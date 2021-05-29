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ຄູ່ແຂ່ງສອງຝ່າຍ ໃນເກາະ ຊາມົວ ຕ່າງກໍອ້າງເອົາຕຳແໜ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຂະນະທີ່ວິກິດການ ດ້ານການເມືອງ ຮຸນແຮງຂຶ້ນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຕຸຍເລປາ ໄອໂອໂນ ໄຊເລເລ ມາລີລາກາອອຍ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ, ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ, ອັງກິດ. 20 ເມສາ, 2018.

ວິກິດການດ້ານການເມືອງ ໃນເກາະຊາມົວ ໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ຄູ່ແຂ່ງຂັນສອງຄົນຕ່າງກໍອ້າງວ່າ ຕົນເອງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກຕອນໃຕ້ນັ້ນ. ເກາະຊາມົວຕັ້ງຢູ່ເຄິ່ງທາງລະຫວ່າງ ລັດ ຮາວາຍ ກັບປະເທດ ນິວຊີແລນ, ແລະ ມີປະຊາກອນປະ ມານ 200,000 ຄົນ. ນັກຂ່າວວີໂອເອ ຟິລ ເມີເຊີ ມີລາຍງານຈາກນະຄອນ ຊິດນີ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ຟັງລາຍງານ ຄູ່ແຂ່ງສອງຝ່າຍໃນເກາະ ຊາມົວ ອ້າງເອົາຕຳແໜ່ງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນຂະນະທີ່ວິກິດການ ດ້ານການເມືອງ ຮຸນແຮງຂຶ້ນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ປະຊາຊົນ ຊາມົວ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວໄປໃນຕົ້ນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ຜົນການນັບຄະແນນແມ່ນໃກ້ຄຽງກັນຫຼາຍ, ແລະ ສອງພັກການເມືອງທີ່ສຳຄັນຕ່າງກໍໄດ້ອ້າງວ່າຕົນ ເອງເປັນຜູ້ຊະນະເລີດ.

ພັກ FAST ທີ່ເປັນຝ່າຍຄ້ານ, ເຊິ່ງນຳພາໂດຍທ່ານນາງ ຟຽມເມ ນາວໂອມີ ມາຕາອາຟາ ໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ສຳຄັນຈາກສະມາຊິກສະພາອິດສະຫຼະຄົນນຶ່ງ ເພື່ອຕັ້ງລັດຖະບານຂຶ້ນດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ 26 ຕໍ່ 25 ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ຜູ້ນຳທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງມາດົນນານຂອງ ຊາມົວ, ທ່ານ ຕຸຍລາອີປາ ຊາອີເລເລ ມາລີເລກາອອຍ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກຳອຳນາດມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1998 ນັ້ນ, ໄດ້ຄັດຄ້ານຜົນການນັບຄະແນນ. ການປະຕິເສດທີ່ຈະຖອນຕົວຂອງທ່ານໄດ້ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນ “ການກໍ່ລັດຖະປະຫານ” ໂດຍຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ.

ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊາມົວ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະສາບານຕົວ ທ່ານນາງ ຟຽມເມ ນາໂອມີ ມາຕາອາຟາ ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີເພດຍິງຄົນທຳອິດຂອງປະເທດ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ທ່ານນາງ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້ຖືກອັດປະຕູຕັນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຕຶກໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ລັດຖະບານກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນກະທັ້ງສານສູງສຸດໄດ້ຕັດສິນວ່າໃຫ້ດຳ ເນີນການສາບານຕົວ.

ສະນັ້ນ, ກົງກັນຂ້າມ, ຜູ້ທີ່ຖືກເລືອກເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານນາງ ຟຽມເມ ນາໂອມີ ມາຕາອາຟາ ຜູ້ທີ່ຍັງເປັນລູກສາວຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຄົນທຳອິດຂອງປະເທດນັ້ນ, ໄດ້ທຳການສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນພິທີພິເສດຢູ່ຕູບຜ້າຂ້າງນອກ, ຫຼັງຈາກພັກການເມືອງຂອງທ່ານນາງໄດ້ຖືກກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນສະພາແຫ່ງຊາດ. ຄູ່ແຂ່ງດ້ານການເມືອງຂອງທ່ານນາງເວົ້າວ່າ ການສາບານຕົວດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ.

ການຄັດຄ້ານຢູ່ໃນສານແມ່ນຄາດວ່າຈະມີຂຶ້ນຕາມພາຍຫຼັງ.

ທ່ານ ຈອຣ໌ຈ ຄາເຕີ, ຫົວໜ້າສະຖາບັນປາຊີຟິກ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງສະຫງົບ.

ທ່ານ ຈອຣ໌ຈ ຄາເຕີ ກ່າວວ່າ “ໃນເວລານີ້ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງສະຫງົບເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນດ້ານແນວຄິດ ແລະ ອຸດົມຄະຕິຂອງ ຊາມົວ ກໍຕາມ. ແຕ່ນີ້ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງຂະບວນ ການດ້ານການເມືອງໃນ ຊາມົວ ແລະ ສ່ວນນຶ່ງໃນນັ້ນແມ່ນຄວາມອົດທົນເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ.”

ປະເທດທຳອິດທີ່ຮັບຮູ້ທ່ານນາງ ຟຽມເມ ນາໂອມີ ມາຕາອາຟາ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຢ່າງເປັນທາງການແມ່ນລັດໝູ່ເກາະ ໄມໂຄຣນີເຊຍ.

ໂຄສົກຄົນນຶ່ງ ຂອງເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ຊາມົວ “ໃຫ້ຊອກຫາການແກ້ໄຂຕໍ່ສະຖານະການດ້ານການເມືອງໃນປັດຈຸບັນຜ່ານການເຈລະຈາດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆຂອງ ຊາມົວ.”

ອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນິວ ຊີແລນ ໄດ້ຢືນຢັດວ່າ ປະຊາທິປະໄຕໃນ ຊາມົວ ຕ້ອງຖືກເຄົາລົບ.

ເສດຖະກິດຂອງ ຊາມົວ ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວໄດ້ເພິ່ງພາອາໄສການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ການໂອນເງິນຈາກປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດພ້ອມກັບການທ່ອງທ່ຽວ, ກະສິກຳ ແລະ ການຫາປາ.

ອ່ານລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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