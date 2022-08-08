ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະລັດຖະບານເລບານອນ ແລະ ສະຖານທູດຢູເຄຣນ ກ່າວວ່າ ກຳປັ່ນຂົນສົ່ງອາຫານປະເພດເມັດອອກຈາກຢູເຄຣນລຳທຳອິດ ທີ່ມີກຳນົດຈະໄປຮອດໃນວັນອາທິດວານນີ້ແລະຂ້າມທະເລດຳພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂະນະທີ່ມີສົງຄາມຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ຖືກຊັກຊ້າ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ສາເຫດຂອງການຊັກຊ້າ ແມ່ນບໍ່ຊັດເຈນໃນທັນທີທັນໃດເທື່ອ ແລະອົງການຈາ ລະຈອນທາງທະເລ ຫລື Marine Traffic ຊຶ່ງຕິດຕາມການສັນຈອນຂອງ ກຳປັ່ນ ແລະສະຖານທີ່ຂອງກຳປັ່ນຢູ່ໃນທະເລ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຳປັ່ນຣາໂຊນີ (Razoni) ທີ່ຕິດທຸງຊີແອຣາລີອອນແມ່ນຈອດຢູ່ໃນທະເລເມດິເຕີເຣນຽນ ໃກ້ ກັບເທີກີ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຂົນສົ່ງຂອງເລບານອນ, ທ່ານອາລີ ຮາມີ (Ali Hamie) ຂຽນລົງໃນມວີດເຕີວ່າ ກຳປັ່ນ "ອີງຕາມສິ່ງທີ່ມີຂ່າວລືກັນແລ້ວ ແມ່ນຄວນຈະໄປເຖິງທ່າເຮືອທຣີໂປລີໃນເລບານອນແລ້ວ" ກັບປ່ຽນສະຖານະພາບຂອງມັນ ໄປ. ທ່ານຮາມີ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນເພີ້ມອີກ ເມື່ອອົງການຂ່າວເອພີ (AP) ຕິດຕໍ່ຫາ.
ກຳປັ່ນລຳນີ້ໄດ້ອອກຈາກທ່າເຮືອໂອແດສຊາໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ໂດຍບັນທຸກສາລີຂອງຢູເຄຣນ ແລະຕໍ່ມາໄດ້ຜ່ານການກວດກາຢູ່ເທີກີ. ມັນຄາດວ່າຈະໄປຮອດທ່າກຳປັ່ນພາກເໜືອຂອງນະຄອນຫຼວງທຣີໂປລີ ໃນເວລາປະມານ 10 ໂມງເຊົ້າຂອງວັນອາທິດວານນີ້. ອີງຕາມອົງການ Marine Trafficແລ້ວ ກຳປັ່ນ ລຳນີ້ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາໄດ້ປ່ຽນສະຖານະພາບຂອງມັນເປັນ "ລໍຖ້າການສັ່ງຊື້" ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ ກຳປັ່ນກໍາລັງລໍຖ້າຄົນທີ່ຈະຊື້ສາລີ.
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຢູເຄຣນໃນເບຣຸດ ກ່າວວ່າ ກຳນົດເວລາໄປເຖິງ ຂອງກຳປັ່ນໄດ້ຖືກເລື່ອນອອກໄປ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ "ຈະມີຂໍ້ມູນໃໝ່ສໍາລັບພິທີ ດັ່ງກ່າວໃນພາຍຫລັງເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວັນແລະເວລາທີ່ແນ່ນອນ ຂອງກາໄປຮອດຂອງກຳປັ່ນ."
ການຂົນສົ່ງທີ່ຄາດວ່າຈະໄປຮອດເລບານອນແມ່ນມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ປະເທດນ້ອຍໆ ໃນເຂດທະເລເມດີແຕເຣນຽນກຳລັງປະສົບກັບວິກິດການຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ໂດຍອັດຕາໄພເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຂາດແຄນເຂົ້າເບລ ແລະເຂົ້າຈີ່. ກຳປັ່ນລຳນີ້ບັນທຸກສາລີປະມານ 26,000 ໂຕນເພື່ອເປັນອາຫານໄກ່.
ການຜ່ານຂອງກຳປັ່ນລຳນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຊ່ວຍເຈລະຈາໃຫ້ສຳເລັດໂດຍເທກີແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ເຊັນກັນກັບຣັດເຊຍແລະຢູເຄຣນ . ສອງຝ່າຍໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ເພື່ອສ້າງແລວທາງຂົນສົ່ງຢູ່ໃນທະເລດຳທີ່ປອດໄພ ເພື່ອສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງທີ່ສຸດ ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.
ວິກິດການເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງເລບານອນໃນປະຫວັດສາດຍຸກໃໝ່ທີ່ເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນທ້າຍປີ 2019 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສາມສ່ວນສີ່ຂອງປະຊາກອນ ຂອງຕົນຢູ່ໃນຄວາມທຸກຍາກ ໃນຂະນະທີ່ເງິນປອນຂອງເລບານອນໄດ້ອອ່ນຄ່າລົງຫຼາຍກ່ວາ 90 ເປີເຊັນ.