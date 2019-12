ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ການ​ສະ​ເໜີ​ຊື່ຜູ້ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີຂອງ ອູ​ການ​ດາ ກຳ​ລັງ​ຫຍັບ​ໃກ້​ເຂົ້າ​ນັ້ນ, ນັກ​ການ​ເມືອງ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ທ່ານ ໂຣ​ເບີດ ເຄຍ​ກູ​ລານ​ຍີ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້ຈັກກັນ​ດີໃນ​ນາມ​ນັກ​ດົນ​ຕີ​ຊື່​ວ່າ ໂບ​ບີ ໄວ​ນ໌, ໄດ້​ປະ​ຕິ​ຍານ​ວ່າຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ​ໜັ່ນ​ຫວັ່ນ​ໄຫວຢູ່​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ເພື່ອ​ການລົງແຂ່ງ​ຂັນ ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສູງ​ສຸດ. ທ່ານ ໄວ​ນ໌ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ການ​ກຳ​ອຳ​ນາດ ​ດົນ 33 ປີ ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຢ​ເວ​ຣີ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ ເປັນ​ຜູ້​ຜ​ະ​ເດັດ​ການ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວກັນທ່ານ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ ກໍໄດ້​ກ່າວ​ອະ​ທິ​ບາຍ​ເຖິງ​ທ່ານ ໄວ​ນ໌ ນັ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ສັດ​ຕູ​ຂອງ​ຄວາມ​ຈະ​ເລີນ​ຮັ່ງ​ມີ, ແລະ ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕຳຫຼວດ​ປາບ​ປາມ​ຈະ​ລາ​ຈົນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ ເພື່ອ​ມາຮັບ​ມື​ກັບ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂອງ​ທ່ານ. ​ນັກ​ຂ່າວ​ວີ​ໂອ​ເອ ຮາ​ລິ​ມາ ອາ​ທູ​ມາ​ນີ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ກຳ​ປາ​ລາ, ເຊິ່ງ ພຸດ​ທະ​ສອນ ຈະ​ນຳ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

ນັກ​ດົນ​ຕີ​ທີ່​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ນັກ​ການ​ເມືອງ​ຊາວ ອູ​ການ​ດາ ທ່ານ ໂບ​ບີ ໄວ​ນ໌ ຄັ້ງ​ນຶ່ງ​ເຄີຍ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ໃນ​ຊື່ “ປະ​ທານ​າ​ທິ​ບໍ​ດີ​ແຫ່ງເຂດ​ທຸ​ກ​ຍາກ​ແອ​ອັດ” ສຳ​ລັບ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ເຂດຊຸມ​ຊົນ​ແອ​ອັດ ຫຼື ​ສະ​ລຳຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ.

ແຕ່​ປີ 2019 ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ປີ​ທີ່​ທ່ານ ໄວ​ນ໌ ໄດ້​ປະ​ກາດ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ທ້າ​ຊິງ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຢ​ເວ​ຣີ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ.

ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ພິ​ເສດ​ກັບ ວີ​ໂອ​ເອ ນັ້ນ, ທ່ານ ໄວ​ນ໌ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ ທີ່​ຈະ​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຍ້ອນ​ວ່າ​ທ່ານ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ ໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ກັບ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ອູ​ການ​ດາ.

ທ່ານ ໂບ​ບີ ໄວ​ນ໌ ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ລາວ​ເຊື່ອ​ວ່າ ​ວິ​ທີ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ລຸ້ນ​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ພວກຊາຍ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ, ນັ້ນ​ກໍ​ແມ່ນ​ທ່ານ ໂບ​ບີ ໄວ​ນ໌. ການ​ກີດ​ກັ້ນ​ລາຍ​ການ​ເພງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ກີດ​ກັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈາກ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບສາ​ທາ​ລະ​ນະ. ການພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ຕໍ່​ປະ​ຊ​າ​ຊົນ​ທີ່​ຢູ່​ຂ້າງນອກ​ນັ້ນ. ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂ​ອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າແລ້ວ, ລ​າວເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ກຳ​ລັງ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ຜີ​ທີ່​ລາວບໍ່​ສາ​ມາດ​ແຕະ​ຕ້ອງ​ໄດ້.”

