ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ໄດ້ຂໍຮ້ອງສະຫະພາບຢູໂຣບ ດ້ວຍຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ໃນວັນເສົາວານນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຕໍ່ອາຍຸ ໃນການຖອນຕົວອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ຫຼືເອີ້ນກັນວ່າ ແບຣັກຊິດ ນັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ ສະພາແຫ່ງຊາດອັງກິດ ໄດ້ເລື່ອນເວລາຂອງການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບວ່າ ຈະສະໜັບສະໜຸນ ຂໍ້ຕົກລົງການຖອນຕົວຂອງທ່ານຈອນສັນ ຫຼືບໍ່. ແຕ່ທ່ານຈອນສັນ ຜູ້ທີ່ຂັດຂືນຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງ ຍັງໄດ້ປະກາດຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວ ທ່ານຄັດຄ້ານຕໍ່ການເລື່ອນເວລາໃນການຖອນຕົວຂອງອັງກິດ ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດໃສ່ວັນທີ 31 ຕຸລານີ້.
ກົດໝາຍສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານໂດຍສະພາ ເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ທີ່ໄດ້ກຳນົດວັນເສັ້ນຕາຍ ໃນຕອນກາງຄືນ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ ສົ່ງໜັງສືໄປຂໍໃຫ້ສະຫະພາບຢູໂຣບ ເລື່ອນເວລາອອກໄປ 3 ເດືອນ, ຖ້າຫາກ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຍັງບໍ່ຮັບຮອງຂໍ້ຕົກລົງໃນການຖອນຕົວອອກຈາກກຸ່ມ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ພາຍໃນວັນເສົາຜານນີ້. ໃນເວລານຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນເສັ້ນຕາຍ ປະທານສະພາຂອງຢູໂຣບ ທ່ານດໍໂນລ ທັສຄ໌ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທວີດເຕີ້ວ່າ “ການຂໍຮ້ອງໃຫ້ເລື່ອນເວລານັ້ນ ຫາກໍມາຮອດ. ບັດນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈະເລີ້ມປຶກສາຫາລື ກັບບັນດາຜູ້ນຳໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ເບິ່ງວ່າ ຈະມີປະຕິກິຍາແນວໃດ.”
ທ່ານຈອນສັນ ໄດ້ປະກາດຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ທ່ານໄດ້ຂໍຮ້ອງໄປຍັງສະຫະພາບຢູໂຣບ ພາຍໃຕ້ການບີບບັງຄັບ. ໜັງສືຂໍຮ້ອງໃຫ້ຕໍ່ເວລາ ກໍບໍ່ໄດ້ຖືກລົງນາມເລີຍ. ມັນໄດ້ຖືກສົງໄປພ້ອມກັບໜັງສືສະບັບທີສອງ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໂດຍທ່ານຈອນສັນ ທີ່ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການເລື່ອນເວລາອອກໄປ ຈະ “ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງອັງກິດ ແລະ ບັນດາຄູ່ພາຄີຢູ່ໃນສະຫະພາບຢູໂຣບຂອງພວກເຮົາ.
ເມື່ອຕອນເຊົ້າໃນມື້ດຽວກັນ ທ່ານຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ວ່າ “ການເລື່ອນເວລາອອກໄປຕື່ມນັ້ນ ຈະບໍ່ເປັນການດີເລີຍຕໍ່ປະເທດຊາດ ບໍ່ດີສຳບັບ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ບໍ່ດີສຳລັບ ປະຊາທິປະໄຕ.”
ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານເອັມແມນນູແອລ ມາກຣົງ ປາກົດວ່າ ເຫັນພ້ອມກັບທ່ານຈອນສັນ. ຫ້ອງການຂອງທ່ານມາກຣົງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານມາກຣົງໄດ້ໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບກັບ ທ່ານຈອນສັນ ແລະໄດ້ຢືນຢັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງ ໃຫ້ “ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງເຖິງທ່າທີຂອງອັງກິດ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງຢ່າງວ່ອງໄວ.” ຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານມາກຣົງ ໄດ້ບອກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດວ່າ “ການຊັກຊ້າ ຈະບໍ່ເປັນຜົນປະໂຫຍດແກ່ຜູ້ໃດເລີຍ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
Prime Minister Boris Johnson grudgingly asked the European Union late Saturday to delay Brexit after the British Parliament postponed a decision on whether to back his divorce deal. But the defiant Johnson also made clear that he personally opposed delaying the U.K.'s exit, scheduled for Oct. 31.
Alaw passed by Parliament last month set a late-night deadline for the government to send a letter asking the EU for a three-month postponement if lawmakers had not approved an agreement with the bloc by Saturday. An hour before the deadline, European Council President Donald Tusk tweeted: "The extension request has just arrived. I will now start consulting EU leaders on how to react.''
Johnson made clear he was making the request under duress. The letter requesting an extension was not signed. It was accompanied by a second letter, signed by Johnson, arguing that delay would "damage the interests of the U.K. and our EU partners.''
Earlier in the day, Johnson told lawmakers that ``further delay would be bad for this country, bad for the European Union and bad for democracy.''
French President Emmanuel Macron seemed to agree. Macron's office said he spoke to Johnson by phone and insisted on the need for "quick clarification of the British position on the accord.'' The president's office said Macron indicated to the British prime minister that "a delay would be in no one's interest.''
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