ນກັນ,” ທ້າວ ບັຟຟາໂລ ກ່າວກັບນັກຂ່າວຂອງ AFP. “ແລະໝູ່ບ້ານຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຶບໄປຈາກໜ້າຂອງໜ່ວຍໂລກແນວໃດ.”
ລາວໄດ້ຍັງມີຄວາມພາກພູມໃຈນໍາເອົາພາບວີດີໂອ ຢູ່ໂທລະສັບມືຖືຂອງລາວອອກມາໃຫ້ເບິ່ງ ເຊິ່ງໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນລາວ ແລະໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວຫຼາຍໆຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມການຕໍ່ສູ້ໃນຊ່ວງຫິມະຕົກ, ໂດຍມີປືນຄາລາສນິກອບ ຢູ່ໃນມືຂອງລາວ.
ແຕ່ພາລະກິດຂອງລາວ ຍັງລວມເຖິງການປົກປ້ອງ ແລະຊ່ວຍເຫຼືອບັນດາພົນລະເຮືອນ ຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນນໍາອີກດ້ວຍ.
“ພວກພົນລະເຮືອນທັງຫຼາຍໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ ສົງຄາມແມ່ນຫຍັງ,” ທ້າວບັຟຟາໂລ ກ່າວ. “ພວກເຂົາເຈົ້າພາກັນອາໄສຢູ່ໃນຫ້ອງໃຕ້ດິນ ແລະສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດໄດ້ກໍຄື ຕ້ອງມີຊີວິດລອດໃຫ້ໄດ້.”
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