ທ່ານ ໄວ​ນ໌ ແລະ ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ທ່ານ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍເຖິງທ່ານ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ນັບ​ຕັ້ງ​ປີ 1986 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ນັ້ນວ່າ ເປັນ​ຈອມ​ຜະ​ເດັດ​ການ. ສຳ​ລັບທ່ານ​ນັ້ນ, ທ່ານ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ ໄດ້​ເອີ້ນ​ທ່ານ ໄວ​ນ໌ ວ່າເປັນ​ສັດ​ຕູ​ຂອງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ ເພາະ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ຂໍ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດບໍ່​ໃຫ້​ທຳ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ ອູ​ການ​ດາ ຈົນ​ກວ່າ​ມັນ​ຈະ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຜູ້​ນຳ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ໃຊ້​ຕຳ​ຫຼວດ ທຸບ​ຕີ ແລະ ສະ​ເປ​ໝາກ​ເຜັດ, ທີ່​ຮູ້​ກັນ​ ໃນ​ຊື່ ​ຄາ​ມູ​ລາ​ລີ, ເພື່ອ​ປິດ​ຄອນ​ເສີດ​ຂອງ​ທ່ານ ໄວ​ນ໌ ແລະ ​ທັບ​ມ້າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ​ໂດຍ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ທ່ານ.

ທ່ານ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໃຊ້​ກຳ​ລັງຫຼາຍ​ຂຶ້ນ.

ທ່ານ ໂຢ​ເວ​ຣີ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ ອູ​ການ​ດາ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຕອນນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ການ​ກຳ​ລັງ​ຄົນ ສຳ​ລັບ​ຕຳຫຼວດ​ປາບ​ປາມ​ຈະ​ລາ​ຈົນ ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ລູກຄ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ບາງ​ຄົນ ​ຢູ່​ທີ່ນີ້​ ໃນ​ເມືອງ. ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ຢາກ​ໃຊ້​ພຽ​ງ ຄາ​ມູ​ລາ​ລີ ຫຼື ສະ​ເປ​ໝາກ​ເຜັດ ​ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ເຂັ່ນ​ຂ້າ​ຄົນ​ຜູ້​ໃດ.”

ແຕ່​ທ່ານ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ ກໍ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ເຊືື່ອມ​ຕໍ່​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ໄວ​ໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ສະ​ລຳ​ເຊັ່ນ​ກັນ, ເຊິ່ງ​ເປັນ​ເຂດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ເວົ້າ​ວ່າ​ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ຫົວ​ຊາ.

ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ທ່ານ​ໄດ້​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ເພື່ອນ​ນັກ​ດົນ​ຕີ​ຂອງ​ທ່ານ ໄວ​ນ໌, ທ່ານ ມາກ ບູ​ເກັມ​ເບ, ເຊິ່ງ​ເປັນທີ່​ຮູ້​ກັນ​ໃນ​ຊື່ ບູ​ຈາ​ແມນ, ເປັນ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ທ່ານ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຊຸມ​ຊົນ​ແອ​ອັດ.

ທ່ານ ບູ​ຈາ​ແມນ, ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເຂດ​ທຸກ​ຍາກ​ແອ​ອັດ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ທາງ​ການ ເມື່ອ​ທ່ານ ໄວ​ນ໌ ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ນັ້ນ, ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ນັກ​ວິ​ຈານ​ທັງຫຼາຍ​ຜູ້​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໃຊ້​ທ່ານ.

ທ່ານ ມາກ ມູ​ຈາ​ແມນ ບູ​ເກັມ​ເບ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ກ່ຽວ​ກັບ ບັດ​ຫາ​ເຂດ​ທຸກ​ຍາກ ກ່າວ​ວ່າ “ສະ​ນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເຂດ​ທຸກ​ຍາກ​ແອ​ອັດ ​ແມ່ນບໍ່​ມີ​ພັກ​ການ​ເມືອງ, ການ​ພັດ​ທະ​ນ​າ​ແມ່ນບໍ່​ມີ​ສີ​. ມັນ​ແມ່ນ​ສຳ​ລັບ​ຊາວ ອູ​ການ​ດາ ທຸກ​ຄົນ. ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ອູ​ການ​ດາ. ແມ່ນ​ແລ້ວ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກັບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່​ທຸກ​ຍາກ​ເທົ່​າ​ນັ້ນ.”

