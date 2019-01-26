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ສ​ຫລ ແລະ ​ກະ​ບົດ ຕາ​ລີ​ບານ ຕົກ​ລົງ ກ່ຽວ​ກັບ ແຜນ​ການ ​ຖອນ​ທະ​ຫານ ອີງ​ຕາມ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ ກະ​ບົດ​ຕາ​ລີ​ບານ ພວມ​ເຂົ້າ​ໄປ​ນັ່ງ ປະ​ຈຳ​ບ່ອນ ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ສັນ​ຕິ​ພາບ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ມົ​ສ​ກູ ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ເມື່ອວັນ​ທີ 9 ​ພະ​ຈິກ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ກຸ່ມ​ຕາ​ລີ​ບານ ອາດ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ກັນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ຖອ​ນ​ທະ​ຫານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ອອກ​ຈາກ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ອີງ​ຕາມ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ທີ່​ຮູ້​ເລື້ອງດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ທີ່​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ວີ​ໂອ​ເອ​ຊາບ ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້. ເພື່ອ​ເປັນ​ການຕອບ​ແທນ ກຸ່ມ​ກະ​ບົດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ວ່າ ຕົນ​ຈະ​ບໍ່​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ກຸ່ມ​ກໍ່ການ​ຮ້າຍ​ສາ​ກົນ​ໃດໆໃຊ້​ດິນ​ແດນ ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ຂົ່ມ​ຂູ່​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຫຼື​ປະ​ເທດ​ໃດໆ ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂ້າງ​ໜ້າ.

ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ຢ່າງ​ຂຸ້ນ​ຂ້ຽວ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ລົບກວນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ເກືອບນຶ່ງ​ອາ​ທິດ ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ກະບົດ​ຕາ​ລີ​ບານ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ໂດ​ຮາ ປະ​ເທດ​ກາ​ຕ້າ. ພວກ​ຜູ້​ແທນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານປະ​ເທດ​ເຈົ້າ​ພາບ ແລະ​ປາ​ກິ​ສ​ຖານ ກໍ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ນີ້​ນຳ.

ທູດ​ພິ​ເສດ ຂອງ ສ​ຫລ ເພື່ອ​ສ້າ​ງ​ຄວາມ​ປອງດອງ​ຊາດ ໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ຊາ​ລ​ເມ ຄາ​ລີລ​ຊາດ ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ ປະ​ເທດ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 18 ພະ​ຈິກ ປີ 2018.
ທູດ​ພິ​ເສດ ຂອງ ສ​ຫລ ເພື່ອ​ສ້າ​ງ​ຄວາມ​ປອງດອງ​ຊາດ ໃນ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານ​ຊາ​ລ​ເມ ຄາ​ລີລ​ຊາດ ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທູດ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກາ​ບູ​ລ ປະ​ເທດ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 18 ພະ​ຈິກ ປີ 2018.

​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ ໄດ້​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ວີ​ໂອ​ເອ​ຊາບ​ ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄາດ​ວ່​າ ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ ຈະ​ປະ​ກາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ ຊຶ່ງ​ອາດຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້ນີ້ ຫຼື​ຢ່າງ​ຊ້າ ບໍ່​ກາຍ​ວັນ​ຈັນ​ຈະ​ມາ ຖ້າ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຫາກເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ໄວ້. ແຜນ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດແມ່ນ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ການ​ໃຫ້​ຝ່າຍ​ກະ​ບົດ​ຕາ​ລີ​ບານ ທຳ​ການ​ຢຸດ​ຍິງ. ແຕ່​ແນວ​ໃດກໍ​ຕາມ ທັງ​ແຜນ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ແລະ​ການ​ຢຸດ​ຍິງແມ່ນ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດຈຳ​ກັດ ​ແລະ​ມີເງື່ອນ​ໄຂ. ແຕ່​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ​ເຖິງຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກາດ​ດ້ວຍ​ຕົວເອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ຂັ້ນ​ສຸດ​ທ້າຍ ກັບ​ພວກ​ກະ​ບົ​ດ​ຕາ​ລີ​ບານ ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສຕໍ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ຂອງ​ທ່ານ ຊຶ່ງ​ໃນ​ເວ​ລ​ານີ້ ການ​ປິດ​ລັດ​ຖະບານ​ແມ່ນ​ໄດ້​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ແລ້ວ.

ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ ທັງ​ຈາກ​ຝ່າຍ​ສະ​ຫະ​ລັດແລະ​ພວກ​ກະ​ບົດ​ຕາ​ລີ​ບານ ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ ງານ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ ​ຂອງ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ປອງດອງ​ຊາດ​ໃນ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທ່ານຊາ​ລ​ເມ ຄາ​ລີ​ລ​ຊາດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ຝ່າຍ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ໃນ​ອັນ​ທີ່​ພວກ​ນັກ​ສັງເກດ​ການ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ລະ​ຫວ່າງ​ຄູ່​ປໍ​ລະ​ປັກ​ທັງສອງ ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່ແກ່​ຍາວ​ມາ​ໄດ້ 17 ປີແລ້ວນັ້ນ.

ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ວີ​ໂອ​ເອ​ຊາບ​ວ່າ ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ແບບ​ມີເງື່ອນ​ໄຂ​ ແລະ​ຢູ່​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ຈຳ​ກັດ ແລະ​ການ​ຢຸດ​ຍິງນັ້ນ ຈະ​ອຳ​ນວຍ​ໃຫ້​ທັ​ງສອງ​ຝ່າຍມີ​ໂອ​ກາດ ​ທີ່​ຈະຊັ່ງ​ຊາ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເຫັນ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່​ໄປ“ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ທຳ​ການ​ສ່ຽງ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ທີ່​ໃຫຍ່​ເກີນ​ໄປ.”

​ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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