ຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ເທັສລາ (Tesla) ທ່ານ ອີລອນ ມັສຄ໌ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຈະຊື້ບໍລິສັດສື່ສັງຄົມ ທວິດເຕີ (Twitter) ດ້ວຍເງິນສົດ 44 ຕື້ໂດລາ, ໂດຍສັນຍາວ່າຈະເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວສະໜັບສະໜູນເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າຫຼາຍຂຶ້ນ.
ການຂາຍທີ່ວ່ານັ້ນຈະປ່ຽນແປງບໍລິສັດຍັກໃຫຍ່ສື່ມວນຊົນດັ່ງກ່າວຈາກບໍລິສັດທີ່ຊື້ຂາຍກັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ເປັນບໍລິສັດສ່ວນຕົວ ທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍທ່ານ ມັສຄ໌ ພຽງຜູ້ດຽວ, ເຊິ່ງທ່ານແມ່ນຄົນທີ່ລວຍທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ທ່ານ ມັສຄ໌ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າແມ່ນຮາກຖານຂອງປະຊາທິປະໄຕທີ່ໄດ້ຜົນ, ແລະ ທວິດເຕີແມ່ນຈະຕຸລັດເມືອງທາງດິຈິຕອລ ບ່ອນທີ່ບັນຫາທີ່ສຳຄັນຕໍ່ອະນາຄົດຂອງມວນມະນຸດໄດ້ຖືກນຳມາໂຕ້ຖຽງກັນ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຢາກເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວດີກວ່າເກົ່າໂດຍການຕື່ມ “ລັກສະນະໃໝ່, ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນວິທີຕ່າງໆເປີດແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຂ່າວເພື່ອຂະຫຍາຍຄວາມເຊື່ອຖື, ເອົາຊະນະອີເມລຂີ້ເຫຍື້ອ, ແລະ ຢັ້ງຢືນມະນຸດທຸກຄົນ.”
ໃນຂໍ້ຄວາມທີ່ກ່າວຢ້ຳເຖິງຖະແຫຼງການຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ມັສຄ໌ ໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວດ້ວຍສັນຍາລັກ ໝາກຫົວໃຈ, ດາວ ແລະ ຈະຫຼວດ.
ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດທວິດເຕີໄດ້ຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 6 ເປີເຊັນໃນການຊື້ຂາຍເມື່ອວັນຈັນວານນີ້.
ທ່ານ ມັສຄ໌, ຜູ້ທີ່ຍັງໄດ້ເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ ຂອງບໍລິສັດພັດທະນາຈະຫຼວດ SpaceX, ໄດ້ກ່າວວ່າທວິດເຕີຕ້ອງກາຍເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນ ສະນັ້ນມັນຈຶ່ງ ສາມາດຮູ້ເຖິງໂອກາດຂອງມັນສຳລັບເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ. ທ່ານໄດ້ອະ ທິບາຍຕົວທ່ານເອງວ່າ ເປັນ “ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າຢ່າງສຸດຂີດ.”
ນັກທຸລະກິດຄົນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ທີ່ເປັນນັກຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍມີຜູ້ຕິດຕາມຫຼາຍກວ່າ 83 ລ້ານຄົນນັ້ນ, ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນຈັນວານນີ້ວ່າ, “ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າແມ່ນກະທັ້ງຜູ້ທີ່ຕຳໜິຕິຕຽນຂ້າພະເຈົ້າທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດແມ່ນຈະຍັງຢູ່ໃນທວິດເຕີ, ເພາະວ່ານັ້ນ ແມ່ນຄວາມ ໝາຍຂອງເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ.”
Tesla CEO Elon Musk reached an agreement Monday to buy Twitter for $44 billion cash, promising to make the platform more supportive of free speech.
The sale will transform the social media giant from a publicly traded company to a private one owned solely by Musk, the world's richest person.
"Free speech is the bedrock of a functioning democracy, and Twitter is the digital town square where matters vital to the future of humanity are debated," Musk said in a statement.
He said he wanted to make the company better by adding "new features, making the algorithms open source to increase trust, defeating the spam bots, and authenticating all humans."
In a tweet highlighting his statement, Musk celebrated the deal with heart, star and rocket emojis.
Twitter shares rose more than 6% in trading Monday.
Musk, who is also CEO of rocket developer SpaceX, has said Twitter needs to become a private company so that it can realize its potential for free speech. He has described himself as a "free-speech absolutist."
The businessman, who is a prolific tweeter with more than 83 million followers, tweeted earlier Monday, "I hope that even my worst critics remain on Twitter, because that is what free speech means."