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ​ໃນ​ວົງ​ການ​ການ​ເມືອງ​ຂອງທ່ານ ໂບ​ບີ ໄວ​ນ໌ ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ປະ​ຊາຊົນ​ໄວ​ໜຸ່ມ​ທີ່​ເມື່ອຍ​ກັບ​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ສັນ​ຍາ​ທີ່ບໍ່​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ.

ທ່ານ ໂຕ​ລິດ ຊາ​ລ​ສ໌ ອາ​ທິ​ຢາ, ຈາກ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ເພື່ອ​ການ​ສະ​ທ້ອນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ແລະ ການ​ສຶກ​ສາ ກ່ຽວ​ກັບ ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ສະ​ນັ້ນ, ຄື້ນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງ​ເຫັນ​ຢູ່ນີ້​ແມ່ນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ທີ່​ໜັກ​ແໜ້ນ​ຈາກ​ບັນ​ດາ​ຄົນ​ໄວ​ໜຸ່ມ. ນັ້ນ​ກໍ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ, ມັນ​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໃໝ່. ມັນ​ມີ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ໃໝ່​ຢູ່​ໃນ​ນີ້, ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ບອກ​ພວກ​ເຮົາ. ແລະ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ມັນ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຂອງ ອູ​ການ​ດາ ໄດ້​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ສະ​ເໜີ​ຊື່​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ ປີ​ໜ້ານີ້, ໂດຍ​ມີ​ທ່ານ ໄວ​ນ໌ ແລະ ທ່ານ ມູ​ເຊ​ເວ​ນີ ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ຂອງ​ພັກ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ ສຳ​ລັບ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ໄປ​ໃນ​ປີ 2021.

As Uganda's presidential nominations draw closer, opposition politician Robert Kyagulanyi, better known as the musician Bobi Wine, has vowed to rock the halls of power with a run for the top job. Wine describes President Yoweri Museveni's 33 years in power as a dictatorship. Museveni, meanwhile, has described Wine as an enemy of prosperity, and in November called for more riot police to deal with his opponent. Halima Athumani reports from Kampala.



Ugandan musician-turned-lawmaker Bobi Wine was once known as the "ghetto president" for his support base in city slums.



But 2019 became the year Wine announced a bid to challenge President Yoweri Museveni for the actual top office.



In an exclusive interview with VOA, Wine says he decided to run for president because Museveni has lost touch with young Ugandans.



"He believes that the way to deal with our generation is to deal with the young man that represents it, that's Bobi Wine.Blocking my musical shows, blocking me from any public interactions.Trying to make it hard for me to speak to the people out there. In my opinion, he seems to be fighting with a ghost he cannot touch."



Wine and his supporters describe Museveni, who has been president since 1986, as a dictato



For his part, Museveni calls Wine an enemy of progress because he asks foreigners not to invest in Uganda until there is a change in leadership.



The government has used police beatings and pepper spray, known as kamulali, to shut down Wine's concerts and break up protests by his supporters.



Museveni said authorities need more muscle.



"We now need manpower for the riot police to deal with some of our customers here in town. Because we want just to kamulali (pepper spray) without killing anybody."



But Museveni is also trying to connect with young people and slum-dwellers, a constituency that critics say he has ignored.



In October, he appointed Wine's fellow musician, Mark Bugembe, known as Buchaman, as his presidential advisor on ghetto affairs.



Buchaman, who took over the unofficial title of ghetto president when Wine became a lawmaker, rejects critics who say Museveni is using him.



"So, the ghetto president has no party, the development has no color. It is for all Ugandans. I stood up just to save Uganda. Yes, am just there to connect the government with the ghetto people."



Analysts say Bobi Wine's quick rise in politics is due to young people tiring of false promises.



"So, this wave we are seeing is a strong statement from the young persons. That means, there's a raw deal. There is a raw deal in this, you're telling us. And, I think, we're gonna confront it."



Uganda's electoral commission has scheduled presidential nominations for August 20 of this coming year, with both Wine and Museveni expected to be their party's choice for the general election in 2021.